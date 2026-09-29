2 bố con gặp tai nạn tử vong sau bữa tiệc tân gia: Danh tính nạn nhân

Sau khi dự tiệc tân gia của một người họ hàng, anh H. điều khiển xe máy chở bố mẹ về nhà thì gặp nạn.

Khoảng 16 giờ ngày 28/9 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Thông tin trên Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị cho hay, 2 nạn nhân tử vong trong vụ việc là anh H.V.H. (SN 1993, trú bản Tăng Ký, xã Kim Ngân) và bố ruột là ông H.V.H. (SN 1965). Nạn nhân bị thương là bà H.T.B. (SN 1964, mẹ ruột anh H.V.H.).

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị)

Thời điểm xảy ra sự việc, anh H. điều khiển xe mô tô mang BKS 73H1 - 459.41 chở bố mẹ ruột đi dự tiệc tân gia của một người họ hàng về. Khi đến Km133, đoạn qua địa bàn bản Tăng Ký, xe máy của anh H. xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 73C-172.98 chở keo tràm do tài xế N.Đ.S. (SN 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Vụ va chạm đã khiến anh H. cùng bố ruột tử vong tại chỗ, mẹ ruột bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nguồn tin trên báo VOV cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.