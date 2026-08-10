18 năm trôi qua và đây vẫn là ca khúc cả châu Á thuộc lòng, đưa nhóm nhạc cả nước biết mặt khai phá thế giới

Chỉ cần intro bài hát này vang lên, cả châu Á có thể ngân nga theo một trong những ca khúc nổi tiếng nhất mà Kpop từng sản sinh.

Đúng 18 năm trước, ngày 8/8/2008, BIGBANG phát hành Haru Haru (하루하루, tạm dịch: Ngày qua ngày) trong mini album Stand Up. Không chỉ tiếp nối thành công của Lies và Last Farewell, ca khúc còn trở thành mảnh ghép quan trọng trong chuỗi hit đưa BIGBANG bước ra khỏi biên giới Hàn Quốc. 18 năm sau ngày phát hành, Haru Haru vẫn thường xuyên góp mặt trong những danh sách những ca khúc Kpop xuất sắc nhất mọi thời đại. Sức sống của bản hit không chỉ nằm ở những con số từng được thiết lập vào thời điểm phát hành, mà còn ở việc ca khúc vẫn có khả năng gợi lại một thời kỳ rất đặc biệt của Kpop mỗi khi intro quen thuộc vang lên.

Haru Haru - BIGBANG

Sự kết hợp giữa tiếng piano da diết, nhịp House/Hip-hop dồn dập cùng phần rap u sầu tạo nên màu sắc rất riêng cho Haru Haru. Ca khúc vừa có chất đại chúng đủ mạnh để chinh phục công chúng, vừa mang dấu ấn sáng tác đặc trưng của G-Dragon. Được viết lời bởi G-Dragon và đồng sáng tác cùng producer người Nhật Daishi Dance, Haru Haru nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc. Ca khúc đứng thứ 2 trên Melon Year-End Chart 2008, chỉ sau chính Last Farewell. Tác phẩm cũng nằm trong nhóm những ca khúc được tải xuống nhiều nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2006, với khoảng 5,4 triệu lượt tải, đồng thời là ca khúc bán chạy nhất năm 2008 trên Cyworld và đứng thứ 6 trong Hall of Fame của nền tảng này.

Nếu Lies giúp BIGBANG bước ra khỏi cái bóng của một nhóm nhạc tân binh, Last Farewell củng cố vị thế của họ, thì Haru Haru chính là cú bứt phá đưa BIGBANG trở thành hiện tượng đại chúng. Điều đặc biệt nằm ở việc đứng phía sau chuỗi thành công này là một G-Dragon còn rất trẻ. Trong giai đoạn 2007-2008, G-Dragon liên tục tạo nên chuỗi hit đình đám: Lies - Last Farewell - Haru Haru - Sunset Glow. Khi ấy, G-Dragon mới ở tuổi 19-20 nhưng đã cho thấy khả năng sáng tác và sản xuất hiếm có.

G-Dragon trở thành một trong những ca - nhạc sĩ biểu tượng

Không chỉ thành công về mặt âm nhạc, MV Haru Haru còn trở thành một trong những sản phẩm kinh điển của Kpop nhờ câu chuyện đậm chất melodrama. Được đạo diễn Cha Eun-taek thực hiện theo mô-típ phim truyền hình bi kịch, MV xoay quanh câu chuyện tình yêu của G-Dragon và nhân vật do Park Min-young thủ vai. GD hiểu lầm bạn gái phản bội mình để đến với T.O.P. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại hoàn toàn khác: cô mắc bệnh hiểm nghèo và T.O.P chỉ giả vờ đóng vai người tình để giúp cô khiến GD từ bỏ.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào bằng những màn diễn xuất đầy cảm xúc, đặc biệt là phân cảnh G-Dragon đập phá kính - một trong những hình ảnh được nhớ đến nhiều nhất khi nhắc về Haru Haru. Thời trang Pop-punk/Gothic mang màu sắc Y2K cũng góp phần khiến MV trở thành dấu mốc tiêu biểu của dòng narrative MV tại Kpop trong những năm 2000.

G-Dragon và T.O.P trong MV nổi tiếng nhất nhì sự nghiệp BIGBANG

Cốt truyện melodrama đã trở thành huyền thoại

Đáng chú ý, đây cũng là lần G-Dragon công khai hình xăm dòng chữ "too fast to live, too young to die" trên lưng trong một phân cảnh của MV. Khi ấy, có lẽ chính G-Dragon cũng khó hình dung rằng một dòng chữ xuất hiện trong vài giây của MV sau này lại trở thành hình ảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng người hâm mộ, là lời nhắc cho 1 tâm hồn mạnh mẽ, khao khát sống và cống hiến. Với nhiều thế hệ khán giả, những câu hát, hình ảnh và cả dấu ấn thời trang của BIGBANG trong giai đoạn này đã trở thành một phần của ký ức tuổi trẻ.

Hình xăm truyền cảm hứng nhất của G-Dragon

Quan trọng hơn cả những chiếc cúp hay thành tích trên bảng xếp hạng, Haru Haru đã giúp BIGBANG bước ra khỏi phạm vi của một nhóm nhạc thần tượng. Cùng với Lies, ca khúc trở thành một trong những bản hit góp phần đưa BIGBANG lên vị thế nhóm nhạc nam hàng đầu châu Á. Âm nhạc của họ dần vượt qua ranh giới của cộng đồng người hâm mộ idol, tiếp cận đông đảo công chúng và tạo nên khái niệm "nhạc quốc dân" gắn với BIGBANG. Từ Hàn Quốc, sức ảnh hưởng của nhóm tiếp tục lan rộng sang Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á, góp phần vào quá trình bùng nổ của Hallyu trong những năm cuối thập niên 2000.

Ở Việt Nam, Haru Haru đặc biệt gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X - những khán giả trưởng thành trong thời kỳ game Audition, quán net, nhạc chờ điện thoại và những diễn đàn âm nhạc trực tuyến. Có một thời, việc nghe Haru Haru, xem MV rồi thuộc lòng từng câu hát, từng phân cảnh trong câu chuyện tình bi kịch của BIGBANG gần như là một phần quen thuộc trong đời sống của những người trẻ yêu Kpop. Ca khúc không cần mạng xã hội hay những nền tảng streaming hiện đại để viral. Nó lan truyền qua iTV, blog, diễn đàn, quán net và những chiếc điện thoại có nhạc chuông, nhạc chờ.

Đến năm 2024, Haru Haru một lần nữa được nhắc lại khi MCK cùng đội ngũ sáng tạo Antiantiart thực hiện dự án parody Không Quan Trọng, cosplay mọi thứ từ bản hit đình đám, tái hiện màu sắc điện ảnh bi kịch Y2K. Sản phẩm nhanh chóng tạo được sự chú ý và viral, cho thấy sức ảnh hưởng của ca khúc vẫn có thể chạm đến một thế hệ khán giả trẻ, dù đã hơn 15 năm kể từ ngày phát hành.

MCK từng parody Haru Haru gây sốt MXH

18 năm trôi qua, Haru Haru không còn đơn thuần là một bản hit của BIGBANG. Đó là một dấu mốc của Kpop, một phần ký ức của thế hệ khán giả từng lớn lên cùng âm nhạc Hàn Quốc và cũng là minh chứng cho khả năng tạo nên những tác phẩm vượt thời gian của G-Dragon. Haru Haru đã trở thành bài hát mà nhiều thế hệ có thể cùng thuộc lòng. Và trong những giai điệu piano da diết ấy, người ta vẫn có thể nhìn thấy BIGBANG của một thời - khi nhóm vẫn còn đủ năm thành viên, ở chặng đầu tiên trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Kpop.