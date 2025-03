10 mẹo quản lý tài chính quan trọng phụ nữ trung niên CẦN BIẾT!

1. Học cách tiết kiệm tiền

Quản lý tài chính cũng cần vốn. Đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân, chẳng hạn như tiết kiệm đủ tiền để mua một quỹ hoặc sản phẩm tài chính nào đó.

2. Học kiến thức quản lý tài chính

Có rất nhiều thông tin tài chính khác nhau được chia sẻ trực tuyến, vì vậy đừng tin tất cả. Khi đã hiểu được kiến thức quản lý tài chính mà mình tiếp thu, bạn nên thử nghiệm và sửa chữa trong thực tế.

Một lý thuyết hoặc kinh nghiệm có thể phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Kiến thức quản lý tài chính phải được học và sử dụng thường xuyên. Cách tốt nhất là học một chút mỗi ngày.

3. Làm việc chăm chỉ và phấn đấu để được thăng chức, tăng lương

Nếu bạn đang đi làm, hãy làm việc chăm chỉ, nhận thêm lương theo hiệu suất làm việc hàng tháng và nhận thêm tiền thưởng cuối năm. Nguồn mở luôn quan trọng. Nếu bạn không được tăng lương, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và đảm bảo rằng lương của bạn không bị khấu trừ.

4. Ghi chép

Hãy hình thành thói quen ghi chép sổ sách mọi lúc, sau đó xem lại chi tiết chi tiêu hàng tháng để xem chi phí của bạn chủ yếu được chi vào đâu và có lãng phí tiền bạc không. Sau đó, điều chỉnh chi tiêu cho tháng tiếp theo dựa trên tình hình thực tế của bạn. Nếu bạn kiên trì trong một thời gian dài, bạn sẽ hình thành được thói quen tiêu dùng tốt. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm tiền.

5. Không tiếp cận các sản phẩm tài chính có rủi ro cao

Nếu bạn vẫn còn là người mới trong quản lý tài chính, bạn nên chọn các sản phẩm tài chính ổn định. Đừng ghen tị với những sản phẩm có lợi nhuận cao. Bạn phải biết rằng khi thị trường giảm, nó sẽ giảm khủng khiếp. Khi bạn bị cám dỗ, hãy tự hỏi: Sức phục hồi tâm lý của bạn thế nào?

6. Chọn một nền tảng quản lý tài chính chính thức

Chính thức có nghĩa là được giám sát bởi các cơ quan quản lý và tính an toàn của nó rất đáng tin cậy. Bạn có thể cân nhắc những cách mà bạn quen thuộc và sử dụng thường xuyên.

7. Cố gắng giảm mức tiêu thụ

Mặc dù tôi không thích các sản phẩm chăm sóc da có thương hiệu nhưng đôi khi tôi vẫn muốn thử một số thương hiệu quốc tế. Vì vậy, tôi sẽ chọn mua hàng mẫu, không chỉ giá cả phải chăng mà còn thỏa mãn được sự tò mò của tôi. Tôi không biết có phải do lý do tâm lý hay do tác dụng thực sự như vậy không, nhưng kết quả tôi thử không tốt như những gì được quảng cáo hoặc cư dân mạng nói. Theo thời gian, ngay cả ham muốn tò mò cũng biến mất.

8. Hãy cảnh giác với lừa đảo trên mạng

Điều này phải được thực hiện nghiêm túc. Hãy cài đặt ứng dụng chống gian lận quốc gia trên điện thoại di động của bạn càng sớm càng tốt. Đừng tham lam vì lợi nhuận nhỏ. Đừng tin bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu bạn trả tiền túi của mình, bất kể lời nói của bên kia có tốt đến đâu. Nếu bạn không chắc chắn hoặc sợ hãi, hãy gọi trực tiếp cho cảnh sát để được giúp đỡ. Tôi sẽ cúp máy ngay lập tức khi nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ nước ngoài, từ người lạ, cuộc gọi từ điện thoại tự động nhận dạng là lừa đảo, cuộc gọi có chuỗi số dài bất thường, v.v.

9. Đừng làm giàu chỉ sau một đêm

Quản lý tài chính là một quá trình dần dần. Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhanh chóng thông qua quản lý tài chính, những người bình thường, ngoại trừ những thiên tài tài chính, nên từ bỏ ý tưởng này. Sống thực tế, sử dụng kiến thức và sức mạnh của thời gian để làm giàu là con đường phù hợp với người bình thường.

10. Đừng tích trữ một cách mù quáng

Trước khi theo chủ nghĩa tối giản, tôi là người thích tích trữ. Tôi có 7-8 nhóm phiếu giảm giá trên điện thoại và tôi đặc biệt thích tích trữ những nhu yếu phẩm hàng ngày giá rẻ. Chất lượng của những thứ đó ở mức trung bình và trải nghiệm dùng thử không được tốt lắm. Từ khi tôi bắt đầu sống cuộc sống tối giản, tôi không còn tích trữ hàng hóa bừa bãi nữa. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tôi và cũng thay đổi thói quen tiêu dùng xấu của tôi. Đây thực sự là tình huống đôi bên cùng có lợi.