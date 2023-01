2 cú twist hẹn hò kịch bản trái ngang giống hệt nhau, giật mình nữ chính Jennie - Châu Đông Vũ đều có 1 điểm chung

Khán giả thường có xu hướng gán ghép những ngôi sao mà họ thấy đẹp đôi và tương xứng với nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào những cặp đôi trong mơ của công chúng cũng trở thành sự thật. Và 2 khung hình dưới đây chính là những ví dụ điển hình. Đáng nói, 2 bức ảnh này đều chứa đựng cú plot twist cực mạnh. Ngoài ra, nữ chính Jennie (BLACKPINK) và Châu Đông Vũ trong hình đều có điểm chung trên phương diện tình duyên.

2 cú twist hẹn hò có kịch bản giống nhau

Trên sân khấu chương trình Music Core hồi năm 2018, Jennie và Sehun (EXO) vô tình đứng cạnh nhau, thậm chí họ còn được "ship" nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, lúc đó chẳng ai ngờ được rằng, Kai (EXO) đứng ngay phía sau Jennie và Sehun mới là người thành công "đánh cắp" trái tim của mỹ nhân BLACKPINK.

Cbiz cũng từng xuất hiện 1 khung hình có kịch bản giống hệt như trên. Trong 1 sự kiện bên lề của lễ trao giải Kim Kê 2019, Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ được xếp đứng cạnh nhau. 2 ngôi sao này bỗng được cộng đồng mạng "đẩy thuyền" nhiệt liệt nhưng sau cùng, Lưu Hạo Nhiên mới là người lộ loạt ảnh hẹn hò Ảnh hậu họ Châu.

Kai và Lưu Hạo Nhiên mới là người "đánh cắp" được trái tim của 2 nữ chính dù trước đó bị công chúng cho "ra rìa"

2 nữ chính trong những khung hình gây bão đều "sát trai"

Có 1 điều ít ai để ý, đó là 2 mỹ nhân trong 2 khung hình viral nói trên đều là những sao nữ nổi tiếng sát trai. Trong khi Jennie được xem là nữ idol sát trai hàng đầu thế hệ Kpop thứ 3 thì Châu Đông Vũ lại có hồ sơ tình ái dày đặc bậc nhất trong số những mỹ nhân 9X ở Cbiz.

Jennie

Danh sách những người đàn ông bước qua đời Jennie gồm 4 cái tên quyền lực, đình đám. 3 người trong số họ đến từ những nhóm nam nổi tiếng hàng đầu Kpop, và người còn lại là nhà sản xuất danh tiếng bậc nhất làng nhạc xứ kim chi.

Teddy

Vào năm 2017, theo tin tức độc quyền từ trang Media Pen, Jennie được cho là người yêu của nhà sản xuất hàng đầu Kpop Teddy. 1 người trong ngành tiết lộ, mặc cho khoảng cách 17 tuổi, cặp đôi vẫn có thể gần gũi với nhau. Trước nghi án hẹn hò, YG đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tin đồn giữa Jennie và Teddy". Điều này khiến công chúng "bán tín bán nghi" về mối quan hệ giữa 2 ngôi sao.

Jennie và Teddy vướng nghi án hẹn hò hồi năm 2017

Kai (EXO)



Jennie - Kai công khai hẹn hò hồi đầu năm 2019. Chỉ hơn 3 tuần sau đó, họ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Theo tin độc quyền từ SBS funE, 2 ngôi sao quyết định chia tay do muốn tập trung cho sự nghiệp.

Kai là gương mặt tiếp theo xuất hiện trong hồ sơ tình ái của mỹ nhân BLACKPINK

G-Dragon (BIGBANG)

Tháng 2/2021, Dispatch khiến toàn châu Á dậy sóng khi đăng tải thông tin Jennie hẹn hò thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon. Dù cặp đôi không chịu thừa nhận mối quan hệ nhưng công chúng vẫn tin 2 ngôi sao từng hẹn hò do đặt trọn niềm tin nơi Dispatch. Hiện tại, cặp đôi đình đám được cho là đã "đường ai nấy đi".

