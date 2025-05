Phim cổ trang Hàn Quốc đã trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu, chinh phục khán giả toàn cầu bằng những câu chuyện sâu sắc, bối cảnh lịch sử sống động, và diễn xuất đỉnh cao. Tiếp nối bài viết trước, dưới đây là 5 bộ phim cuối cùng trong danh sách 10 phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất thập kỷ (2015 - 2025):

Kingdom - Vương Triều Xác Sống (2019)

Kingdom là một cuộc cách mạng trong thể loại phim cổ trang, kết hợp lịch sử Joseon giả tưởng với kinh dị zombie. Khi một dịch bệnh bí ẩn biến người chết thành quái vật, Thái Tử Lee Chang phải đối mặt với cả dịch bệnh lẫn âm mưu lật đổ trong triều đình. Với Ju Ji Hoon, Bae Doo Na, và Kim Sang Ho, bộ phim không chỉ gây ấn tượng bằng các cảnh hành động nghẹt thở mà còn bởi cách lồng ghép bình luận xã hội về giai cấp và quyền lực. Là series gốc của Netflix tại Hàn Quốc, Kingdom được so sánh với Game of Thrones nhờ quy mô hoành tráng và kịch bản sắc sảo. Hai mùa phim, phát hành năm 2019 và 2020, đã đưa bộ phim đến với khán giả toàn cầu, khẳng định sức sáng tạo của điện ảnh Hàn.

The Red Sleeve - Cổ Tay Áo Màu Đỏ (2021)

Lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 18, The Red Sleeve kể về mối tình giữa Thái Tử Yi San, sau này là Vua Jeongjo, và cung nữ Seong Deok Im, người khao khát tự do hơn tình yêu. Bộ phim là một bản giao hưởng của cảm xúc, nơi tình yêu đối đầu với bổn phận và định kiến xã hội. Lee Jun Ho và Lee Se Young mang đến chemistry bùng nổ, khiến mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm tay đều trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Đạt rating hai chữ số trên MBC, The Red Sleeve còn giành nhiều giải thưởng Baeksang nhờ kịch bản chặt chẽ và trang phục tinh xảo. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình mà còn là lời ngợi ca những người phụ nữ dám sống cho chính mình trong thời đại khắc nghiệt.

The King's Affection - Luyến Mộ (2021)

Trong một Joseon giả tưởng, The King's Affection kể về Lee Hwi, một cô gái buộc phải giả trai để trở thành thái tử sau cái chết của anh trai sinh đôi. Bộ phim là hành trình khám phá bản thân, tình yêu, và trách nhiệm, khi Lee Hwi đối mặt với tình cảm cấm đoán và âm mưu triều đình. Park Eun Bin mang đến một màn trình diễn xuất sắc, được bổ trợ bởi Ro Woon trong vai người thầy đầy tâm huyết. Phát sóng trên KBS2 và có mặt trên Netflix, bộ phim giành giải International Emmy nhờ câu chuyện độc đáo và cách tiếp cận hiện đại về giới tính. Với hình ảnh lung linh và kịch bản tinh tế, The King's Affection là minh chứng cho sự đổi mới của sageuk.

Pachinko (2022)

Pachinko là một sử thi xuyên thế kỷ, từ những năm 1910 dưới ách đô hộ của Nhật Bản đến thập niên 1980 tại Nhật. Bộ phim xoay quanh Sunja, một phụ nữ Hàn Quốc kiên cường, và hành trình của gia đình cô qua ba thế hệ tại đất khách quê người. Với dàn diễn viên như Kim Min Ha, Lee Min Ho, và Youn Yuh Jung, Pachinko không chỉ là câu chuyện về lịch sử mà còn là lời ngợi ca sức mạnh của con người trước nghịch cảnh. Phát hành trên Apple TV+, series nhận được vô số lời khen từ giới phê bình nhờ hình ảnh đẹp như tranh và cách kể chuyện đa tuyến. Dù không đặt hoàn toàn trong triều đại cổ xưa, Pachinko vẫn là một bộ phim khắc họa sâu sắc quá khứ đau thương của dân tộc Hàn.

My Dearest - Người Yêu Dấu (2023)

Đặt trong bối cảnh cuộc xâm lược Joseon của nhà Thanh thế kỷ 17, My Dearest là câu chuyện về Yoo Gil Chae, một quý cô kiêu kỳ dần trở thành biểu tượng kiên cường, và Lee Jang Hyun, người đàn ông bí ẩn che giấu quá khứ đau thương. Bộ phim khắc họa chiến tranh qua lăng kính cá nhân, nơi tình yêu và hy vọng nảy mầm giữa lằn ranh sinh tử. Namgoong Min và Ahn Eun Jin mang đến diễn xuất đỉnh cao, đặc biệt trong những cảnh chiến đấu và chia ly. My Dearest được ca ngợi vì sự cân bằng giữa lịch sử và cảm xúc, trở thành một trong những phim cổ trang được yêu thích nhất năm 2023. Những thước phim hoành tráng và câu chuyện nhân văn đã khiến bộ phim chạm đến trái tim khán giả toàn cầu.