15 phụ nữ nổi tiếng và đa tài góp phần thay đổi thế giới trong năm 2022

Mới đây, tạp chí Elle đã công bố danh sách những người phụ nữ nổi tiếng đã góp phần thay đổi thế giới vào năm 2022. Họ đều là những người phụ nữ tài năng, độc lập, mạnh mẽ, và đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng chính tiếng nói của mình.

Angelina Jolie

Có lẽ cái tên Angelina Jolie không còn xa lạ với những người hâm mộ điện ảnh trên thế giới. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ với vai trò là một diễn viên, cô còn là một nhà làm phim, nhà hoạt động nhân đạo.

Cô không những là thành viên của Cao ủy Liên hợp quốc người tị nạn mà còn là một nhà hoạt động tích cực về bảo tồn động vật. Suốt thời gian đảm nhận vị trí này, Angelina Jolie đã rong ruổi tới nhiều vùng đất trên thế giới và bắt đầu theo đuổi các dự án nhân đạo của mình. Những hoạt động của cô đã giúp đỡ cho rất nhiều người tị nạn.

Vào tháng 6 năm 2020, Jolie đã quyên góp 200.000 USD cho Quỹ Bảo vệ Pháp lý NAACP sau vụ sát hại George Floyd. Mới đây, Jolie lại tiếp tục giám sát chương trình “Women for Bees” của UNESCO, vừa được triển khai tại Campuchia, với mục đích đào tạo phụ nữ trong nghề nuôi ong và thúc đẩy sự đa dạng sinh học.

Angelina Jolie hiện đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Every Note Played, một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của tác giả Lisa Genova.

Emma Watson

Đối với nhiều người, thành công quá sớm có thể khiến họ trượt dài trong cám dỗ của sự nổi tiếng. Tuy nhiên, điều này lại trái ngược với Emma Watson. Sau thành công của phim Harry Potter, cô không ngừng trau dồi kỹ năng để phục vụ cho sự nghiệp diễn xuất.

Những năm trở lại đây, Emma Watson còn tích cực hoạt động nhân quyền với tư cách là Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Cô đã ghé thăm Bangladesh và Zambia với mong muốn thúc đẩy thương mại công bằng và ủng hộ quần áo hữu cơ, đồng thời làm đại sứ cho Camfed International, một phong trào giáo dục trẻ em gái ở vùng nông thôn châu Phi.

Nữ diễn viên đang hoạt động cho HeForShe, một chiến dịch nhằm kêu gọi nam giới đứng lên bảo vệ quyền bình đẳng cho bé gái và phụ nữ.

Jane Goodall

Goodall được coi là một báu vật quốc gia của Vương quốc Anh. Bà là nhà dân tộc, nhân chủng học tài năng.

Tại một hội nghị lớn ở châu Phi năm 1986, sau khi Jane Goodall hiểu về điều kiện sống khủng khiếp của loài tinh tinh, bà quyết tâm trở thành nhà hoạt động vì quyền động vật, đặc biệt là tinh tinh. Những nghiên cứu của bà đã giúp chúng ta định hình mối liên hệ giữa con người và động vật.

Năm 1977, bà đã thành lập Viện Jane Goodall với mục đích bảo vệ sự đa dạng sinh học, phát triển bền vững và thúc đẩy giáo dục bảo tồn môi trường tự nhiên.

Greta Thunberg

Greta Thunberg giờ đây trở thành tiếng nói đại diện cho các nhà hoạt động môi trường thế hệ mới. Vào năm 15 tuổi, cô bé từng biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Bỏ học vì môi trường” nhằm kêu gọi người trẻ xuống đường đấu tranh khủng hoảng khí hậu.

Phong trào thu hút sự chú ý của nhiều người và không lâu sau, các cuộc biểu tình ở trường học lan rộng khắp thế giới. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Greta Thunberg không sợ bị đe dọa, cô mạnh mẽ lên án chính phủ, buộc những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về sự nóng lên toàn cầu.

Greta Thunberg đã đi thuyền từ Thụy Điển tới Bắc Mỹ để lan tỏa thông điệp biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị của Liên hợp quốc năm 2019, cô bé đã có một bài phát biểu gây xôn xao khi chỉ thẳng vào mặt các quan chức cấp cao, các nhà chính trị gia và hỏi “Sao các ngài dám làm vậy?” (How dare you?).

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất thế giới. Bà được biết đến là người phụ nữ màu giàu nhất thế giới và cũng là nữ tỷ phú da đen đầu tiên trên thế giới.

Tuy nhiên, điều thực sự đáng ngưỡng mộ ở Oprah Winfrey là khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên ý thức về bản thân. Giờ đây, Oprah Winfrey được mệnh danh là “Nữ hoàng truyền thông”, với nhiều podcast, sách, phim, chương trình truyền hình mang tên bà. Có thể nói, thực sự không có gì mà Oprah không thể làm.

