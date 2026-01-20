10 phút mở thẻ, hoàn tiền 12%, miễn lãi 55 ngày: Khi thẻ tín dụng được “số hóa” đúng nghĩa

Mở thẻ rất nhanh: Chỉ 10 phút trong lúc… đợi cà phê

Trong nhiều năm, thẻ tín dụng từng được xem là "đặc quyền" của một nhóm khách hàng nhất định. Đây là những khách hàng có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, đủ kiên nhẫn chờ xét duyệt và đủ am hiểu để đọc hiểu và ghi nhớ các điều kiện, điều khoản. Tuy nhiên, khi hành vi chi tiêu dịch chuyển mạnh mẽ sang môi trường số, đặc biệt là mua sắm online và thanh toán không tiền mặt, cách tiếp cận thẻ tín dụng truyền thống nay đã đã chuyển sang hình thức mới để phù hợp hơn với nhịp sống số.

Người dùng chỉ tốn 10 phút để mở thẻ online và tận hưởng ưu đãi từ VPBank.

VPBank S Rewards Mastercard là một tấm thẻ chuyên biệt cho mục tiêu mua sắm số. Tấm thẻ tín dụng này không chỉ dễ mở, dễ dùng bởi đưa ra nhiều nhiều ưu đãi thiết thực mà còn thực sự chứng minh được sự hữu ích với người dùng bởi đúng là "càng dùng càng có lợi".

Việc rút gọn toàn bộ quy trình mở thẻ xuống còn khoảng 10 phút, triển khai hoàn toàn online trên ứng dụng VPBank NEO, đã trực tiếp tháo gỡ rào cản lớn nhất từng khiến nhiều người e ngại khi tiếp cận thẻ tín dụng.

"Trước đây mình từng bỏ dở việc mở thẻ tín dụng vì quá nhiều giấy tờ và phải chờ đợi cả tuần. Với VPBank S Rewards Mastercard, mình mở thẻ trên ứng dụng VPBank NEO trong lúc… đợi cà phê, và chưa đầy 10 phút đã có thể sử dụng ngay để thanh toán online", anh Minh Tuấn (27 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) chia sẻ.

Trải nghiệm của Tuấn không phải là trường hợp cá biệt. Điểm khác biệt nổi bật của VPBank S Rewards Mastercard nằm ở việc toàn bộ hành trình mở thẻ được số hóa 100% trên VPBank NEO. Người dùng không cần đến quầy giao dịch, không hồ sơ giấy, không chờ đợi "ngày nhận thẻ". Chỉ với vài thao tác xác thực và đăng ký, thẻ đã sẵn sàng đồng hành trong các giao dịch trực tuyến ngay lập tức.

Đáng chú ý, việc rút ngắn thời gian mở thẻ xuống còn khoảng 10 phút không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là sự thay đổi về tư duy trải nghiệm. Thay vì yêu cầu người dùng "thích nghi" với quy trình ngân hàng, VPBank chủ động thiết kế sản phẩm theo đúng hành vi của người trẻ: thao tác trên điện thoại, xác thực nhanh, sử dụng ngay và nhìn thấy lợi ích tức thì sau mỗi giao dịch.

Điểm cộng của VPBank S Rewards Mastercard: Ưu đãi thiết thực, đáng "đồng tiền bát gạo"

Không chạy theo những chương trình ưu đãi hiếm khi khách hàng sử dụng, VPBank S Rewards Mastercard lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn: gắn chặt quyền lợi thẻ với hành vi chi tiêu phổ biến của người trẻ hiện nay - mua sắm online, đặc biệt trên nền tảng Shopee.

Người dùng VPBank S Rewards Mastercard nhận được nhiều ưu đãi khi mua sắm trên nền tảng Shopee và chi tiêu hằng ngày.

Với mức hoàn Shopee xu lên đến 12% - thuộc nhóm cao nhất thị trường, mỗi giao dịch thanh toán qua thẻ trở thành một lần tích lũy lợi ích rõ ràng, dễ nhận thấy và dễ sử dụng. Thay vì những ưu đãi phức tạp, khó quy đổi, Shopee xu được hoàn trực tiếp và nhanh chóng quay trở lại vòng chi tiêu tiếp theo, tạo cảm giác "mua sắm có lời" ngay trong những giao dịch thường ngày.

"Trước đây mình chỉ dùng thẻ tín dụng để trả góp hoặc thanh toán những khoản chi lớn. Dùng VPBank S Rewards Mastercard, hầu như đơn Shopee nào mình cũng thanh toán bằng thẻ vì cảm giác mua gì cũng được hoàn, tích xu rất nhanh và dùng lại ngay", chị Ngọc Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Cách thiết kế ưu đãi này cho thấy VPBank không chỉ nhìn vào giá trị mỗi giao dịch, mà còn chú trọng đến tần suất và thói quen chi tiêu - yếu tố then chốt quyết định mức độ gắn bó lâu dài của người dùng với một chiếc thẻ tín dụng. Khi quyền lợi xuất hiện thường xuyên và dễ cảm nhận, thẻ tín dụng không còn bị "để dành", mà trở thành phương thức thanh toán ưu tiên trong đời sống hàng ngày.

Song song với ưu đãi hoàn Shopee xu, thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày tiếp tục là điểm cộng đáng kể, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đang trong giai đoạn tối ưu chi tiêu và quản lý dòng tiền cá nhân. Thay vì áp lực "chi tiêu trước - trả tiền ngay", người dùng có thêm thời gian để chủ động sắp xếp tài chính, cân đối thu - chi mà vẫn tránh được phát sinh lãi suất.

Khi khách hàng ngày càng yêu cầu cao về trải nghiệm cá nhân hoá, VPBank S Rewards Mastercard được thiết kế với chân dung khách hàng rất rõ ràng: người trẻ, am hiểu công nghệ, quen thuộc với hệ sinh thái số và yêu cầu cao về tốc độ lẫn trải nghiệm. Từ việc mở thẻ hoàn toàn online, sử dụng ngay không cần chờ thẻ vật lý, đến ưu đãi xoay quanh Shopee - nền tảng mua sắm quen thuộc - và thời gian miễn lãi dài, mọi chi tiết đều phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc hành vi tiêu dùng hiện đại.

Giới quan sát nhìn nhận, VPBank S Rewards Mastercard cho thấy chiến lược chuyển đổi số nhất quán của VPBank: lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, lấy công nghệ làm nền tảng và lấy giá trị sử dụng thực tế làm thước đo. Chỉ với khoảng 10 phút trên VPBank NEO, người dùng đã có trong tay một công cụ tài chính phù hợp với nhịp sống hiện đại - và đó cũng là lúc thẻ tín dụng thực sự được "số hóa", không chỉ trên nền tảng công nghệ, mà trong chính cách nó phục vụ con người.

