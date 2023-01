2 diễn viên đình đám gặp tai nạn khinh khí cầu, suýt mất mạng vì rơi thẳng từ độ cao 30 mét

Phía sau những thước phim lung linh, các diễn viên phải đánh đổi nhiều công sức, thậm chí là chấp nhận hiểm nguy. Mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với Deadline, tài tử Eddie Redmayne tiết lộ rằng anh và bạn diễn Felicity Jones đã gặp tai nạn khinh khí cầu, suýt mất mạng khi quay bộ phim The Aeronauts năm 2019.

Trong phim, Eddie Redmayne và Felicity Jones đóng vai 2 nhà khoa học vào những năm 1860, họ có chuyến thám hiểm bằng khinh khí cầu. Dù được cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi ghi hình trực tiếp trên khinh khí cầu thô sơ, nhưng anh và bạn diễn vẫn chấp nhận. Trong quá trình hạ độ cao, khinh khí cầu đã gặp sự cố. Eddie Redmayne và Felicity Jones nhanh chóng vứt bỏ những bao cát nặng ra khỏi khinh khí cầu theo lời của người điều khiển, nhưng phương tiện này vẫn rơi thẳng từ độ cao 30 mét xuống đất.

Eddie Redmayne và Felicity Jones trong The Aeronauts

Tài tử Cô Gái Đan Mạch nhớ về tai nạn: "Tôi và Felicity Jones bị va vào hàng cây. Cô ấy đập đầu vào thành khinh khí cầu và bị trật cổ. Thật may vì không có ai bị thương nặng. Khoảnh khắc đó thật kinh hoàng. Sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi lên xe hơi và không biết phải nói gì với nhau. Xuyên suốt bộ phim đều nói về mức độ nguy hiểm của phương tiện này. Hồi thế kỷ XIX, có rất nhiều người mất mạng vì tai nạn khinh khí cầu. Không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại đồng ý quay phim trên khinh khí cầu".

Eddie Redmayne sinh năm 1982, là diễn viên thực lực người Anh. Tài tử ghi dấu ấn tại Hollywood với loạt phim Fantastic Beasts, Cô Gái Đan Mạch, Những Người Khốn Khổ, The Theory of Everything... Nhờ tài năng diễn xuất, Eddie Redmayne giành được nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Tony, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Hiện tại, tài tử đang quảng bá bộ phim mới The Good Nurse, đóng cặp cùng Jessica Chastain.

Eddie Redmayne có gia tài tác phẩm điện ảnh đáng ngưỡng mộ

Nguồn: Deadline