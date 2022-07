13 cách diện trang phục màu be trẻ trung và tinh tế, ai mặc cũng đẹp

Vào mùa hè nóng nực, các kiểu trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng, mát mẻ sẽ rất được ưa chuộng, và outfit màu be cũng nằm trong số đó. Nhìn vào các set đồ màu be, ta sẽ thấy vô cùng dịu mắt. Nhưng đây không phải là điều thú vị duy nhất về trang phục màu be.

Kiểu đồ này còn là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế, chị em nào cũng có thể mặc đẹp. Trang phục màu be tuy dịu dàng, nhưng lại có nhiều cách diện thú vị, đủ để giúp chị em mỗi lần áp dụng, là một lần ghi trọn điểm phong cách, không sợ bị nhàm chán. Dưới đây là 13 cách diện đồ màu be trẻ trung, tinh tế, chị em hãy tham khảo nhé!

Layer là cách phối đồ tuyệt hay để tăng nét nổi bật, trẻ trung khi diện đồ màu be. Chị em cũng không cần chọn đồ quá cầu kỳ, hãy mix áo sơ mi màu be với áo nâu bên trong, rồi diện với quần trắng, vẻ ngoài sẽ toát lên vẻ sang trọng, xen lẫn nét phóng khoáng.

Áo màu be và quần jeans là một bộ đôi hoàn hảo. Công thức này vừa trẻ trung, vừa thanh lịch, trang nhã. Để nâng cấp vẻ sang xịn mịn của cả set trang phục, chị em hãy tô điểm thêm một chiếc thắt lưng và đeo dây chuyền vàng nhé!

Những khi không biết mặc gì, combo áo sơ mi màu be và quần trắng sẽ là gợi ý hoàn hảo cho chị em. Dù công thức này rất trang nhã, nhưng vẫn ấn tượng nhờ sự xuất hiện của đôi sneaker trắng.

Váy hai dây màu be ghi điểm ở nét duyên dáng, thanh nhã. Khi kết hợp mẫu váy với sandal, người diện sẽ có ngay outfit hợp từ dạo phố đến đi biển.

Diện áo gilet nhưng vẫn muốn có được vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế? Chị em hãy ghim ngay công thức áo gilet có cổ, kết hợp cùng quần ống suông màu be. Tuy chỉ là sơ vin nửa vạt, outfit này vẫn làm tốt nhiệm vụ hack dáng. Người mặc thì có được vẻ ngoài rất trẻ trung, ấn tượng.

Diện jumpsuit màu be, chị em sẽ không cần tốn công suy nghĩ cách mix&match. Cứ kết hợp thiết kế này với sandal, kiểu gì cũng có được outfit chuẩn sành điệu. Chưa kể, chi tiết nhấn eo còn biến bộ jumpsuit thành "bảo bối" hack dáng, giúp chị em "ăn gian" được cả chục phân chiều cao.

Công thức áo len cộc tay màu be + quần short sẽ giúp style của bạn được đổi gió, trở nên mới mẻ hơn. Combo này tôn dáng tốt, rất trẻ trung, và ghi trọn điểm tinh tế. Tổng thể trang phục thêm phần long lanh nhờ các món phụ kiện là dây chuyền vàng, khuyên tai đơn giản.

Các món đồ như áo tank top trắng, quần màu be tưởng là đơn giản nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo nên outfit rất xịn mịn. Nhờ có đôi dép rọ xuyệt tông, bộ đồ trông nổi bật, trẻ trung hơn nữa.

Thêm một gợi ý hoàn hảo để chị em hoàn thiện style cho những chuyến du lịch, đó là jumpsuit kết hợp cùng sandal. Các món phụ kiện là túi cói, mũ cói đã tăng nét phóng khoáng cho outfit, lên hình sống ảo tuyệt xinh.

Với áo ba lỗ và quần short, chị em vẫn sẽ có được vẻ ngoài rất nữ tính, sang chảnh nếu chọn tông màu trắng - be làm chủ đạo. Chi tiết cổ bèo nhún tạo vẻ yêu kiều cho người mặc. Đôi dép lê bản to quý cô này chọn đã "ăn nhập" hoàn hảo với cả outfit.

Để tôn lên vóc dáng quyến rũ, combo áo crop top và chân váy xẻ tà là cách mix đồ chị em nên ghim. Tông màu be đóng vai trò quan trọng trong khoản sang chảnh hóa style. Đôi sandal quai ngang, cao gót vừa kéo chân dài miên man, vừa toát lên vẻ xịn sò.

Combo áo sơ mi + quần short đồng bộ này là để dành cho nàng nào yêu thích phong cách tối giản. Muốn vẻ ngoài không bị đơn điệu, chị em hãy tạo những điểm nhấn như là sơ vin nửa vạt, đeo khuyên tai nhé!

Combo áo sơ mi cộc tay và quần dài đồng bộ này giải nhiệt rất tốt vì được làm từ chất vải thô đũi. Kết lại set đồ, một đôi sandal là lựa chọn hoàn hảo, giúp hoàn thiện vẻ phóng khoáng cho người mặc.

Ảnh: Instagram

https://afamily.vn/13-cach-dien-trang-phuc-mau-be-tre-trung-va-tinh-te-ai-mac-cung-dep-20220708175355851.chn