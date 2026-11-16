13 giờ phẫu thuật cắt bỏ khối u, tái tạo gương mặt cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư hàm trên xâm lấn rộng, đồng thời tái tạo tầng giữa mặt cho bệnh nhân bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bệnh nhân L.T.N. (sinh năm 1990) được chẩn đoán ung thư hàm trên phải, khối u xâm lấn rộng đến vùng mũi, xoang sàng, xương gò má, xương bướm và sàn ổ mắt phải.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau kéo dài ở vùng hàm trên phải. Người bệnh từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Sau khi đến bệnh viện chuyên sâu thăm khám, bệnh nhân được phát hiện mắc ung thư hàm trên phải và nhập viện Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt (B8), Bệnh viện Quân y 175.

Tại đây, bệnh nhân được thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT, MRI, xạ hình xương, hóa mô miễn dịch và tầm soát toàn thân. Kết quả cho thấy khối u đã phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt, đồng thời xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ.

Qua hội chẩn liên chuyên khoa do Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chủ trì, các bác sĩ xác định đây là loại ung thư đáp ứng kém với hóa xạ trị, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính.

Để bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị, ê-kíp phẫu thuật chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch phẫu thuật trên mô hình giả tưởng và ứng dụng công nghệ in 3D.

Bệnh nhân dần hồi phục sau ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Sau hơn 13 giờ phẫu thuật, các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tổn thương ở tầng giữa mặt, bao gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng. Các diện cắt được kiểm tra bằng sinh thiết tức thì nhằm bảo đảm loại bỏ tối đa tổn thương. Ê-kíp đồng thời nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Sau khi cắt bỏ khối u, bệnh nhân xuất hiện khuyết hổng lớn ở tầng giữa mặt. Các bác sĩ sử dụng vạt xương mác tự do để tái tạo vùng tổn thương. Phần xương này được tạo hình theo kế hoạch 3D, chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bên cạnh đó, sàn ổ mắt được tái tạo bằng lưới titan, một phần cơ thái dương được sử dụng để trám lấp khuyết hổng, góp phần phục hồi cấu trúc và che phủ vùng phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, được xuất viện và tiếp tục tái khám, theo dõi định kỳ.