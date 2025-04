10 mỹ nhân "má hồng thơ ngây" đỉnh nhất Hàn Quốc: Càng ngày càng đẹp, visual chuẩn "búp bê sống"

Trong thế giới điện ảnh Hàn Quốc, nơi visual và diễn xuất là hai yếu tố sống còn, không hiếm nữ diễn viên trẻ tài năng. Tuy nhiên, để sở hữu gương mặt babyface ngây thơ, thuần khiết mà vẫn thể hiện được chiều sâu diễn xuất là điều không dễ. Dưới đây là những gương mặt nữ diễn viên trẻ nổi bật nhất hiện nay – những "thiên thần màn ảnh" đang được yêu mến bởi cả khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế.

1. Kim Yoo Jung (sinh năm 1999)

Từ sao nhí đình đám đến "tình đầu quốc dân" thế hệ mới, Kim Yoo Jung luôn khiến công chúng say đắm với vẻ đẹp thuần khiết. Gương mặt với đôi mắt tròn long lanh, làn da trắng sứ và nụ cười ngọt ngào giúp cô thường xuyên được chọn vào các vai nữ sinh trong sáng.

Vai diễn đột phá của cô đến từ Love in the Moonlight (2016), bộ phim cổ trang giúp tên tuổi Yoo Jung lan rộng khắp châu Á. Gần đây, cô ghi điểm với 20th Century Girl (2022), vào vai Bo Ra – cô nữ sinh cấp ba mang trái tim non nớt nhưng đầy mãnh liệt trong tình yêu đầu đời.

2. Kim So Hyun (sinh năm 1999)

-

Cùng thế hệ với Kim Yoo Jung, Kim So Hyun được mệnh danh là "nữ thần học đường" nhờ ngoại hình ngây thơ và thần thái thanh lịch. Cô khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn như cặp sinh đôi trong School 2015, nữ sinh lạc lối trong Love Alarm, hay công chúa dũng cảm trong River Where the Moon Rises.

Diễn xuất tinh tế, ánh mắt u buồn và gương mặt babyface giúp So Hyun liên tục giữ vị trí vững chắc trong lòng khán giả yêu phim thanh xuân.

3. Park Bo Young (sinh năm 1990)

Dù đã bước sang tuổi 35, Park Bo Young vẫn thường bị nhầm là diễn viên mới đôi mươi nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, làn da căng mịn và đôi mắt như biết cười.

Cô gây bão phòng vé ngay từ khi còn rất trẻ với Scandal Makers (2008), tiếp tục chứng minh thực lực qua Oh My Ghost (2015) và đặc biệt là Strong Woman Do Bong Soon (2017), nơi hình ảnh cô gái nhỏ bé sở hữu siêu sức mạnh đã khiến khán giả yêu mến không thôi.

4. Roh Yoon Seo (sinh năm 2000)

Làn gió mới của màn ảnh Hàn, Roh Yoon Seo gây ấn tượng với nét đẹp "trong veo" và phong cách diễn xuất đầy bản năng. Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ với Our Blues (2022) và nhanh chóng được trao vai nữ chính trong Crash Course in Romance (2023), đóng cặp cùng Jeon Do Yeon.

Vai diễn của cô là một nữ sinh trung học nhạy cảm, khép kín nhưng giàu nội tâm – hình mẫu kinh điển của "tình đầu" trong điện ảnh Hàn. Năm 2023, Roh được vinh danh là "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Baeksang Arts Awards, trở thành gương mặt đầy hứa hẹn.

5. Go Yoon Jung (sinh năm 1996)

Go Yoon Jung thu hút ánh nhìn bởi nét đẹp thanh thoát và gương mặt cân đối chuẩn thẩm mỹ Hàn. Khởi đầu là người mẫu ảnh, cô nhanh chóng bén duyên với diễn xuất qua Sweet Home và vụt sáng với Alchemy of Souls phần 2 – nơi cô thay thế vai nữ chính một cách thuyết phục.

Đặc biệt, trong Moving (2023), cô thể hiện hình tượng nữ sinh sở hữu siêu năng lực, vừa ngây thơ lại vừa kiên cường, khiến khán giả không thể rời mắt.

6. Moon Ga Young (sinh năm 1996)

Sở hữu vẻ ngoài dịu dàng cùng khí chất thông minh, Moon Ga Young luôn toát lên nét "tình đầu" pha chút trưởng thành. Vai diễn trong True Beauty (2020 – 2021) – nơi cô hóa thân thành nữ sinh bị ám ảnh bởi nhan sắc – đã đưa tên tuổi cô vươn xa.

Sự kết hợp giữa visual đáng yêu và diễn xuất chín chắn giúp Ga Young luôn là gương mặt sáng giá của dòng phim thanh xuân – lãng mạn.

7. Lee Se Young (sinh năm 1992)

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 5 tuổi, Lee Se Young ngày càng ghi dấu ấn với vẻ đẹp trẻ trung, khuôn mặt babyface không thay đổi theo năm tháng. Năm 2021, cô gây tiếng vang lớn với vai cung nữ Seong Deok Im trong The Red Sleeve, sánh vai cùng Lee Jun Ho.

Lối diễn tinh tế, cách biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt và sự duyên dáng trong từng cử chỉ khiến khán giả không chỉ yêu quý nhân vật mà còn thêm cảm mến chính con người cô ngoài đời.

8. Park Eun Bin (sinh năm 1992)

Nếu có ai sở hữu cả "visual học sinh" và khả năng diễn xuất thuộc hàng top, thì đó là Park Eun Bin. Cô khiến cả Hàn Quốc xúc động với vai diễn luật sư tự kỷ Woo Young Woo trong Extraordinary Attorney Woo (2022).

Dù đã ngoài 30 tuổi, gương mặt ngây thơ và giọng nói dịu dàng giúp cô thể hiện vai diễn một cách chân thực, không cần hóa trang cầu kỳ. Trước đó, cô cũng thành công trong Do You Like Brahms? và The King's Affection, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng.

9. Kim Ji Won (sinh năm 1992)

Từ hình ảnh nữ phụ xinh đẹp trong The Heirs đến vai nữ chính mạnh mẽ trong Fight for My Way và My Liberation Notes, Kim Ji Won luôn khiến người xem ấn tượng với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nội lực.

Visual của cô cân bằng giữa nét babyface và khí chất trưởng thành, giúp cô dễ dàng hóa thân vào những nhân vật giàu chiều sâu cảm xúc.

10. Nam Ji Hyun (sinh năm 1995)

Không ồn ào nhưng bền bỉ, Nam Ji Hyun là nữ diễn viên sở hữu gương mặt "bé thơ" nhưng diễn xuất không hề non nớt. Vai diễn trong 100 Days My Prince cùng D.O (EXO) giúp cô chiếm trọn trái tim khán giả yêu phim cổ trang.

Gần đây, cô gây chú ý trong Little Women (2022) với hình ảnh người chị cả thông minh, đầy trách nhiệm, chứng minh bản lĩnh diễn xuất trưởng thành sau nhiều năm.