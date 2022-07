10 hoạt động thú vị không nên bỏ lỡ khi tới Hội An: Số 8 nhiều người Việt còn chưa biết

Có lẽ đối với người Việt chúng ta, đô thị cổ Hội An - thành phố nằm ở tỉnh Quảng Nam đã là một cái tên quá thân thương và gần gũi. Thế nhưng, bạn có bao giờ thử nghĩ dưới con mắt của khách du lịch nước ngoài thì Hội An hiện lên thế nào? Đi Hội An thì họ sẽ đi đâu, sẽ làm gì hay không?

Hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi khám phá Hội An qua lăng kính của một người nước ngoài, một chàng trai tới từ Thái Lan, tên là Pete R.

Pete R là một travel blogger tới từ Thái Lan.

Pete đã tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Bangkok, sau đó ra trường và đi làm công việc theo đúng chuyên ngành. Thế nhưng, những áp lực công việc triền miên, những ngày làm việc thâu đêm suốt sáng đã lấy đi hết những niềm vui sống, khiến Pete cảm thấy ngộp thở, hoang mang không biết đâu mới là đích đến của cuộc đời mình.

Cuối cùng, sau 3 năm chống chọi, cảm thấy bản thân không phù hợp, Pete đã quyết định trở thành một cây viết tự do về du lịch (travel blogger). Thấm thoắt đã 9 năm trôi qua, Pete được làm điều yêu thích, đó là khám phá những thắng cảnh nổi tiếng cùng các nền văn hóa đặc sắc trên thế giới. Hiện anh đã đi qua hơn 70 quốc gia, thực hiện được hơn 450 bài viết du lịch mà "10 hoạt động không nên bỏ lỡ ở Hội An" dưới đây là 1 trong số đó.

Hãy cùng xem tới Hội An thì du khách có thể làm những gì và Hội An dưới lăng kính của Pete thì sẽ ra sao, có giống của bạn hay không nhé.

*******************

01. Đi dạo quanh phố cổ Hội An

Hội An là một đô thị cổ đã có từ nhiều thế kỷ trước, và vào thời hoàng kim của nó, đây là một trong những điểm giao thương nổi tiếng nhất trong vùng và đem lại sự thịnh vượng cho người dân địa phương.

Ngày nay, Hội An vẫn còn giữ lại được những vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn và bình yên của nó, chính vì thế, việc đi bộ hoặc đi xe đạp để khám phá những con phố của Hội An là điều đầu tiên mà bạn không nên bỏ qua.

02. Ngắm cầu Nhật Bản

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Hội An chính là cây cầu Nhật Bản bằng gỗ được xây dựng bởi các thương nhân Nhật Bản từ thế kỷ 17 với lối kiến trúc độc đáo, "thượng gia hạ kiều", nghĩa là trên là nhà, dưới là cầu và là một ví dụ rõ ràng cho thấy đô thị cổ này đã từng thịnh vượng ra sao.

Mặc dù được gọi là cầu, nhưng nơi đây cũng chính là một ngôi chùa, nơi người dân địa phương thường tới để cầu khấn những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình.

03. Ghé qua quán Reaching Out Cafe

Nếu bạn có dịp tới Hội An, đừng quên ghé qua một quán trà và cà phê có cái tên rất lạ, "Reaching Out Cafe", với lối thiết kế hoài cổ, trầm mặc ở giữa phố cổ.

Điều làm nên nét đặc biệt của "Reaching Out Cafe" chính là các nhân viên của quán đều là người khiếm thính. Giữa bầu không khí tĩnh lặng của nơi đây, bạn có thể nhâm nhi một tách trà hoặc một tách cà phê và tìm lại được chính mình qua nhịp sống chậm rãi của đô thị cổ kính này.

04. Tới chùa Bà Mụ

Chùa Bà Mụ là một trong những ngôi chùa vừa cũ vừa mới. Nói như vậy là vì nó được xây dựng từ thế kỷ 17 ở một địa điểm khác, sau đó mới được di dời về đây. Ngôi chùa này còn có một tên gọi khác là Chùa Tam Quan Bà Mục, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người dân Hội An.

