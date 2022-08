10 điều tân sinh viên cần thuộc "nằm lòng" trước kỳ nhập học, xa nhà giờ là chuyện nhỏ!

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là lúc một lứa tân sinh viên mới sẽ xuất hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều bạn trẻ sẽ phải lần đầu tiên tập làm quen với cuộc sống xa nhà, xa gia đình...

Do đó, để đảm bảo an toàn cho chính mình khi phải sống một mình nơi đất khách quê người, sinh viên cần phải trang bị cho mình những kỹ năng xử lý tình huống, cách phòng tránh hiệu quả. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn tạo cảm giác an tâm cho phụ huynh những ngày con vắng nhà. Các tân sinh viên hãy nằm lòng 10 điều cần lưu ý cảnh giác dưới đây cho kỳ nhập học sắp tới để có tâm thế sẵn sàng nhất nhé!

1. Đi xe bus bạn cần chuẩn bị tiền lẻ đủ chi trả cho lượt đi, lượt về, không lôi ra quá nhiều tiền mặt trên xe bus vì ngoài việc có thể rơi rớt, đồng thời cũng cũng sẽ khiến những kẻ có ý định xấu chú ý đến.

Chọn ghế an toàn để ngồi, không chọn ghế khuất tầm nhìn, nếu hết chỗ hãy tìm chỗ đứng an toàn, hạn chế đụng chạm. Điều quan trọng là nên đeo ba lô trước ngực, kéo khóa cẩn thận, luôn kiểm tra túi áo, túi quần thường xuyên để đảm bảo tư trang được giữ gìn, không bị móc túi.

2. Lên môi trường đại học đồng nghĩa với việc trang phục không còn bị gò bó như thời phổ thông nhưng cũng hãy thận trọng lựa chọn trang phục phù hợp khi ra đường.

Đi xe bus, đi thang máy, hay tới nơi đông người,... bắt buộc phải mặc thật kín đáo và che chắn những phần nhạy cảm để tránh kẻ xấu có ý định lợi dụng hay quấy rối. Một chiếc áo khoác hay một chiếc váy chống nắng tiện lợi là gợi ý dành cho bạn.

3. Nên giữ khoảng cách với người lạ ở nơi công cộng và cả ở nơi vắng người. Nếu có ai đến hỏi han, bắt chuyện bạn nên tìm cách tránh né, hạn chế tiếp xúc, chỉ trừ khi có người hỏi giờ hoặc hỏi đường, không trả lời câu hỏi mang tính cá nhân, không nhận đồ ăn, đồ vật được người lạ cho, biếu hay tặng.

Rất có thể kẻ xấu đang tìm cách tiếp cận bạn và những gì chúng đưa sẽ là công cụ gián tiếp hỗ trợ chúng thực hiện hành vi.

4. Dù thuê trọ chung chủ hay không và được phổ biến từ chủ nhà nơi này rất đảm bảo an ninh thì bạn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn 100%.

Hãy luôn khóa cửa cẩn thận mỗi khi ra vào, trang bị ổ khóa an toàn, chốt cửa kỹ lưỡng, nếu cần đi xa và có các vật dụng đắt tiền trong phòng, hãy đặt ở nơi kín đáo và khó bị phát hiện để đề phòng mất trộm.

5. Nếu muốn đi làm thêm, hãy tìm hiểu thật cặn kẽ nơi bạn nhắm đến từ nhiều nguồn như người thân, bạn bè, fanpage, trang web,... và phải suy xét, đánh giá thật kỹ nguồn đăng tuyển có thực sự đáng tin cậy hay không.

Nếu nơi đó yêu cầu bạn đến phỏng vấn và đóng phí thì nhất định phải từ chối, không nghe theo lời dụ dỗ của "cò" tìm việc làm. Hiện nay, nếu cần các công việc như gia sư, phục vụ, bán hàng,... bạn hoàn toàn có thể lên trang chính thức của các đơn vị này (kiểm chứng bằng tích xanh hoặc lượt tương tác) để theo dõi và tìm hiểu. Kiếm tiền không bao giờ là dễ dàng nhưng nếu bạn thấy dễ dàng quá thì hãy tỏ ra nghi ngờ!

6. Không để lộ, không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai lạ mặt, chỉ cung cấp cho nơi mà bạn biết rõ về nó như trường học, nơi làm việc, bệnh viện, cơ quan chức năng,...

Khi gặp những ai chào mời lời cho vay tiền, quà khuyến mãi nhưng xin danh tính của bạn, tuyệt đối nên tránh xa.

7. Xa gia đình đồng nghĩa với việc bạn không có người quản thúc, tất cả mọi việc đều tự bạn tự quyết định. Ở đây nhiều thứ tiện nghi, cái gì cũng có. Đi liền với sự đầy đủ, thì phố thị cũng đầy rẫy những cạm bẫy mà nếu bạn không làm chủ được mình, nó có thể kéo tuột bạn xuống hố lúc nào không hay.

Do đó, mỗi tân sinh viên cần trang bị cho bản thân ý thức phòng tránh những tệ nạn xã hội, tự giác, đặt ra cho mình những quy tắc sống và nghiêm chỉnh chấp hành.

8. Hãy tìm trọ ở khu vực có dân trí cao, đường đi sáng sủa. Nếu phải ở những nơi vắng vẻ, không có đèn điện ban tối thì hãy cảnh giác và không về quá muộn, tốt nhất là trước 10 giờ đêm.

Trong trường hợp bất khả kháng có việc cần phải đi khuya, hãy tìm một người bạn cùng đi hoặc xin ngủ nhờ nhà người quen.

9. Ở nơi vắng người, nếu có ai đó cầu xin sự giúp đỡ của bạn như trẻ lạc đường, có người báo ngất xỉu hay tai nạn và đề nghị bạn đến một địa chỉ khác ngoài khu vực ấy thì hãy có cách xử lý khôn khéo nhất.

Chưa xác thực được độ tin cậy của lời nói vậy nên điều đầu tiên bạn cần làm là đề nghị với người đó nhờ cơ quan chức năng can thiệp hoặc ngỏ ý đưa họ đến trụ sở công an gần nhất. Nếu cảm thấy khả nghi, hãy từ chối ngay lời nài nỉ của người lạ, thậm chí là cả việc mở đồ, giữ túi,...

10. Nếu như bạn rơi vào tình huống nan giải như hỏng xe, quên ví hay rơi điện thoại,... và rất cần đến sự giúp đỡ của người khác? Trong trường hợp này, nếu thận trọng và tin tưởng đúng người, nếu gặp ai tỏ vẻ hồ hởi, sẵn sàng đến nỗi nằng nặc muốn trợ giúp thì hãy suy nghĩ thật kỹ rằng liệu có nên nhận lời người này hay không, vì rất có thể họ còn có mục đích khác nữa mà bạn không lường trước.

Nếu vấn đề quá cấp bách mà không thể chờ bạn bè hay người thân đến, đầu tiên bạn nên hỏi người dân sống xung quanh hai bên đường để hỏi cách giải quyết và biết đâu bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Trên đây là những điều mà các sĩ tử hãy lưu ý khi lên nhâp học và trải nghiệm cuộc sống của một tân sinh viên xa nhà. Hãy luôn nhớ rằng bạn ra thành phố là để đi học, mục tiêu trước mắt của bạn là lĩnh hội kiến thức. Do vậy, ngay từ đầu bạn hãy xây dựng cho mình một kế hoạch học tập, đề ra mục tiêu và tập trung rèn luyện để đạt được mục tiêu chính của bản thân.

Tổng hợp