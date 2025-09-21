2 giây cơ phó Nguyễn Huy Khanh xuất hiện trước vụ cướp máy bay, cả rạp bật điện thoại tìm ngay info: Đẹp điên!

Đó là người thủ vai Cơ phó Nguyễn Huy Khanh trong Tử Chiến Trên Không chính diễn viên Trần Ngọc Vàng!

Trần Ngọc Vàng trong vai phi công Khanh ở Tử Chiến Trên Không. Nguồn: Tử Chiến Trên Không.

Trong những suất chiếu đầu tiên của dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về vụ cướp máy bay xảy ra sau năm 1975, không chỉ nội dung mà dàn diễn viên cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, tìm kiếm.

Trong đó có hình ảnh cơ phó trong chuyến bay bị không tặc khống chế gây chú ý, được nhiều người tìm kiếm info. Anh chàng chủ yếu xuất hiện trong buồng lái, phải đấu trí với không tặc giữa lúc người thân bị hành hạ, uy hiếp... Vai diễn do Trần Ngọc Vàng thủ vai, nhanh chóng hình ảnh, thông tin của anh chàng được tìm kiếm, quan tâm.

Đẹp cỡ này cơ mà.

Anh chàng sinh sinh năm 1998, đến từ Ninh Thuận là gương mặt trẻ đầy triển vọng trên màn ảnh Việt khi sở hữu ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên, không ngại làm mới, hóa thân đa dạng vai diễn.

Chàng trai Gen Z bắt đầu nổi tiếng, được công chúng biết đến rộng rãi khi dành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh vào năm 2020, khi mới 22 tuổi. Anh chàng cũng theo học chính quy và tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; nuôi dưỡng đam mê và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Visual Trần Ngọc Vàng cỡ này cơ mà.

Trong khoảng 5 năm làm nghề, Trần Ngọc Vàng "bỏ túi" nhiều vai diễn trong cả truyền hình lẫn điện ảnh, từ tổng tài đến phản diện đều có đủ,... song chưa tạo được nhiều dấu ấn, nhiều phim anh đóng còn thua lỗ nặng.

Anh chàng vẫn đang trên con đường tìm kiếm một vai diễn "để đời" cho sự nghiệp của mình. Và có lẽ Tử Chiến Trên Không đã đang trên đà giúp nam diễn viên làm được điều đó!

Bên cạnh diễn xuất thì ngoại hình của Trần Ngọc Vàng cũng là đề tài được quan tâm. Anh chàng được nhiều người ví là "nam thần màn ảnh", "hot boy đi đóng phim". Bởi, không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, chuẩn soái ca, mà anh chàng này còn sở hữu chiều cao lên đến 1m81, thân hình chuẩn, mặc gì cũng đẹp.

Vibe chuẩn hot boy, mỹ nam màn ảnh.

Anh chàng từng chia sẻ với chúng tôi rằng bản thân không lo sợ chuyện bị gọi là hot boy đi đóng phim, dù vẻ ngoài thư sinh, hiền lành đôi lúc cũng là trở ngại, khiến nhiều người hoài nghi về khả năng đảm nhận những vai diễn có phần góc cạnh, cá tính hơn. Anh cho biết bản thân luôn nỗ lực hết sức, làm tốt nhất có thể cho từng cơ hội được làm nghề.

Một số bình luận của cư dân mạng về Trần Ngọc Vàng: "Đẹp trai dữ luôn á, xem trên phim đã mê rồi về nhà tìm info còn mê hơn", "Ảnh nhìn đẹp, kiểu nam tính ấy, người gì đâu mà không góc chết", "Cơ phó này xứng đáng hot hơn nha, diễn oki nữa, mặt còn siêu đẹp luôn ấy, kiểu có nét dữ luôn. Anh này và Ma Ran Đô với Lê Xuân Tiền thì đúng là hội mỹ nam màn ảnh...", "Có thể là xứng đáng lên 1000 clip cap cut giật giật vì vẻ đẹp này",....

