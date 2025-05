Thời điểm hiện tại, bộ phim Second Shot At Love của đài tvN đang đếm ngày lên sóng. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Han Geum Ju và Seo Ui Jun.

Nữ chính Han Geum Ju là một cô nàng luôn tự nhận bản thân rất có chừng mực khi uống rượu. Thế nhưng một ngày, cô được chẩn đoán mắc chứng nghiện rượu. Han Geum Ju gặp lại mối tình đầu của mình là Seo Ui Jun. Anh là một người rất ghét rượu và cuối cùng, Han Geum Ju đi đến quyết định thử thách cai rượu.

Second Shot At Love do Sooyoung và Gong Myung đóng chính.

Bộ phim Second Shot At Love có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, bao gồm Sooyoung (SNSD) trong vai Han Geum Ju và Gong Myung trong vai Seo Ui Jun. Sooyoung là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn, từng góp mặt ở các tác phẩm hay như Những Ngày Xuân Lại Đến, Đội Đặc Nhiệm 38, Bước Chạy Tới Trái Tim, Văn Phòng Mai Mối, Hãy Nói Cho Tôi Điều Ước Của Bạn,...

Về phần Gong Myung, anh mới tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng và có một năm 2025 phủ sóng mạnh mẽ. Gong Myung là nam chính của phim Way Back Love đóng cùng Kim Min Ha mới chiếu hồi tháng 4 vừa qua. Tháng 5 này, nam tài tử sẽ gặp lại khán giả ở Second Shot At Love.

Một vài hình ảnh trong hậu trường được tvN hé lộ.

Poster phim Second Shot At Love.

Đến tháng 6, một bộ phim khác có sự tham gia của anh cũng được lên sóng là Mercy For None. Ở tác phẩm này, Gong Myung hợp tác cùng ngôi sao hàng đầu So Ji Sub. Ngoài ra trên màn ảnh rộng, Gong Myung cũng đóng chính phim lãng mạn Love Untangled cùng mỹ nhân trẻ Shin Eun Soo.



Bộ phim Second Shot At Love phát sóng vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 12/5.