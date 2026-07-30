Từ Netflix đến các bom tấn điện ảnh: Dấu ấn của người trẻ Việt trong ngành sáng tạo số

Từ điện ảnh, series trực tuyến, MV âm nhạc đến các tựa game quốc tế, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam góp mặt trong các khâu sản xuất của những dự án quy mô lớn ở các lĩnh vực như 3D Animation, Visual Effects (VFX) và Game Art & Design.

Sự hiện diện ấy không chỉ phản ánh đà phát triển của ngành công nghiệp văn hóa mà còn cho thấy một thế hệ nhân lực sáng tạo được đào tạo bài bản, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường toàn cầu.

Công nghiệp văn hóa mở ra cơ hội cho nguồn nhân lực trẻ

Trong những năm gần đây, công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia. Sự phát triển của điện ảnh, hoạt hình, game, quảng cáo và truyền thông số kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao.

Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự có chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và hiểu quy trình sản xuất của ngành

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm những người thành thạo công cụ mà còn ưu tiên ứng viên có tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, làm việc theo pipeline sản xuất và thích ứng với công nghệ mới. Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, công nghệ có thể hỗ trợ tăng tốc quy trình, nhưng tư duy nghệ thuật, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và năng lực cộng tác vẫn là những giá trị cốt lõi. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới cho các đơn vị đào tạo: không chỉ truyền đạt kỹ năng mà còn phải gắn việc học với môi trường làm nghề thực tế.

Người trẻ Việt đang tạo dấu ấn sáng tạo trong và ngoài nước

Ngày càng nhiều người trẻ Việt góp mặt trong quy trình sản xuất của các studio trong nước và quốc tế, đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn trong lĩnh vực VFX, 3D Animation và Game Art. Trong đó, nhiều cựu học viên từ các trường đào tạo như Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC hiện đang làm việc tại các studio như Stone V, Westworld, Glass Egg - A Virtuos Studio, SPARX* - A Virtuos Studio, Bad Clay, Zodiac II Media, Antiantiart...

Người Việt để lại nhiều dấu ấn trong các dự án Netflix

Một trong những dự án gây chú ý gần đây là Teach You a Lesson trên Netflix với phần hậu kỳ do Stone V Vietnam thực hiện. Dự án có sự tham gia của nhiều thành viên từ MAAC như: Học viên Nguyễn Hương Mai, Hồ Trung Nghĩa (Matchmove Artist), cùng giảng viên Phan Xuân Khiêm (Matte Painting Lead) và Nguyễn Thanh Trúc (Compositing Lead).

Bên cạnh đó, học viên và giảng viên MAAC còn tham gia nhiều dự án Netflix như The Glory 2, Sweet Home, The Art of Sarah, Can This Love Be Translated?, The Trauma Code: Heroes on Call…

Các dự án có sự tham gia của Học viên Học viện MAAC

Tại Việt Nam, dấu ấn của họ cũng xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Đất Rừng Phương Nam, Tử Chiến Trên Không, Địa Đạo, Thám Tử Kiên... và các MV như Dù Tận Thế Vẫn Yêu Em (ERIK), Không Ra Gì (Trúc Nhân), The Real Aura (Em Xinh Say Hi), Xa Xôi (MCK ft. Obito)…

Việc đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong những dự án quy mô lớn cho thấy người trẻ Việt không chỉ tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu mà còn từng bước khẳng định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa - giải trí.

MAAC - Nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sáng tạo

MAAC chắp cánh ước mơ sáng tạo với lộ trình đào tạo chuyên sâu

Học viện MAAC định hướng đào tạo theo nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp sáng tạo, giúp rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp. Chương trình học được xây dựng theo pipeline sản xuất, cho phép sinh viên tiếp cận toàn bộ quy trình làm việc từ A-Z dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong ngành.

Điểm nhấn của mô hình đào tạo là MAAC Studio - chương trình hợp tác tuyển dụng cùng các studio hàng đầu như Virtuos và Stone V. Các studio trực tiếp tuyển chọn học viên, đào tạo tại MAAC với sự hướng dẫn của các Art Lead từ doanh nghiệp.

Anh Đinh Trí Dũng, thầy Võ Huy Giáp (Học viện MAAC) và thầy Nguyễn Thanh Trúc (Giảng viên MAAC, đồng thời là Compositing Lead tại StoneV) cùng các học viên được tuyển chọn vào MAAC Studio cho dự án phim "Thẩm mỹ viện Âm phủ"

Ngay trong quá trình training, học viên đã có cơ hội tham gia các dự án của doanh nghiệp. Gần đây, 6 học viên MAAC được Stone V tuyển chọn tham gia bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ với vai trò Roto & Paint Artist. Mô hình này giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, xây dựng portfolio và sẵn sàng gia nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Khi công nghiệp văn hóa phát triển, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của ngành. Sự góp mặt ngày càng nhiều người trẻ Việt trong các dự án khu vực và quốc tế là minh chứng cho tiềm năng của nhân lực sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò của mô hình đào tạo gắn với thực tiễn.