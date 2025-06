162 chủ xe máy, ô tô vượt đèn đỏ mang biển số sau phải đóng phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Thanh Hóa, vào ngày 29/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã có thông báo về 36 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát.

Danh sách được vi phạm được ghi nhận từ ngày 6/5 đến ngày 10/5, với 18 xe ô tô, xe máy vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại Thái Bình, Phòng Cảnh sát giao thông ngày 27/5 thông báo, qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã ghi nhận 115 trường hợp vi phạm, trong tuần từ 21/5- 27/5.

Trong số 115 trường hợp, có 2 trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách các biển số xe vi phạm như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thái Bình

Tại Bắc Giang, ngày 31/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 221 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với lỗi vượt đèn đỏ, lực lượng công an ghi nhận 142 trường hợp trong tuần 22/5 đến 29/5, cụ thể như sau:

117 trường hợp vượt đèn đỏ gồm các xe ô tô mang biển số: 98A-557.53; 98A-454.90; 35A-373.99; 98A-594.58; 98A-446.81; 99A-319.90; 29H-526.49; 22A-138.07; 98C-205.11; 98B-159.90; 99A-759.28; 98A-849.60; 99A-465.20; 98A-587.02; 98A-501.64; 20A-033.39; 98A-164.78; 98A-660.20; 98A-121.05; 30A-726.92; 30F-695.53; 90A-207.64; 14A-995.42; 98C-367.94; 98C-318.95; 98A-560.17; 30F-390.50; 98LD-011.75; 20A-698.64; 14A-282.42; 98A-836.76; 98A-418.73; 98A-736.85; 29D-122.47; 36A-333.59; 98A-303.33; 34A-164.14; 99A-603.77; 98C-346.73; 98A-889.47; 99A-593.46; 98A-423.41; 30A-268.38; 98C-253.73; 30A-207.62; 98C-317.33; 98A-203.89; 30E-845.09; 98A-878.34; 34A-651.16; 98B-084.02; 98A-705.76; 29K-232.27; 98A-397.18; 30E-883.19; 98C-290.95; 98A-234.51; 98A-763.82; 29LD-303.62; 98A-443.11; 98A-360.04; 98B-054.24; 98A-093.25; 98A-474.92; 98A-725.43; 99A-474.04; 99A-453.32; 98A-386.29; 89A-499.06; 98A-190.36; 30F-805.04; 98A-754.37; 99A-341.39; 98A-628.06; 30F-245.47; 98A-390.81; 29H-216.04; 98C-147.47; 98A-256.24; 98D-011.54; 30E-011.50; 98A-596.03; 98A-162.95; 98A-818.23; 99A-396.04; 98A-660.49; 98A-729.82; 30M-504.91; 30F-5330; 15C-163.05; 20K-8158; 99A-744.76; 99A-733.13; 98A-016.71; 98A-631.01; 98A-714.53; 99A-734.79; 30L-068.78; 98A-668.02; 98A-524.66; 15C-442.57; 30K-266.40; 98A-291.27; 98A-238.72; 98A-620.74; 98A-643.00; 98A-364.47; 98C-370.78; 98A-609.71; 68A-352.37; 15C-267.98; 98C-161.47; 98C-370.85; 20A-534.61; 20A-738.34; 98C-255.08.

25 trường hợp vượt đèn đỏ gồm các xe mô tô biển số: 98K5-0023; 98B3-026.08; 98B3-919.00; 98Y4-9646; 98B3-344.80; 98B2-296.84; 98F1-081.24; 98Y2-3821; 98B2-310.57; 98B3-230.94; 98F1-394.44; 98F1-394.62; 98F1-257.75; 98B2-018.59; 98D2-019.92; 98D1-692.22; 98D1-902.51; 98D1-573.77; 98D1-798.39; 98B1-807.08; 98D1-396.90; 98D1-047.11; 98B1-436.49; 98H1-439.62; 98C1-114.25.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, trong trường hợp không gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và điền các thông tin theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".