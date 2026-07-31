100 giờ "chạy deadline", sinh viên FPT Arena Multimedia Hà Nội mang giải quốc tế về Việt Nam

Chỉ trong 100 giờ để biến một ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh, cạnh tranh với các đội thi đến từ hơn 30 trung tâm sáng tạo trên thế giới. Không có cơ hội làm lại, chỉ có tinh thần đồng đội, khả năng sáng tạo và bản lĩnh trước áp lực.

Đó là hành trình giúp sinh viên và giảng viên FPT Arena Multimedia Hà Nội ghi dấu ấn tại 100 HRS - Global Creative Marathon 2026 với hai giải thưởng quốc tế đầy tự hào.

Đại diện Aptech Global trao chứng nhận cho Team Jus De Fruits và Team Will Win tại lễ vinh danh tại FPT Arena Multimedia Hà Nội

Với nhiều người, "100 giờ không ngủ" chỉ là cách nói vui về mùa chạy deadline thì với các đội thi của 100 HRS - Global Creative Marathon 2026, đó là thử thách có thật. Cuộc thi quy tụ thí sinh từ hơn 30 trung tâm sáng tạo toàn cầu, yêu cầu các đội hoàn thành sản phẩm chỉ trong 100 giờ theo đề bài được công bố bất ngờ. Từ làm phim, TVC đến hoạt hình 3D, mọi ý tưởng đều phải được hiện thực hóa trong khoảng thời gian giới hạn như một dự án thực tế của doanh nghiệp.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 27/07 vừa qua, ông Kallol MukherJee - Senior Vice President of Aptech Global đã trực tiếp trao chứng nhận cho các đội thi của FPT Arena Multimedia Hà Nội. Hai giải thưởng quốc tế đã gọi tên FPT Arena Multimedia Hà Nội gồm Giải Đồng hạng mục 3D Animation Short Film dành cho Team Jus De Fruits (đội sinh viên), và giải Jury Special Mention Award hạng mục Social Media Commercial dành cho Team Will Win (đội giảng viên).

Theo ông Kallol MukherJee, mục tiêu của 100 HRS là mang đến cho người học trải nghiệm làm việc với "deadline thật" như trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp. "Xin chúc mừng những nỗ lực của các bạn đã được ghi nhận bằng những giải thưởng xứng đáng. Hy vọng đây sẽ là một hành trình đáng nhớ cùng FPT Arena Multimedia."

Nhóm sinh viên FPT Arena Multimedia Hà Nội tập trung hoàn thành dự án tại cuộc thi 100 HRS - Global Creative Marathon 2026

Đối với Team Jus De Fruits, giải thưởng là thành quả sau chuỗi ngày gần như chỉ xoay quanh việc brainstorm, chỉnh sửa và chạy đua với thời gian. Đại diện nhóm chia sẻ: "Lúc nhận chủ đề, cả đội khá áp lực nhưng cũng rất hào hứng. Bọn mình nhanh chóng phân chia công việc theo thế mạnh từng thành viên, liên tục trao đổi và điều chỉnh ý tưởng để vừa kịp tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng."

Theo nhóm, những đồ án và dự án thực hành trong quá trình học tại FPT Arena Multimedia đã giúp các thành viên quen với quy trình sản xuất, làm việc nhóm và xử lý deadline nên không bị "khớp" khi bước vào sân chơi quốc tế. Nhìn lại hành trình 100 giờ, điều Team Jus De Fruits nhận được không chỉ là một giải thưởng mà còn là kinh nghiệm quản lý dự án, khả năng phối hợp và sự tự tin để thử sức ở những sân chơi lớn hơn. "Hãy dám thử những ý tưởng mới và tận hưởng hành trình. Điều giá trị nhất không chỉ là kết quả mà còn là những trải nghiệm và bài học mà bạn có được."

Thành viên Team Jus De Fruits chia sẻ về hành trình 100 giờ thực chiến

Không chỉ sinh viên, các giảng viên của FPT Arena Multimedia Hà Nội cũng trực tiếp bước vào cuộc thi. Đại diện Team Will Win cho biết mục tiêu lớn nhất khi tham gia là truyền cảm hứng cho sinh viên. "Đã khuyến khích sinh viên bước ra sân chơi quốc tế thì các thầy cũng phải sẵn sàng thử sức."

Bảng đấu dành cho giảng viên chỉ có 50 giờ để hoàn thiện sản phẩm. Ngoài áp lực thời gian, nhóm còn phải xử lý nhiều tình huống phát sinh khi ứng dụng AI vào sản xuất video, từ tối ưu prompt đến khắc phục các giới hạn của công cụ AI. Sau cuộc thi, thông điệp mà Team Will Win muốn gửi tới sinh viên rất ngắn gọn: "Just do it. Đừng e dè hay chờ mình thật hoàn hảo mới bắt đầu. Chỉ khi dấn thân, bạn mới biết giới hạn của mình ở đâu."

Giảng viên Team Will Win cùng ông Kallol MukherJee tại lễ vinh danh 100 HRS - Global Creative Marathon 2026

Thành tích tại 100 HRS cũng phản ánh định hướng đào tạo thực hành mà FPT Arena Multimedia theo đuổi. Sinh viên được tham gia nhiều dự án mô phỏng môi trường doanh nghiệp, xây dựng portfolio ngay trong quá trình học và tiếp cận các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, làm phim, hoạt hình 2D - 3D, UI/UX, Digital Content hay ứng dụng AI trong sáng tạo.

Bên cạnh chương trình đào tạo 2 năm, FPT Arena Multimedia còn triển khai các khóa học ngắn hạn 100 giờ dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm muốn nhanh chóng bổ sung kỹ năng thiết kế, sáng tạo nội dung và multimedia. Năm 2026, FPT Arena cũng áp dụng nhiều chương trình học bổng với giá trị lên đến 14 triệu đồng.

Tìm hiểu thông tin về chương trình đào tạo, các khóa học và học bổng của FPT Arena Multimedia tại đây.