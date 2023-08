15 giờ truy bắt nhóm cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM

Ngày 5/8, Công an quận 3 (TPHCM) vẫn đang tạm giam Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi), Trần Đức Huy (còn gọi là Bi Ruộng, 18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Võ Trí Tài (còn gọi là Cu Đen, 16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về tội “Cướp tài sản”.

Từ trái qua, Huy, Tài và Thiện

Ám ảnh cuốc xe lúc rạng sáng

Đây là các nghi phạm dùng dao khống chế ông L.V.Đ (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình, tài xế xe ôm công nghệ) cướp điện thoại và xe máy trong hẻm 195 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3.

Gần 2 tuần bị cướp, ông Đ. vẫn còn ám ảnh khi kể lúc bị kẻ gian kề dao vào cổ uy hiếp để cướp điện thoại và xe máy.

Theo ông Đ., rạng sáng 24/7, ông thấy ứng dụng báo có vị khách đặt xe từ đường Trường Sa đến căn nhà trong hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) nên nhận cuốc vì thấy gần nhà.

Khoảng 1h20 cùng ngày, ông Đ. chở vị khách đến nơi và thông báo số tiền phải thanh toán là 12 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 2km. Lúc này, hai thanh niên bất ngờ xuất hiện, một người nam dùng dao kề vào cổ ông Đ. uy hiếp để cướp.

Nghi phạm Trần Đức Huy thực hiện lại hành vi kề dao vào tài xế xe ôm.

Bị đe dọa, ông Đ. cố gắng trấn tĩnh, giằng tay kẻ gian đưa ra khỏi cổ thì bị quật ngã xuống đường. Lúc này, ông Đ. van xin “Để xe chú làm ăn” nhưng vẫn bị các đối tượng cướp cùng chiếc điện thoại gắn trên xe.

Theo hình ảnh từ camera, sự việc diễn ra trong tích tắc và ông Đ. chỉ biết hô hoán “Cướp, cướp” trong vô vọng.

“Tôi chạy xe ôm hơn 3 năm nay và đây là lần đầu tiên tôi bị kẻ gian dàn cảnh cướp. Trên quãng đường di chuyển, vị khách không có dấu hiệu gì bất thường. Đến bây giờ tôi vẫn còn lo sợ”, ông Đ. cho hay.

15 giờ truy xét

Sau khi bị cướp, ông Đ. hốt hoảng đến công an trình báo. Ngay sau đó, Công an phường 11, Công an quận 3 có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera để khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Thiện, Huy và Tài là nghi phạm nên tiến hành truy xét.

Nghi phạm Thiện cướp xe máy của tài xế xe ôm để chở đồng bọn tẩu thoát.

Qua xác minh lai lịch, cả 3 đối tượng đều không có nơi cư trú nhất định, không nghề nghiệp, sống lêu lổng. Nhiều trinh sát được cử đi truy tìm nhằm nhanh chóng thu hồi tài sản của bị hại, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lúc 15h30 ngày 24/7, Thiện, Huy và Tài đi xe máy của ông Đ. về quán cà phê trên đường Nguyễn Súy (phường Tân Quý, quận Tân Phú) thì bị các trinh sát ập vào khống chế, đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, các nghi phạm khai khoảng 15h ngày 23/7, cả nhóm đón ô tô công nghệ đến khu dân cư Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) để tìm bạn nhưng không gặp.

Sau đó, cả 3 tiếp tục đón ô tô công nghệ về quán cà phê trên đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Tại đây, các nghi phạm bàn bạc tìm tài xế chạy xe ôm công nghệ để cướp xe, tài sản để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Con hẻm xảy ra vụ cướp

Trong đó, Thiện làm nhiệm vụ trực tiếp gọi điện thoại đặt xe, hẹn đến địa điểm cụ thể, còn Tài và Huy sẽ đến trước địa chỉ đã hẹn chờ sẵn. Khi Thiện và tài xế tới thì cả 3 cùng ra tay cướp xe, tài sản.

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm của Thiện di chuyển bằng ô tô công nghệ đến quán cà phê trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3. Tại đây, Huy đi tìm vị trí và chọn hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) làm địa điểm gây án.

Tiếp đến, Thiện báo cho Thiện và Tài biết, đến hẻm trên đợi sẵn, còn mình ngồi ở quán cà phê trên đợi. Rạng sáng 24/7, Thiện đặt xe ôm qua ứng dụng. Lúc này, tài xế Đ đi xe máy đến đón, Thiện yêu cầu chở vào hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) như kế hoạch bàn từ trước.

Khi ông Đ. vừa dừng xe, Thiện xuống xe, còn Tài giả vờ đi đến tiếp cận và hỏi bao nhiêu tiền, còn Huy cũng bất ngờ ập đến, rút con dao từ túi quần kề vào cổ tài xế và yêu cầu không được la lớn.

Công an quận 3 trao trả lại điện thoại và xe máy cho tài xế Đ (Ảnh: Hoàng Thuận)

Bị ông Đ. nắm tay, Huy giằng co và quật tài xế ngã xuống đường. Thấy vậy, Thiện lên xe ngồi cầm lái, còn Tài, Huy lần lượt nhảy lên rồi cùng tẩu thoát.

Trên đường đi, Tài xóa ứng dụng đặt xe trong điện thoại của nạn nhân và cùng đồng bọn mang bán tại cửa hàng ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) với giá 200 nghìn đồng. Số tiền này, cả nhóm tiêu xài cá nhân.

Đến chiều 24/7, cả nhóm đi xe máy của anh Đ. về quán cà phê ở quận Tân Phú thì bị các trinh sát Công an quận 3 ập vào bắt giữ.

Sáng 4/8, ông Đ. vui mừng khi được công an trao lại điện thoại cùng với chiếc xe máy bị các đối tượng cướp.

“Tôi xin cảm ơn Công an quận 3 đã nhanh chóng phá án, thu hồi tài sản để tôi tiếp tục mưu sinh. Các bác tài nếu không may rơi vào tình huống trên thì bình tĩnh để an toàn cho bản thân”, ông Đ nói.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.