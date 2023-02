10 loại cây may mắn mang năng lượng tích cực cho ngôi nhà

Ngoài các lợi ích về sức khỏe, một số loại cây được cho là có ý nghĩa mang lại may mắn cho gia chủ. Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà tân gia hay muốn may mắn cho ngôi nhà của mình, những loại cây dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

1. Cây có múi

Cây có múi thơm, đẹp và cho trái ngon cho gia đình bạn thưởng thức. Tất cả các loại cây họ cam quýt đều được coi là may mắn, đặc biệt là vì nhiều loại quả họ cam quýt có hình tròn và màu vàng, giống như đồng xu tượng trưng cho sự giàu có.

Cây có múi là quà tặng phổ biến để chào mừng lễ hội mùa xuân của Trung Quốc. Cây của bạn càng nhiều trái thì càng may mắn. Những cây này cần được chăm sóc đặc biệt, vì vậy trước tiên hãy nghiên cứu nhu cầu chăm sóc của nó để quyết định xem nó có phù hợp với bạn không.

2. Nhân sâm Ficus

Nhân sâm Ficus là một loại cây sung từ Đông Nam Á và là một lựa chọn phổ biến cho cây cảnh. Rễ dày mọc trên mặt đất với những chiếc lá hình bầu dục màu xanh đậm ở trên tạo cho cây một vẻ ngoài độc đáo và dễ nhận biết.

Cây nhân sâm rất dễ chăm sóc. Chúng được coi là vật may mắn trong phong thủy và là một trong những loại cây được NASA chứng minh là có tác dụng thanh lọc không khí.

3. Cây kim tiền

Không có gì ngạc nhiên khi cây kim tiền được cho là mang lại tài lộc. Loại cây may mắn này đặc biệt hiệu quả khi được đặt ở “góc tài lộc” trong nhà bạn, thường là góc đông nam của ngôi nhà theo phong thủy.

Loại cây nhiệt đới này rất dễ trồng trong nhà và mang ý nghĩa hút tài lộc cho ngôi nhà.

4. Cây cảnh Peepal

Peepal - cây bồ đề cảnh - rất linh thiêng trong Ấn Độ giáo và Phật giáo vì người ta nói rằng, Đức Phật Gautama đã giác ngộ dưới gốc cây bồ đề. Chúng được coi là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và trường thọ.

Cây này có thể mọc cao và mọc rễ trên không, mặc dù chúng cũng mọc trong chậu và rất phù hợp để làm cây cảnh.

Peepal bonsai có một số yêu cầu chăm sóc, vì vậy bạn hãy tìm hiểu các yêu cầu chăm sóc cơ bản trước khi mua.

5. Cây cao su

Cây cao su là một lựa chọn tốt khác cho góc giàu có của ngôi nhà. Chúng đại diện cho sự phong phú, hạnh phúc.

Loại cây này có lá tròn, màu xanh đậm có thể phù hợp với nhiều lựa chọn trang trí nhà, chúng là máy lọc không khí tự nhiên và tương đối dễ chăm sóc, mặc dù lá của chúng có thể gây kích ứng khi chạm vào da trần.

6. Cây sứ cảnh

Adeniums được gọi là “cây giàu có” trong văn hóa Trung Quốc và là loài cây may mắn cho Lễ hội mùa xuân của Trung Quốc. Một phần may mắn của chúng đến từ bộ rễ phình to, tượng trưng cho sự phong phú và màu mỡ.

Adeniums tạo ra những bông hoa đẹp và thường được gọi là hoa hồng sa mạc. Cây có hoa màu đỏ và hồng đặc biệt may mắn. Đây là loài cây ưa khí hậu ấm áp và khá cứng cáp, mặc dù những tháng mùa đông lạnh giá và bóng râm có thể khiến chúng yếu đi.

7. Cây bạch đàn

Chúng ta biết bạch đàn hay còn gọi là cây khuynh diệp. Đây là một loại cây tràn đầy năng lượng với mùi hương nhẹ nhàng. Những đặc điểm mùi hương này gắn liền với sự sạch sẽ và một khởi đầu mới.

Cây bạch đàn phát triển tốt nhất ở nơi ấm áp và ẩm ướt, vì vậy chúng rất phù hợp cho phòng tắm hoặc nhà bếp.

8. Cây trầu bà vàng

Cây trầu bà vàng là loại cây được cho có tác dụng thu hút sự giàu có và giảm bớt lo lắng. Phong thủy cho rằng, loài cây dây leo vàng có thể mọc ngoài trời, giúp bảo vệ hoặc giảm thiểu năng lượng tiêu cực khi để trong phòng tắm.

Cây rất dễ chăm sóc cho người mới bắt đầu trồng và có thể phát triển theo chiều dọc để trang trí nhà đẹp.

9. Cây ngọc bích

Những chiếc lá nhỏ, tròn và rực rỡ giống như những đồng tiền, cây ngọc bích tượng trưng cho sự phát triển và giàu có. Nên đặt cây ngọc bích ở phía đông của ngôi nhà hoặc văn phòng để mang ý nghĩa hút tài lộc.

Cây ngọc bích rất dễ chăm sóc, đây là loại cây cần đủ nước và ánh sáng mặt trời.

10. Cây trúc may mắn

Cây trúc may mắn là một món quà phổ biến để chúc ai đó khỏe mạnh và mang lại sự thịnh vượng. Số lượng thân cây trúc may mắn quyết định phước lành mà bạn dành cho người nhận.

Cây trúc may mắn mọc trong nước nhưng phát triển mạnh trong đất và rất dễ trồng. Lưu ý rằng trúc may mắn gây độc cho chó và mèo, vì vậy nó không phù hợp với những ngôi nhà có vật nuôi.

Theo Homebuyer