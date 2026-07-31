Thay đổi tư duy chọn nghề - Chọn “cất cánh” cùng Arena Multimedia

Hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thời cuộc chính là cách tốt nhất để các bạn trẻ có thể lựa chọn một con đường đúng đắn cho tương lai.

Thay đổi tư duy chọn nghề - lựa trường

Phát biểu tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2026 (4.7) - GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) nhắn nhủ đến các thí sinh đã xác định được ngành nghề hãy tìm hiểu thật sâu chương trình đào tạo, môi trường học thuật, cơ hội thực hành, nghiên cứu và việc làm. Theo ông, câu hỏi lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay không chỉ là "đỗ trường nào?" mà còn là chọn con đường phù hợp để phát triển năng lực bản thân và tạo giá trị cho xã hội.

Chia sẻ thẳng thắn ấy đã mở ra một góc nhìn cởi mở hơn về chuyện chọn nghề, chọn trường, khi giờ đây, môi trường đại học hay các mô hình đào tạo nghề đều có những giá trị riêng trong việc hoạch định con đường học tập của mỗi người. Vào thời điểm thị trường lao động ngày càng chú trọng vào năng lực thực chiến, kỳ vọng của nhà tuyển dụng cũng dần thiên về những giá trị thực tế, thì những bạn trẻ không chạy theo số đông, không vì sĩ diện, mà chủ động chọn cho mình môi trường phù hợp mới chính là những người đang từng bước làm chủ con đường sự nghiệp.

Đón đầu "thời điểm vàng" của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số

Hiểu rõ bản thân và hiểu rõ thời cuộc chính là cách tốt nhất để tìm thấy lối đi đúng đắn. Ở những giao điểm của sự thấu hiểu, rất nhiều bạn trẻ đã tìm thấy một lựa chọn có tiềm năng để tiến xa hơn trong tương lai - Học ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia.

Không phải ngẫu nhiên Mỹ thuật Đa phương tiện lại thu hút giới trẻ, khi ngành sáng tạo nội dung số và Game Online đang bước vào "thời điểm vàng" để "cất cánh". Từ một hình thức giải trí đơn thuần, lĩnh vực này đã được công nhận là động lực quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế số, sở hữu tiềm năng xuất khẩu tri thức ra toàn cầu.

Định hướng này được cụ thể hóa qua Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam", xác định Phần mềm/Trò chơi giải trí và Thiết kế là những ngành trọng điểm cần tập trung nguồn lực. Đáng chú ý, chiến lược phát triển ngành Game của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đặt mục tiêu doanh thu ngành trò chơi điện tử trên mạng trong nước đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước có doanh thu ngành game lớn nhất Đông Nam Á. Sự đồng hành sát sao từ các cơ quan quản lý trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nội dung số đang biến Multimedia Design thành một ngành công nghiệp tri thức đầy tiềm năng cho thế hệ trẻ.

Đó là lý do, trong những năm gần đây, Arena Multimedia thu hút rất nhiều học viên đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Ngành thiết kế ứng dụng đang thay đổi và phát triển nhanh, len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, và ở Arena, chương trình giảng dạy cũng được thiết kế để giúp học viên bắt kịp, đáp ứng những nhu cầu ngày càng gắt gao của thị trường.

Bạn để AI thay thế hay chọn làm chủ công nghệ?

Tuy nhiên, đứng trước làn sóng Trí tuệ nhân tạo (AI), câu hỏi đặt ra là: Liệu Multimedia Design có còn là "miền đất hứa"? Câu trả lời là có, nhưng với tiêu chuẩn khắt khe hơn, đòi hỏi đội ngũ làm nghề phải "nâng cấp" toàn diện.

Để đứng vững và bứt phá, bạn cần đáp ứng 3 năng lực cốt lõi. Trước hết, đừng chỉ giỏi công cụ, hãy nuôi dưỡng cả tư duy nghệ thuật cùng năng lực thấu hiểu sâu sắc tâm lý người dùng. Tiếp đó, thay vì coi AI là đối thủ, hãy chủ động biến AI trở thành một người trợ lý đắc lực để tối ưu hóa thời gian làm việc. Cuối cùng, kinh nghiệm thực chiến đóng vai trò quyết định, thể hiện qua kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết trực diện các vấn đề của doanh nghiệp. Khi công nghệ giúp rút ngắn tối đa thời gian thao tác phần mềm, cũng là lúc tiêu chuẩn tuyển dụng lại tăng lên: doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm những bạn trẻ "Master The Tech, Unleash The Art" đúng như tinh thần đào tạo của Arena.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Thu Vân - Trưởng phòng nhân sự của GODA MEDIA - đơn vị truyền thông và sản xuất nội dung nổi bật tại Việt Nam cho biết: "Tại GODA, AI là công cụ tối ưu năng suất chứ không thay thế con người. Đặc biệt trong sản xuất nội dung YouTube, 'tính con người' vẫn là cốt lõi. Một sản phẩm chất lượng là sự phối hợp giữa Content - Designer - Editor. Dù ứng dụng AI ở mọi khâu để xử lý công việc, nhân sự sáng tạo chắc chắn không thể bị thay thế."

