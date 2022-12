10 Hoa hậu đăng quang năm 2022: Người đi thi quốc tế sau 3 ngày, người trả vương miện vì lý do đặc biệt

Trong năm 2022, nhiều mỹ nhân Việt đã vụt sáng trở thành Hoa hậu, Á hậu ở các cuộc thi nhan sắc. Từ những cuộc thi tầm cỡ như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam cho đến những cuộc thi lần đầu tổ chức như Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, Hoa hậu Thể thao.

Chỉ trong 1 năm qua, làng giải trí Việt đã gia nhập thêm 10 Hoa hậu. Tuy nhiên, người được kỳ vọng cao, người lại gây tranh cãi khi mới đăng quang.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tối ngày 25/6, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu. Nàng hậu sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng lần lượt 81-63-92,5 cm. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc này, Ngọc Châu là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp bởi loạt thành tích nổi bật như: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019.

Hiện tại, nàng hậu đang tích cực trau dồi kĩ năng ứng xử, ngoại ngữ, catwalk để chuẩn bị đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe lần thứ 71 tổ chức tại bang Louisiana, Mỹ vào tháng 1/2023. Với những gì đang chuẩn bị và thể hiện, Hoa hậu Ngọc Châu được kì vọng sẽ phá vỡ kỉ lục top 5 của Hoa hậu H'Hen Niê vào năm 2018.

Ngọc Châu là khuôn mặt quen thuộc với người hâm mộ nhan sắc Việt, cô từng thử sức ở nhiều cuộc thi trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ngọc Châu là chiến binh được kỳ vọng cao ở đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - Nông Thuý Hằng

Tái tổ chức sau 9 năm, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi sự. Đây là cuộc thi tìm kiếm đại diện Việt Nam đến với Miss Earth 2022 - Hoa hậu Trái Đất 2022. Vượt qua 29 thí sinh, Nông Thuý Hằng giành chiến thắng. Trước đó, mỹ nhân 9x từng thử sức tại Miss Word Vietnam 2019 và Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng không gặt hái được thành tích. Sau đăng quang nàng hậu vướng nghi vấn PR phim 18+, cặp kè đại gia. Ngay sau đó, Hoa hậu Thuý Hằng đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân trong sạch.

Bất ngờ hơn cả, suất dự thi quốc tế của nàng hậu cũng "vuột" mất khi BTC trao cơ hội cho Á hậu 2 Thạch Thu Thảo. Tại Miss Earth 2022, dù bị hoài nghi về năng lực nhưng Á hậu Thu Thảo cũng giúp nhan sắc Việt trở lại khi lọt top 20.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng từng phải lên tiếng minh oan vì dính loạt ồn ào sau khi đăng quang

Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 - Lương Yến Ly

Hoa hậu Áo dài Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/7 nhằm tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam. Với vẻ ngoài dịu dàng, đậm chất phụ nữ Việt Nam cùng phần trả lời thông minh, thí sinh Lương Yến Ly đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam.

Trước khi đến với Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022, Lương Yến Ly đã được biết đến là một người mẫu ảnh, luôn biến đổi đa dạng nhiều phong cách khác nhau.

Lương Yến Ly làm mẫu ảnh trước khi đăng quang Hoa hậu

Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 - Đoàn Thu Thuỷ

Một trong những cuộc thi Hoa hậu mới toanh của Việt Nam nhất định phải kể đến Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những cô gái đại diện cho một thế hệ trẻ mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ - khỏe khoắn - tài năng.

Chung kết đã diễn ra vào ngày 31/7 với chiến thắng của thí sinh Đoàn Thu Thuỷ. Trước khi trở thành Hoa hậu Thể thao Việt Nam, mỹ nhân 9x từng tham gia và lọt top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2015. Hiện tại, Đoàn Thu Thuỷ ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà có cuộc sống khá bình lặng.

Thu Thuỷ là Hoa hậu Hoa hậu Thể thao Việt Nam đầu tiên

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng ghi dấu ấn khi thắng giải Người đẹp Nhân ái và lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau 2 năm mài giũa và rèn luyện bản thân từ khả năng ứng xử, ngoại ngữ, kĩ năng catwalk, Mai Phương ghi danh tại Miss World Vietnam 2022.

Không nằm ngoài dự đoán, tối 12/8, Huỳnh Nguyễn Mai Phương xuất sắc đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tuy không sở hữu chiều cao nổi trội nhưng bù lại người đẹp gây choáng với bảng thành tích học tập khủng và tài năng ca hát không thua kém ai.

