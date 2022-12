10 trang phục thảm đỏ đẹp nhất năm 2022

Nam diễn viên Call Me by Your Name Timotheé Chalamet xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2022 vào đầu tháng 9 trong bộ đồ hở lưng, cổ yếm màu đỏ máu của bạn thân kiêm nhà thiết kế người Pháp Haider Ackermann để quảng bá cho bộ phim kinh dị, lãng mạn Bones and All. Bộ đồ này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được khen là trang phục nam xóa nhòa ranh giới về giới tính (Ảnh: Getty Images)