Ngày nay đến Chùa Bà Mụ, ngoài việc tìm hiểu về bề dày lịch sử của nó, du khách còn có thể có những bức ảnh "sống ảo" đẹp lung linh ở nhiều góc của ngôi chùa.

05. Đi chợ đêm Hội An

Nếu bạn nghĩ ban ngày Hội An đã đủ đẹp rồi thì hãy đợi đến buổi tối để chứng kiến điều bất ngờ của nó. Dưới nền đen của bầu trời, bạn sẽ thấy cả khu phố cổ ở đây như biến thành một sân khấu lung linh nhiều màu sắc với những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo ở khắp nơi, các nhà hàng, các quán vỉa hè hay những màn trình diễn trên phố...

06. Thư giãn ở bãi biển An Bàng

Nếu cảm thấy mệt mỏi với sự tấp nập của phố xá, bạn có thể dành ra một ngày để nghỉ xả hơi bên bãi biển An Bàng trải dài 4 km chỉ cách phố cổ Hội An có vài phút đạp xe.

Trên bãi biển này, bạn sẽ tìm thấy nhiều quán bar với những chiếc ghế tắm nắng hay ghế võng đặt sẵn để du khách có thể thoải mái nằm ngắm biển và tận hưởng từng phút giây hòa mình vào thiên nhiên bất tận.

07. Thưởng thức bánh mì ngon nhất thế giới

Nếu bạn đang tìm những điểm bán bánh mỳ Hội An ngon "nức nở" với một mức giá "mềm" nhất thì Pete R gợi ý bạn nên đến thử tiệm Bánh Mì Phượng - một cửa hàng rất nổi tiếng với người dân địa phương vì nơi đây được cho là có bán một trong những "loại bánh mỳ ngon nhất thế giới" với nhân thịt và những loại rau đi kèm.

Do tiệm quá đông khách, bạn nên chuẩn bị tinh thần sẽ phải đợi lâu một chút mới đến lượt. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức món đặc sản này, bạn sẽ thấy là việc chờ đợi rất xứng đáng.

08. Học nấu các món ăn Việt Nam

Có lẽ nhiều người Việt sẽ không nghĩ đến hoặc không biết tới hoạt động thú vị này, đó là đi du lịch và học luôn cách nấu những món đặc sản nổi tiếng ở địa phương.

Pete R gợi ý cho các du khách nước ngoài khi đến Việt Nam, rằng nếu họ yêu ẩm thực của Việt Nam và muốn học một vài món ăn nổi tiếng của đất nước này, hãy tham gia khóa học nấu ăn Sabirama.

Đến với khóa học nấu ăn Sabirama, người học sẽ được dạy từ cách đi chợ, cách chọn mua những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất, sau đó mới đến việc nấu các món ăn đó như thế nào.

Du khách sau khi về nước không chỉ có thêm các kỹ năng nấu nướng nói chung, mà còn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày những món ăn không chỉ ngon, giàu dinh dưỡng mà còn tốt cho sức khỏe nữa.

09. Đi xe đạp khám phá vùng đồng quê

Hội An không quá rộng, và hầu hết các nơi, thậm chí như bãi biển An Bàng cũng đều có thể đi bằng xe đạp. Đô thị này cũng nổi tiếng với vùng đồng quê đẹp và thanh bình với những đồng lúa xanh mướt chờ bạn khám phá.

Hãy thuê 1 chiếc xe đạp và đây sẽ là cách tuyệt nhất để khám phá vùng đồng quê này, tìm hiểu cuộc sống của những người nông dân ở đây - điều mà bạn sẽ bỏ lỡ nếu chỉ loanh quanh trong khu phố cổ.

10. Đi thăm Thánh địa Mỹ Sơn

Nếu bạn còn 1 ngày ở Hội An mà chưa biết đi đâu, Pete khuyên bạn hãy đến Thánh địa Mỹ Sơn - một di tích lịch sử nổi tiếng của nền văn hóa Chăm Pa với nhiều công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14.

Thánh địa Mỹ Sơn cách Hội An chỉ khoảng 45 km nên du khách có thể di chuyển bằng ô tô rất tiện lợi.