Trong quá khứ, 2 ngôi sao có mối duyên khá sâu đậm. Jennie từng có 1 số màn hợp tác cùng G-Dragon trong giai đoạn 2012 - 2013, bao gồm quay chung MV, song ca. Năm 2016, nữ ca sĩ chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách là thành viên BLACKPINK. Thủ lĩnh BIGBANG đã dành cho đàn em nhiều sự động viên, cổ vũ tinh thần.

Cặp đôi được cho là đã "đường ai nấy đi"

V (BTS)

Năm ngoái, 1 số tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải loạt hình mà họ gọi là bằng chứng hẹn hò của Jennie - V. Trong đó, tài khoản Twitter và Telegram @Gurumiharibo hoạt động năng nổ nhất. Người này liên tục tung ra những tấm hình được cho là V - Jennie hẹn hò ở các địa điểm khác nhau.

@Gurumiharibo đăng tải hình V - Jennie chụp ảnh thân thiết tại nơi được cho là nhà riêng của nam thần BTS. Cư dân mạng soi ra được căn hộ trong ảnh do tài khoản đăng lên khá giống với hình ảnh căn hộ của V từng được nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội

Tài khoản này còn gây choáng khi đăng ảnh V nằm trên chiếc giường được cho là của Jennie. Netizen soi ra chi tiết 2 chiếc gối xuất hiện trong tấm hình giống với gối trên giường của mỹ nhân BLACKPINK

@Gurumiharibo tung ra hình ảnh được cho là 2 ngôi sao trong 1 buổi hẹn hò lãng mạn ở đảo Jeju

Người hâm mộ cho rằng loạt hình trên đã qua cắt ghép, photoshop 1 cách tinh vi. Tuy nhiên, fan lại không thể tung ra được hình gốc để chứng minh cho lập luận đó, khiến không ít netizen tin vào độ xác thực của loạt ảnh do @Gurumiharibo đăng lên. Đến nay, đại diện 2 ca sĩ chưa từng lên tiếng bác bỏ hay xác nhận tin đồn hẹn hò.



Châu Đông Vũ

Hồ sơ tình ái của Ảnh hậu họ Châu bao gồm nhiều gương mặt quyền lực cùng thiếu gia nhà giàu, khiến công chúng vô cùng choáng ngợp. Trong đó, có sự xuất hiện của cả tài tử đáng tuổi chú người đẹp.

Điền Minh Hàm

Đầu năm 2015, Châu Đông Vũ công khai hẹn hò chàng thiếu gia nhà giàu Điền Minh Hàm. Được biết, họ học chung trường đại học, dần nâng tầm từ tình bạn thành tình yêu sau 4 năm quen biết. Theo Kknews, paparazzi còn "tóm gọn" ảnh hẹn hò của cặp đôi tại 1 căn hộ. Nguồn tin cho biết thêm, cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Đáng tiếc, chuyện tình này chỉ kéo dài được khoảng 1 năm rồi tan vỡ trong tiếc nuối.

Cặp đôi lộ ảnh hẹn hò ở 1 căn hộ

Lâm Canh Tân



Theo Sohu, Lâm Canh Tân và Châu Đông Vũ nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong tác phẩm Bạn Cùng Bàn. Châu Đông Vũ có tính cách mạnh mẽ khác với các cô gái bình thường, trong khi đó, Lâm Canh Tân lại là chàng trai hoạt bát, lém lỉnh. Khi hợp tác trên phim trường, họ dễ dàng bắt chuyện với nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết, dành sự quan tâm cho đối phương.

Đáng chú ý, tại thời điểm dính nghi án hẹn hò Ảnh hậu 9X, Lâm Canh Tân được cho là đã có bạn gái - 1 tiểu thư giàu có học chung trường với anh. Trước loạt tin đồn tình ái, cả Châu Đông Vũ lẫn Lâm Canh Tân đều không lên tiếng xác nhận.