Oprah Winfrey đã được đề cử hai giải Oscar với tư cách là diễn viên và nhà sản xuất nhưng chính hoạt động từ thiện của bà mới là dấu ấn lớn nhất. Nữ tỷ phú là một nhà hoạt động từ thiện tích cực. Bà đã dành hàng trăm USD cho các dự án từ thiện, hỗ trợ trường học, xây mái ấm cho những phụ nữ bị ngược đãi và hỗ trợ chiến dịch truy bắt kẻ lạm dụng trẻ em.

Adele

Adele là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có số lượng album bán chạy nhất thế giới, với doanh số hơn 120 triệu đĩa được bán ra. Mỗi album được phát hành của Adele đều là một câu chuyện riêng của cô, tương ứng với từng cột mốc trong đời.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, nữ ca, nhạc sĩ người Anh đã giành được 15 giải Grammy và 12 giải Brit. Nhờ những thành tựu của mình, Adele đã được trao huy chương MBE (Member of the Order of the British Empire). Đây là huy chương được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước cho những công dân Anh có đóng góp to lớn cho xã hội.

Dự kiến vào năm 2023, Adele sẽ trở lại với 32 buổi biểu diễn tại Caesars Palace, Mỹ sau khi chuyến lưu trú của cô tại Las Vegas bị hoãn và các show diễn bị hủy bỏ.

Beyoncé

Từ một thành viên của nhóm nhạc Destiny’s Child, Beyoncé đã vụt lên thành siêu sao sau khi phát hành album đầu tay của mình “Dangerously in Love”. Và mới đây nhất, Beyoncé đã phát hành album mang tên Renaissance, không chỉ nhận được sự ủng hộ từ các nhà phê bình âm nhạc mà còn lập nhiều kỷ lục trên nền tảng Spotify. Ngoài việc được biết đến là một trong những nghệ sĩ có số album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc, cô còn thể hiện tài năng của mình ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ thuật, và thời trang.

Châu Đông Vũ

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất này đã giành được 37 giải thưởng lớn cho tác phẩm của mình và là một trong những ngôi sao điện ảnh sáng giá của làng phim Hoa ngữ. Các bộ phim Châu Đông Vũ từng tham gia rất đa dạng, từ tội phạm đến hài lãng mạn.

Với mỗi vai diễn, cô đều làm tốt vai trò và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ngoài là một đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng cao cấp, cô còn là một nhà hoạt động vì môi trường tích cực. Mới đây, Châu Đông Vũ đảm nhiệm vị trí người phát ngôn cho chiến dịch “Tháng hành động vì môi trường” được tổ chức bởi đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc.

Châu Đông Vũ trở nên nổi tiếng khi thủ vai chính trong bộ phim “Chuyện tình cây táo gai” (2010) của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Mặc dù trước đó cô chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng và đưa cô trở thành một trong bốn nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất Trung Quốc.

Taylor Swift

Nhờ hơn 200 triệu đĩa được bán ra trên toàn thế giới, Taylor Swift trở thành một trong những nhạc sĩ bán được nhiều đĩa nhạc nhất mọi thời đại. Cô giành được 11 giải Grammy - bao gồm ba giải Album của năm, 34 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 29 Giải thưởng Âm nhạc Billboard và một Giải Emmy.

Sau lùm xùm với Scooter Braun và Big Machine, Taylor đã giành lại được quyền kiểm soát cho những tác phẩm của mình. Năm 2020, Scooter bán bản quyền 6 album của cô khi nữ ca sĩ từ chối ký vào hợp đồng “giữ im lặng” (tức là chỉ nói những điều tích cực về Scooter Braun). Khi không thể mua lại các bản thu âm của chính mình, Taylor đã thu âm lại các album cũ để toàn quyền sở hữu các ca khúc. Những ca khúc này sau đó đều được công chúng đón nhận và gặt hái được nhiều thành công trên các bảng xếp hạng.

Yayoi Kusama

Được biết đến với mái tóc bob đặc trưng và có sở thích sưu tầm đồ chấm bi, Yayoi Kusama là một họa sĩ người Nhật Bản có phong cách lập dị nhưng tài năng. Sau khi đến New York vào năm 1958, Yayoi Kusama bắt đầu đưa các họa tiết chấm bi lên giấy, tranh sơn dầu, tường và thậm chí cả cơ thể của mình. Tại thời điểm đó, các cuộc triển lãm, thời trang liên quan đến hình ảnh khỏa thân của Kusama nổi tiếng khắp nước Mỹ, tuy nhiên lại không được đón nhận tại quê hương của bà. Yayoi Kusama sau đó thất vọng đến nỗi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Năm 1977, bà tự nguyện dọn đến sống tại một bệnh viện tâm thần tại Tokyo, và nơi đây đã trở thành mái ấm của bà. Trong những năm gần đây, các cuộc triển lãm quy mô lớn của Yayoi Kusama liên tục cháy vé và thu hút được nhiều người hâm mộ.

