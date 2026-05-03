10 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân bắt buộc phải nộp thuế mà người dân cần nắm rõ

Theo Quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, 10 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Cá nhân có thu nhập từ việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc hành nghề độc lập có giấy phép chứng chỉ hợp lệ sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, quy định này có một ngoại lệ quan trọng là không áp dụng đối với những hộ hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024.

2. Thu nhập từ tiền lương và tiền công

Mọi khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi trả có tính chất tương tự đều thuộc diện chịu thuế. Bên cạnh đó, các khoản phụ cấp, trợ cấp cũng được tính vào thu nhập chịu thuế. Pháp luật chỉ loại trừ một số trường hợp đặc biệt không tính thuế như trợ cấp ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp độc hại nguy hiểm, trợ cấp thai sản, hưu trí, thôi việc hoặc các khoản trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội.

3. Thu nhập từ việc đầu tư vốn

Khi tài khoản của bạn nhận được tiền lãi từ việc cho người khác vay, lợi tức cổ phần hay thu nhập từ các hình thức đầu tư vốn khác, bạn đều có nghĩa vụ trích một phần để nộp thuế. Cần lưu ý rằng thu nhập có được từ lãi trái phiếu Chính phủ là trường hợp ngoại lệ duy nhất không phải chịu khoản thuế này.

4. Thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn

Lợi nhuận thu được từ quá trình chuyển nhượng phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường hoặc các hình thức chuyển nhượng vốn khác đều được phân loại là khoản thu nhập bắt buộc phải đóng thuế.

5. Thu nhập từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản

Mọi giao dịch mang lại thu nhập liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền thuê đất mặt nước đều làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Ngay cả các khoản thu nhập khác nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức cũng không nằm ngoài quy định này.

6. Thu nhập có được từ trúng thưởng

Những khoản tiền may mắn bất ngờ chuyển vào tài khoản từ việc trúng vé số, trúng thưởng trong các chương trình khuyến mại, cá cược hợp pháp hoặc các trò chơi, cuộc thi có giải thưởng đều là đối tượng phải kê khai và tính thuế thu nhập cá nhân.

7. Thu nhập từ tiền bản quyền

Quá trình chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ hoặc chuyển giao công nghệ thường mang lại nguồn thu nhập lớn cho cá nhân. Theo quy định, khoản tiền nhận được từ các hoạt động chuyển giao bản quyền này bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

8. Thu nhập từ hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh phổ biến giúp cá nhân thu về lợi nhuận thường xuyên. Khi bạn nhận được các khoản thanh toán từ việc cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng quyền thương mại của mình, khoản tiền này sẽ được tính trực tiếp vào thu nhập chịu thuế.

9. Thu nhập từ việc nhận tài sản thừa kế

Việc nhận tài sản thừa kế không phải lúc nào cũng được miễn thuế hoàn toàn. Nếu di sản thừa kế bạn nhận được là chứng khoán, phần vốn góp trong các cơ sở kinh doanh, bất động sản hoặc các tài sản khác bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu và sử dụng, người nhận thừa kế có trách nhiệm phải nộp thuế theo đúng quy định.

10. Thu nhập từ việc nhận quà tặng giá trị

Tương tự như trường hợp nhận thừa kế, khi tài khoản của bạn ghi nhận các khoản thu nhập từ việc được tặng cho chứng khoán, phần vốn doanh nghiệp, bất động sản hoặc những tài sản yêu cầu phải đăng ký sở hữu, đây cũng là khoản thu nhập nằm trong danh mục phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.