Cặp đôi được cho là "phim giả tình thật" sau màn hợp tác trong Bạn Cùng Bàn

Theo Sohu, họ nảy sinh tình cảm do hợp tính cách. Trước nghi án hẹn hò, 2 ngôi sao đều không xác nhận mối quan hệ

Nguyễn Kính Thiên



Vào năm 2015, Châu Đông Vũ vướng nghi án hẹn hò Nguyễn Kính Thiên. Thậm chí, Ảnh hậu 9X còn bị nghi là kẻ thứ 3 xen vào giữa tài tử Phù Dao và bạn gái Hứa Vỹ Ninh, khiến cặp đôi này "tan đàn xẻ nghé". Đáp lại tin đồn, Nguyễn Kính Thiên mạnh mẽ phủ nhận, khẳng định anh chỉ xem Châu Đông Vũ như… cháu gái. Ảnh hậu 9X cũng bác bỏ tin đồn: "Tại sao lại có những tin đồn kiểu thế nhỉ? Chúng tôi thân thiết vì tính cách tương đồng. Và tiền bối cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều mà".

2 ngôi sao mạnh mẽ phủ nhận tin đồn hẹn hò

Dư Văn Lạc

Năm 2016, Châu Đông Vũ - Dư Văn Lạc vướng lùm xùm tình ái sau khi cùng tham gia show hẹn hò We Are In Love, nguyên nhân xuất phát từ những tương tác ngọt ngào giữa họ trong suốt chương trình. Tuy nhiên, nghi án tình cảm này đã tan biến theo mây khói sau khi Dư Văn Lạc tuyên bố kết hôn vào năm 2017.

Châu Đông Vũ vướng nghi án yêu tài tử Dư Văn Lạc sau khi cùng xuất hiện trong 1 show hẹn hò

Giáo viên dạy tiếng Anh

Hồi giữa năm 2020, Châu Đông Vũ dính tin hẹn hò giáo viên dạy tiếng Anh của nữ diễn viên. Trên trang cá nhân của 2 người, cư dân mạng soi ra được loạt dấu hiệu cho thấy họ check-in ở 1 địa điểm trong cùng 1 khoảng thời gian. Trước nghi án hẹn hò, đại diện Châu Đông Vũ đã lên tiếng phủ nhận.

Họ được cho là cùng xuất hiện tại 1 địa điểm

Đường Bồi Ngạn

Cũng trong năm 2020, tin đồn Châu Đông Vũ hẹn hò cùng nam đạo diễn kiêm diễn viên Đường Bồi Ngạn bùng lên sau khi paparazzi xứ Trung công khai loạt ảnh cặp đôi xuất hiện tại 1 khu trung tâm thương mại và đi xem phim cùng nhau. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi trở về cùng khách sạn và được cho là qua đêm tại đây. Trước thông tin này, Ảnh hậu 9X không lên tiếng xác nhận.

Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi tin đồn thu hút nhiều sự chú ý

Lưu Hạo Nhiên

Tháng 9 năm ngoái, trang Sina đã đăng video ghi lại cảnh Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên cùng nhau đi chơi tennis. Sau đó, họ cùng nhau lên xe và trở về nhà nam thần Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Đoạn video này khiến công chúng tin rằng 2 sao trẻ đình đám thực sự đang hẹn hò. Trước đó, họ từng liên tục dính nghi án tình ái sau 2 màn hợp tác trong Moses Trên Bình Nguyên và Đại Nghiệp Kiến Quân.

Cặp đôi cùng tới nhà của Lưu Hạo Nhiên

Trước đó, họ cùng hợp tác trong 2 tác phẩm gồm Moses Trên Bình Nguyên và Đại Nghiệp Kiến Quân

Nguồn: Naver, Sohu