Hiện tại, ngoài tham gia hoạt động showbiz, nàng hậu còn chăm chỉ thực hiện những dự án thiện nguyện xã hội. Năm 2023, Hoa hậu Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2023 - Hoa hậu Thế giới 2023. Người hâm mộ kì vọng mỹ nhân 9x sẽ nối dài chuỗi intop của Việt Nam sau thành tích top 13 của Hoa hậu Đỗ Hà.

Chiến thắng của Mai Phương thuyết phục đại đa số khán giả

Nàng hậu là đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss World 2023

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân

Cuối năm 2021, fan sắc đẹp vỡ oà khi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Trong năm 2022, cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam để tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 lần đầu được tổ chức. Cuộc thi thu hút quan tâm từ truyền thông bởi quy tụ dàn thí sinh tên tuổi như: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như,... Người đẹp Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000 đã đánh bại loạt đối thủ mạnh để xuất sắc đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Chỉ gần 3 ngày sau đó, mỹ nhân gen Z sang Jakarta, Indonesia tham gia Miss Grand International 2022. Dù không có nhiều thời gian để tập luyện nhưng cô cũng đã xuất sắc lọt top 20 Miss Grand International 2022 cùng loạt giải phụ như "Country's Power Of The Year", Best National Costume (Fans Vote), Top 10 Before Arrival, Top 10 Best in Swimsuit.

Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam

Sau đó ít ngày, nàng hậu đại diện Việt Nam thi quốc tế

Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 - Đinh Như Phương

Tối ngày 22/10, danh hiệu Hoa hậu Biển đảo Việt Nam chính thức tìm được chủ nhân đầu tiên mang tên Đinh Như Phương. Đinh Như Phương gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo cùng kỹ năng trình diễn tốt. Bên cạnh đó, khả năng ứng xử của nữ thí sinh cũng được đánh giá cao.

Ngay sau khi đăng quang, người đẹp đã trao lại vương miện cho ban tổ chức. Chia sẻ về hành động này, Hoa hậu Như Phương cho biết: "Tôi muốn trao trả lại vương miện này cho ban tổ chức và tôi muốn đấu giá chiếc vương miện Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 để dành tất cả số tiền từ thiện này cho các chiến sĩ đang ngoài khơi xa, họ phải xa gia đình, xa những người thân yêu để ngày đêm bám biển, bảo vệ cho Tổ quốc. Dù có vương miện bên mình hay không thì tôi cũng luôn cố gắng, nỗ lực thay đổi, hoàn thiện bản thân từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này".

Hiện tại, Hoa hậu Như Phương tích cực hoạt động showbiz khi trở thành BGK tại Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, cô tham gia trình diễn tại nhiều sự kiện thời trang của các NTK nổi tiếng.

Hoa hậu Như Phương trả vương miện để đấu giá cho các mục đích nhân văn

Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 - Phạm Kim Ngân

Tổ chức cùng thời gian với Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 thuộc về Phạm Kim Ngân. Người đẹp Đồng Nai sinh năm 2004, đang theo học tại trường RMIT. Kim Ngân nói Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 cũng là đấu trường nhan sắc đầu tiên cô tham gia thử sức và không ngờ may mắn lại mỉm cười với cô.

Theo như thông tin Ban tổ chức thông báo, Kim Ngân sẽ đại diện Việt Nam tham gia 1 đấu trường nhan sắc quốc tế năm 2023 và tên cuộc thi sẽ sớm được ban tổ chức công bố trong thời gian sớm nhất.

Phạm Kim Ngân

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 - Lương Kỳ Duyên

Sau 14 năm nắm giữ danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam, tối ngày 13/11 Hoa hậu Ngọc Diễm đã trao lại vương miện cho người đẹp đến từ Thái Bình - Lương Kỳ Duyên. Tân Hoa hậu sở hữu chiều cao 1m72, số đo 77-62-91cm.

Trước khi trở thành Hoa hậu, Kỳ Duyên từng thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020 và là Đại sứ Đại dương xanh 2019. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, yêu môi trường, luôn hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa hoàn thành tốt việc học trên lớp vừa làm cộng tác viên cho báo và đài truyền hình.

Lương Kỳ Duyên

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tối 23/12, thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy là Hoa hậu "chốt sổ" trong năm 2022. Mỹ nhân sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng nổi bật 80-63-94 cm. Thanh Thuỷ có cách nói chuyện thông minh, duyên dáng và nhiều lần trở thành khuôn mặt nổi bật ở các vòng thi phụ.

Với số đông khán giả, Thanh Thủy đăng quang là chiến thắng xứng đáng. Cô có nhiều yếu tố như ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật, có lòng nhân ái. Theo bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ có 1 năm đào tạo, rèn luyện các kỹ năng sau đó sẽ đại diện Việt Nam đến một cuộc thi nhan sắc phù hợp.

Thanh Thuỷ là người kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Hà