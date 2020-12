10 nam idol được giới đồng tính nam mê mẩn nhất: 2 thành viên BTS góp mặt nhưng "thua đau" nam thần đình đám thế hệ 2

D.O. không chỉ có hội fan nữ hùng hậu mà còn thu hút được cả dàn fan nam đông đảo. Chắc chắn giới đồng tính nam đã "đổ gục" trước vẻ điển trai của D.O. trong những bộ phim và sức quyến rũ của anh chàng khi biểu diễn cùng EXO trên sân khấu. D.O. còn gây ấn tượng bởi vẻ ngơ ngác, đôi khi hơi "thanh niên nghiêm túc". Tuy vậy, chính nét tính cách đặc biệt này của anh lại là "vũ khí" hút cả fan nữ lẫn fan nam