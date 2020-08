10 MV Kpop được xem nhiều nhất tuần: BLACKPINK bị hạ bệ bởi (G)I-DLE, Kang Daniel và tân binh khủng long nhà YG chiếm thứ hạng cao

Kpop khởi đầu tháng 8 sôi động hơn bao giờ hết với nhiều màn come back, debut đáng chú ý. (G)I-DLE chính thức trở lại với một bài hát sôi động mang đậm không khí mùa hè đã tước luôn ngôi vương của BLACKPINK duy trì hơn 1 tháng qua. Kang Daniel cũng tái xuất đạt ngay thứ hạng cao. Đáng chú ý hơn cả là màn debut khủng nhất từ trước đến nay của nhà YG - TREASURE. Tất cả đã phần nào làm xáo trộn BXH so với tuần trước ít nhiều.

Tuy không còn giữ ngôi vương nhưng BLACKPINK vẫn dẫn đầu về số lượng MV lọt top. Trong khi đó, BTS thất thế khi ca khúc duy nhất lọt top lại đứng ở thứ hạng áp chót. 2 chị em nhà JYP là TWICE và Stray Kids tuần này cũng đã chính thức bị bật khỏi top 10. Cùng điểm qua thứ hạng cụ thể của BXH tuần 2/8 đến 8/8.

Vị trí dẫn đầu thuộc về ca khúc DUMDi DUMDi của (G)I-DLE. Trong tuần đầu phát hành, MV này đã thu về đến 49.483.825 views, chính thức phá chuỗi trụ hạng nhất hơn 1 tháng qua của BLACKPINK. Giai điệu vui tươi đầy sảng khoái đậm chất mùa hè cùng hình ảnh hoá thân vào những cô gái cao bồi cá tính như những năm thập niên 60 đã khiến DUMDi DUMDi gây ấn tượng mạnh đối với người xem.

(G)I-DLE - DUMDi DUMDi MV

BLACKPINK lùi về hạng 2 sau hơn 1 tháng dẫn đầu. How You Like That tuần này đã chạm đến cột mốc 400 triệu lượt xem. Tổng lượt xem tăng trưởng trong tuần đạt 27.522.252 khiến nhóm không thể bảo toàn ngôi vương.

MV How You Like That - BLACKPINK

Ca khúc mới nhất của Kang Daniel là Who U Are đã debut ở hạng 3 khi có được 14.171.894 lượt xem. Chàng center quốc dân đã xuất hiện với hình ảnh bụi bặm, hip hop, đầy quyến rũ và táo bạo so với những sản phẩm trước đây.

MV Who U Are - Kang Daniel

Hạng 4 là một ca khúc của ATEEZ mang tên INCEPTION. Đây chính là MV chủ đề cho màn trở lại mới nhất của nhóm. Với phong cách âm nhạc sôi động đặc trưng, ATEEZ đang ngày càng chiếm được cảm tình của người hâm mộ quốc tế. MV INCEPTION tuần này đã thu về 14.134.893 lượt xem, bám sát Who U Are của Kang Daniel.

MV INCEPTION - ATEEZ

TREASURE là nhóm nhạc tân binh đầu tiên của YG kể từ khi BLACKPINK ra mắt vào 4 năm trước. Đây là màn debut được đầu tư nhất trong lịch sử nhà YG. MV hoành tráng mang tên BOY giúp TREASURE debut hạng 5 với 11.901.456 view có được chỉ sau 2 ngày.

MV BOY - TREASURE

Kill This Love tụt 3 hạng so với tuần trước. MV này tuy giữ vững tốc độ tăng view nhưng lại bị loạt sản phẩm mới vượt mặt. Vì vậy mà gà chiến thứ 2 của BLACKPINK chỉ đạt hạng 6 với 11.013.575 view. Ngoài ra, BLACKPINK còn có thêm 2 MV khác nằm trong top là DDU-DU DDU-DU (hạng 8 - 9.392.961 view) và Boombayah (hạng 10 - 6.986.953 view). Tuy tất cả MV đều đồng loạt tụt hạng nhưng nhóm Hắc Hường vẫn dẫn đầu về số lượng sản phẩm nằm trong top 10 là 4.

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

MV DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK

MV BOOMBAYAH – BLACKPINK

Gangnam Style cũng đánh mất thứ hạng 4 vốn đạt nhiều tuần liên tiếp. MV tỷ view của PSY tuần này chỉ đạt hạng 7 khi thu về thêm 10.212.172 view.

MV GANGNAM STYLE – PSY

BTS đang dần trở nên thất thế trên BXH lượt xem vốn từng là sở trường của nhóm. Tuần này, BTS cũng như nhiều tuần khác chỉ có 1 MV góp mặt là Boy With Luv. Tuy nhiên, thứ hạng không còn được an toàn khi sản phẩm chỉ xếp hạng 9 với 8.376.088 view.