Arena Career Service - Thay đổi cách các doanh nghiệp săn đón nhân tài

Bất chấp những lo ngại về việc Trí tuệ nhân tạo (AI) đe dọa cơ hội việc làm, hay những đồn đại cho rằng ngành Mỹ thuật Đa phương tiện đang bão hòa, thực tế thị trường chứng minh: những nhân sự được đào tạo bài bản và sở hữu tư duy thực chiến vẫn luôn được các doanh nghiệp "săn đón". Khi nhà tuyển dụng ngày càng ưu tiên ứng viên dựa trên hồ sơ năng lực thực tế thay vì bằng cấp, môi trường đào tạo đóng vai trò quyết định giúp người học sẵn sàng nhập cuộc ngay khi bước ra thị trường.

Hiệu quả kết nối nhân sự của Arena Career Service (ACS) - Bộ phận hỗ trợ việc làm dành cho học viên của Arena Multimedia được chứng minh qua những con số ấn tượng. Cụ thể, theo Báo cáo khảo sát học viên tốt nghiệp niên khóa 2022 - 2025, có tới hơn 70% học viên có việc làm hoặc nhận dự án thực tế ngay trước khi chính thức tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm trung bình dao động từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh đó, sàn giao dịch việc làm Job Arena do ACS vận hành đã cán mốc 35.130 thành viên (tính đến tháng 07/2026), kết nối với hơn 125 doanh nghiệp trên toàn quốc (GODA Media, Funtap Games, Appota, Koei Tecmo, Sparx* - A Virtuous Studio, Glass Egg, NEXON Creative Studio VINA...), tiếp nhận trung bình 55+ đầu việc tuyển dụng mới mỗi tháng. Dữ liệu từ ACS ghi nhận ngành Graphic Design tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các ngách 3D, Game và Video Editing.

Không chỉ dừng lại ở vai trò chuyển tiếp CV đơn thuần, ACS hoạt động như một hệ sinh thái hỗ trợ hai chiều: vừa định hướng sự nghiệp, tinh chỉnh Portfolio và kết nối việc làm cho học viên, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để cung ứng đúng nhân sự, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội bộ.

Đánh giá về chất lượng ứng viên đến từ Arena, chị Thu Vân - Trưởng phòng nhân sự của GODA MEDIA chia sẻ: "Hiện tại ở GODA đang có một số bạn nhân sự tốt nghiệp Arena, chủ yếu ở các vị trí: Biên kịch, Graphic Design, Video Editor, Dựng hình và Diễn hoạt 3D. Các bạn đều được quản lý trực tiếp đánh giá cao về năng lực. Ở vai trò tuyển dụng nhân sự, tôi đánh giá cao mặt bằng chung các bạn ứng viên được đào tạo từ Arena. Điểm mạnh là họ có nền tảng bài bản và khi vào môi trường thực chiến như GODA Media, các bạn nắm bắt công việc rất nhanh, thể hiện được tác phong chuyên nghiệp và tư duy thẩm mỹ tốt."

Bỏ qua những áp lực về "tấm bằng" để chọn đúng con đường phù hợp với bản thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng đó là quyết định cần thiết của những người trẻ bản lĩnh. Mục tiêu cuối cùng của sự học vẫn là khai phá bản thân, làm chủ năng lực và tự do sống tốt với nghề mình đã chọn. ThS. Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo của Arena từng nói: "Mỹ thuật Đa phương tiện không còn là xu hướng, đó là một ngành học bền vững và có giá trị lâu dài về sau". Khi bối cảnh quốc gia đang mở ra những không gian phát triển chưa từng có cho ngành Công nghiệp Sáng tạo, cơ hội đang nằm trọn trong tay bạn.

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