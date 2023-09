10 bộ phim cổ trang Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết hay nhất

Trường An 12 canh giờ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung. Phim kể về quá trình cứu nguy cho thành Trường An trong vòng 12 canh giờ (24 tiếng đồng hồ). Phim lấy bối cảnh năm Thiên Bảo thứ hai, đây là thời điểm trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An bị lâm nguy khi quân nhân trong thành cùng với thủ lĩnh là Lang Vệ đột nhiên biến mất. Không có cách nào khác, Thái tử Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) là người nắm quyền kiểm soát kinh thành thời bấy giờ phải nhờ đến sự trợ giúp của tên tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) để bắt tên thích khách có ý định phá rối. Sau đó, họ phát hiện âm mưu lớn hơn đang đe dọa đến sự yên bình của kinh thành. Phim được ca ngợi là siêu phẩm chính kịch Trung Quốc nhờ cốt truyện chặt chẽ, bất ngờ và gay cấn, cùng dàn diễn viên thực lực.