Ít ai biết, bộ tranh “Infinity Net - Lưới vô cực” (được vẽ bằng ngàn chấm nhỏ) của bà đã mở đường cho Chủ nghĩa tối giản. Bà cũng là người tiên phong trong nghệ thuật sắp đặt và trình diễn.

Triệu Đình (Chloé Zhao)

Cuộc sống nay đây mai đó của nữ đạo diễn kiêm biên kịch Triệu Đình đã mang đến cho cô khả năng thích ứng với bất cứ nơi nào cô đặt chân tới, từ Bắc Kinh đến Brighton, New York đến New England, và giờ là Los Angeles.

Nhờ chiến thắng giải thưởng Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim “Nomadland” tại lễ trao giải Oscar năm 2020, Triệu Đình trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử và là người phụ nữ da màu đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Dự kiến năm 2023, Triệu Đình sẽ bắt tay vào sản xuất loạt phim về người Mỹ gốc Á lớn nhất từ trước đến nay.

Rihanna

Rihanna cũng là một nữ nghệ sĩ có số lượng đĩa nhạc bán chạy nhất trong kỷ nguyên kỹ thuật số nhưng đã tạm dừng mọi hoạt động ca hát kể từ khi thành lập thương hiệu thời trang riêng, Fenty. Sau này, cô tiếp tục mở rộng ra thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và dồn hết khả năng sáng tạo vào công việc kinh doanh.

Ngoài ra, cô cũng âm thầm hoạt động từ thiện trong nhiều năm. Vì thế mà năm 2017, Quỹ Đại học Harvard (Harvard Foundation) đã quyết định trao giải thưởng Nhân đạo của năm để ghi nhận của cô trong việc thúc đẩy các chương trình giáo dục.

Hiện Rihanna vẫn chưa có thông báo mới cho kế hoạch tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình.

Gwyneth Paltrow

Vào năm 2008, Paltrow, được biết đến với vai diễn trong các bộ phim như Iron Man và The Royal Tenenbaums, đã ra mắt một chương trình khuyến khích lối sống lành mạnh có tên Goop. Về sau, Goop mở rộng ra thành một trang thương mại điện tử cung cấp sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Paltrow hợp tác với các thương hiệu thời trang, ra mắt cửa hàng bán lẻ, thành lập hội nghị lớn để tư vấn sức khỏe, xuất bản tạp chí, podcast, sách dạy nấu ăn và bắt tay vào dự án làm phim tài liệu Netflix.

Naomi Osaka

Là một tay vợt ưu tú với phong độ đỉnh cao, Osaka đã giành được bốn danh hiệu của giải đấu quần vợt danh giá Grand Slam. Vào tháng 9/2018, Naomi Osaka đã đánh bại thần tượng của mình là Serena Williams để trở thành nhà vô địch giải Mỹ Mở rộng. Sau chiến thắng tại giải Úc Mở rộng năm 2019, cô trở thành vận động viên quần vợt số 1 thế giới và giữ vị trí đầu bảng liên tục trong 25 tuần.

Ngoài niềm đam mê thể thao, Naomi Osaka còn là một người nổi tiếng, một doanh nhân. Cô đã cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da có tên Kinlò và đã kiếm được hơn 50 triệu đô la từ các hợp đồng quảng cáo. Osaka luôn ủng hộ các chiến dịch tạo ra thay đổi tích cực với xã hội, và cô rất đề cao việc bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Serena Williams

Serena Williams cũng là một trong những vận động viên quần vợt thành công nhất mọi thời đại. Cô bắt đầu chơi quần vợt với chị gái Venus từ khi còn nhỏ, tính đến nay sự nghiệp quần vợt của cô đã kéo dài 27 năm. Câu chuyện của cô và chị gái còn trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nên bộ phim King Richard.

Serena Williams đã giành được tổng cộng bốn huy chương vàng Olympic và 23 danh hiệu Grand Slam, đồng thời được Hiệp hội quần vợt nữ xếp hạng số một thế giới trong 319 tuần. Serena Williams không chỉ là vận động viên nữ được trả lương cao nhất mọi thời đại, cô còn tận dụng danh tiếng của mình đấu tranh cho bình đẳng giới, công bằng chủng tộc và chăm sóc sức khỏe cho mẹ, trẻ sơ sinh. Vào tháng 8/2022, cô tuyên bố giải nghệ để theo đuổi những mục tiêu quan trọng hơn trong đời, ví dụ như chăm sóc cho cô con gái nhỏ, Alexis Olympia.

Theo cô, một nhà vô địch được định nghĩa không phải bởi chiến thắng của họ, mà bởi cách họ phục hồi như thế nào sau những gục ngã. Thời gian tới, Serena sẽ tiếp tục dành thời gian cho gia đình và xây dựng công ty đầu tư mạo hiểm mới của mình mang tên Serena Ventures.

