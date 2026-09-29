Long Châu cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hoàn tất đào tạo sơ cấp cứu cho hơn 1.000 dược sĩ

Mưa lớn kéo dài tại TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước làm gia tăng nguy cơ tai nạn, va chạm và chấn thương.

‏Trước những tình huống bất ngờ, việc được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Với mạng lưới rộng khắp, Long Châu xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng "gần dân, sát dân", góp thêm nguồn lực y tế tại chỗ, trở thành điểm tựa an toàn, gần gũi với người dân trong những trường hợp khẩn cấp.‏

‏Theo ghi nhận của Tổng đài Cấp cứu 115 TP.HCM, trong 9 ngày mưa lớn vừa qua, tổng đài tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, có ngày vượt 2.000 cuộc. Trong đó, có 1.482 cuộc "có dấu hiệu cấp cứu", còn lại chủ yếu cuộc gọi "tư vấn xử trí tình huống". Đây là những con số kỷ lục tại Cấp cứu ‏ ‏115 tính đến nay.‏

‏Đội ngũ dược sĩ Long Châu được chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Những ngày qua, TP.HCM và nhiều địa phương cả nước liên tục xuất hiện mưa lớn. Mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, chấn thương, thậm chí đe dọa tính mạng người dân. Chuyên gia y tế phân tích, đường trơn trượt, ngập nước và tầm nhìn hạn chế có thể làm gia tăng nguy cơ té ngã, va chạm và tai nạn giao thông. Đặc biệt, tại các khu vực ngập sâu, cây xanh, cành cây, bảng hiệu hoặc các vật thể bị đổ, rơi… có thể trở thành những mối nguy khó lường đối với người đang di chuyển. Đáng lưu ý, ngập nước còn làm gia tăng nguy cơ đuối nước, bị nước cuốn và điện giật. Tai nạn điện giật có thể xảy ra ngay trong nhà khi nước ngập tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn hoặc thiết bị điện.‏

‏Một cú trượt ngã, một va chạm trên đường hay một vết thương bất ngờ có thể xảy ra với bất kỳ ai, từ người lớn, trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Trong những tình huống ấy, bên cạnh việc nhanh chóng gọi lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp, sự hỗ trợ đúng cách trong những phút đầu tiên cũng rất cần thiết. Người có mặt đầu tiên tại hiện trường đôi khi là một người đi đường, người bảo vệ hay dược sĩ tại nhà thuốc gần đó. Khi có kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp, họ có thể bình tĩnh đánh giá tình huống, thực hiện các hỗ trợ ban đầu, nhanh chóng hỗ trợ chuyển viện kịp thời.‏

‏Các "Kit sơ cấp cứu" được trang bị tại nhà thuốc với những vật dụng thiết yếu, giúp ứng phó nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Với mong muốn góp thêm một điểm tựa y tế gần người dân, thời gian qua, Long Châu đã đẩy mạnh đào tạo được chuẩn hóa năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ tại các nhà thuốc, bác sĩ, điều dưỡng tại trung tâm tiêm chủng. Đến ngày 20/9, hơn 1.000 dược sĩ tại 500 nhà thuốc tại 34 tỉnh thành đã hoàn tất chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia đầu ngành từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đặc biệt, mỗi nhà thuốc cũng được trang bị các "Kit sơ cấp cứu" gồm các vật dụng thiết yếu như: thuốc, bông, băng gạc và một số dụng cụ hỗ trợ sơ cấp cứu… sẵn sàng linh động trong những tình huống khẩn cấp. ‏

‏Được biết, những kỹ năng sơ cấp cứu đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Vừa qua, tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng, các y bác sĩ Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã kịp thời hỗ trợ một người gặp tai nạn giao thông. Sau khi thực hiện các hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu, đội ngũ nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện để được tiếp tục chăm sóc y tế.‏

‏Các chuyên viên y tế Long Châu hỗ trợ sơ cứu và chuyển viện cho thanh niên bị tai nạn ở Cao Bằng.

Trước đó, các chuyên viên y tế Long Châu đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong "thời gian vàng". Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: em bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật hay sốc phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… đã được phát hiện nhanh và xử trí "thần tốc", cho thấy sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần luôn vì cộng đồng của đội ngũ. ‏

‏Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: ‏ ‏"Không ai mong mình trở thành người gặp nạn, nhưng ai cũng có thể trở thành người giúp đỡ. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu vô cùng quan trọng, giúp chúng ta chủ động hơn, hành động đúng trước những sự cố bất ngờ. Tại Long Châu, chúng tôi không chỉ cung cấp dược phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng, minh bạch mà còn nỗ lực trở thành điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, giúp can thiệp y tế kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự an toàn cho người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi đầu tư mạnh vào đào tạo, liên tục cập nhật kiến thức và chuẩn hóa kỹ năng cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống. Đội ngũ này không thay thế cho lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp, mà là thêm một nguồn lực tại chỗ, thêm "cánh tay nối dài" hỗ trợ xử trí ban đầu, trấn an tinh thần, giúp người gặp nạn và gia đình an tâm hơn"‏ ‏.‏

‏Bên cạnh nguồn lực tại chỗ, Long Châu đẩy mạnh lan tỏa kiến thức y khoa và kỹ năng sơ cấp cứu, giúp cộng đồng chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ.

‏Song song, hệ thống cũng chú trọng nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa và ứng phó của cộng đồng. Thông qua mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng trên cả nước cùng các nền tảng truyền thông trực tuyến, đơn vị đẩy mạnh lan tỏa thông tin y khoa, kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận những hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy và chủ động hơn trước các tình huống bất ngờ.‏

‏Từ việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ, trang bị nguồn lực tại các điểm chạm gần người dân, đến lan tỏa kiến thức y khoa chính thống, Long Châu đang từng bước mở rộng vai trò của hệ thống nhà thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là bước tiến trong thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu, tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, hưởng ứng theo tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP ‏ ‏của Chính phủ.‏