100HRS Global Creative Marathon: Khi sáng tạo "chạm đỉnh" tại đấu trường quốc tế

100HRS Global Creative Marathon là cuộc thi làm phim 3D và phim ngắn trên di động do Arena Multimedia tổ chức. Ở mùa giải thứ 5 này, 100HRS quy tụ hàng trăm đội thi từ nhiều quốc gia, với tổng giải thưởng lên tới 24.000 USD. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 100 giờ không nghỉ từ 16–20/6/2025, đòi hỏi tốc độ, teamwork và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Kể chuyện bằng công nghệ: Thử thách "khó nhằn" không thể bỏ lỡ tại 100HRS!

Đâu phải ai cũng kể được chuyện bằng… hình ảnh! Năm nay, 100HRS Global Creative Marathon 2025 thách thức các team ở hai chủ đề siêu thú vị: "Hearts & Hardware – The Story of Human and Machine Bonds" (dịch: Trái tim & Công nghệ - Nhịp đập chung trong thế giới số) và "Superheroes in Daily Life" (dịch: Siêu anh hùng giữa đời thường).

Hạng mục 3D Animation Short Film với chủ đề "Hearts & Hardware – The Story of Human and Machine Bonds": Khám phá mối quan hệ phức tạp giữa con người và máy móc trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, khi trí tuệ nhân tạo và robot ngày càng trở nên phổ biến, ranh giới giữa con người và máy móc dần trở nên mờ nhạt. 100HRS đặt ra câu hỏi về tình cảm, sự thấu hiểu và những mối liên kết mới hình thành giữa hai thực thể này. Đây là một chủ đề không chỉ đòi hỏi kỹ năng làm phim 3D xuất sắc mà còn yêu cầu sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng xã hội và khả năng truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Song song đó là hạng mục Mobile Film Making với chủ đề "Superheroes in Daily Life". Khác với những hình ảnh siêu anh hùng quen thuộc trong truyện tranh và phim ảnh, chủ đề này tập trung vào những "người hùng đời thường" xung quanh chúng ta: một cảnh sát giao thông kiên nhẫn điều tiết dòng xe cộ, một giáo viên tận tâm truyền đạt kiến thức, hay đơn giản là một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải. Cuộc thi khuyến khích các nhà làm phim trẻ khai thác những câu chuyện dung dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Gen Z Việt bước vào đấu trường 100HRS: Hàng trăm đội thi khắp thế giới, deadline căng như dây đàn!

Đây không chỉ là một cuộc thi làm phim trong 100 giờ. 100HRS là đấu trường quốc tế thực thụ: có mặt của hàng trăm đội thi từ khắp nơi trên thế giới – Ấn Độ, Qatar, Nigeria, Ethiopia, Pakistan, Ả Rập Xê Út, Việt Nam… Tất cả cùng bước vào 100 giờ "chạy deadline sấp mặt" để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh sôi nổi, nơi các bạn trẻ có cơ hội giao lưu, học hỏi và cọ xát với những nền văn hóa và phong cách làm phim đa dạng.

100HRS là sân chơi quốc tế uy tín, thu hút thí sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới

Số lượng team và các quốc gia tham gia 100HRS mỗi năm có thể khác nhau, nhưng một điều chắc chắn là tinh thần quốc tế hoá làm nên thương hiệu của cuộc thi – biến 100HRS thành sân chơi sáng tạo được săn đón trên toàn cầu. Ở Việt Nam, 100HRS được tổ chức tại các trung tâm Arena Multimedia trên toàn quốc.

Các đội được "chăm sóc tận răng" bởi giảng viên trong quá trình 100 giờ tham gia thi đấu

Và nếu bạn thấy chủ đề thi "khó nhằn", thử thách tới bến – đừng lo! Vì dàn mentor hùng hậu từ giảng viên nhiệt huyết của Arena Multimedia đến chuyên gia mỹ thuật số quốc tế sẽ đồng hành 24/7, luôn kề bên hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc, từ kỹ thuật dựng phim đến gỡ rối deadline "cháy máy". Bạn chỉ cần "chiến" hết mình – phần còn lại đã có đội ngũ xịn xò ở đây lo!

100HRS Global Creative Marathon - Cơ hội hiếm có để sinh viên đồ hoạ "lột xác" trong ngành sáng tạo!

100HRS Global Creative Marathon không chỉ là sân chơi quốc tế với tổng giải thưởng siêu khủng lên tới 24.000 USD, gồm tiền mặt và học bổng du học liên thông đến các trường đối tác quốc tế, mà còn là "bệ phóng" cho những ý tưởng táo bạo và đam mê bùng cháy của Gen Z.

100HRS chính là một "lò luyện nhân tài" cho ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Hơn thế nữa, 100HRS không chỉ mang đến giá trị "cầm nắm được", mà còn là kho trải nghiệm "xịn xò" không trường lớp nào dạy: 100 giờ lăn xả cùng đồng đội, thấm đẫm tinh thần làm việc nhóm, được học hỏi trực tiếp từ mentor quốc tế, rèn kỹ năng thực chiến và giải quyết vấn đề như trong một studio chuyên nghiệp thực thụ. Đó là nơi bạn bứt phá tư duy sáng tạo, nâng cấp kỹ năng nghề, mở rộng mối quan hệ – và quan trọng nhất là biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành chất liệu để trưởng thành.

Nếu bạn muốn biết thêm về 100HRS thì hãy liên hệ Arena Multimedia Việt Nam.

Tìm hiểu thêm tại: arenavietnam.net