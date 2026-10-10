10/10 váy áo SALE rẻ điên: Toàn mẫu xinh đỉnh, nàng sắm về mặc đẹp cả mùa thu

Hôm nay là 10/10, chị em tranh thủ sắm váy áo diện mùa thu thôi.

1. Cardigan mỏng - món gần như không thể thiếu khi vào thu

Mở đầu danh sách chắc chắn phải là một chiếc cardigan mỏng, bởi đây là kiểu áo rất dễ mặc trong những ngày trời bắt đầu dịu mát. Mẫu của Gumee có thiết kế đơn giản, dáng ôm vừa phải, hàng cúc nhỏ phía trước nên có thể mặc riêng như áo dài tay hoặc khoác ngoài áo hai dây, váy liền đều xinh. Điểm cộng là bảng màu khá dễ chọn với 6 màu gồm đen, trắng, xanh tiffany, hồng pastel, nâu caramel và xanh pastel, từ gam cơ bản đến những màu ngọt ngào hơn đều có. Giá một chiếc hiện khoảng 134.000 đồng, còn combo 2 áo là 249.000 đồng. Nếu đang muốn bổ sung vài món dễ phối cho tủ đồ mùa thu thì đây là kiểu áo có thể tận dụng khá nhiều, từ mặc cùng jeans, chân váy cho đến quần ống rộng.

2. Áo thun dài tay - mặc riêng đẹp, trời lạnh hơn vẫn dễ phối

Một món khác rất hợp để sắm vào thời điểm này là áo thun dài tay ôm nhẹ cơ thể. Những ngày thu mát mẻ, nàng chỉ cần mặc riêng cùng quần jeans hoặc chân váy là đã có một set gọn gàng, tôn dáng; đến khi trời lạnh hơn, chiếc áo lại trở thành lớp nền để phối thêm cardigan, blazer hay áo khoác bên ngoài mà không khiến tổng thể quá cồng kềnh. Bảng màu của mẫu này cũng khá phong phú với 10 lựa chọn gồm cốm, đen, be, cam, đỏ mận, trắng, xanh da trời, vàng, nâu đậm và hồng. Đặc biệt những gam như đỏ mận, nâu đậm hay be rất hợp không khí mùa thu, trong khi đen, trắng lại dễ mặc quanh năm. Giá chỉ khoảng 117.900 đồng, khá dễ xuống tiền nếu nàng đang muốn bổ sung một chiếc áo cơ bản nhưng có thể phối theo nhiều kiểu.

Nơi mua: COCOLEN VIỆT NAM

3. Quần jeans ống rộng - món mua một lần, mặc đẹp cả 4 mùa

Nếu cardigan hay áo dài tay thiên về mùa thu thì quần jeans lại là khoản đầu tư gần như không có mùa. Mẫu này có phom ống rộng, phần hông vừa vặn rồi thả suông xuống chân nên lên dáng trẻ trung, dễ phối từ áo thun, sơ mi đến cardigan hay áo khoác. Muốn mặc cá tính một chút có thể thêm thắt lưng như mẫu, còn ngày thường chỉ cần áo ôm đơn giản cũng đủ đẹp. Bảng màu có 5 lựa chọn gồm Blue Retro, xanh nhạt, đen denim, trắng denim và xanh Indigo, đồng thời size khá đầy đủ từ S đến 2XL. Đợt 10/10 mẫu quần đang được giảm 20% trên sàn TMĐT, còn khoảng 264.000 đồng. Đây cũng là món không cần cân nhắc chuyện hết thu sẽ cất tủ, bởi sang đông, xuân hay hè vẫn có thể tiếp tục mang ra phối đồ.

Nơi mua: LODES CLUB

4. Blazer dáng dài - mùa thu mà thiếu blazer thì đúng là thiếu sót

Mẫu blazer này ghi điểm với dáng dài thanh lịch, cổ tàu và cúc bọc, mặc đi làm hay xuống phố đều đẹp. Áo có 2 màu đen, be cùng size S, M, L nên cũng khá dễ chọn. Dịp 10/10, mẫu đang được giảm 25% còn khoảng 415.000 đồng. Áp thêm mã của sàn và freeship thì giá còn mềm hơn, rất đáng để các nàng tranh thủ chốt cho tủ đồ mùa thu.

Nơi mua: N H U N

5. Giày búp bê - đôi giày xinh xắn, dễ phối đủ kiểu đồ

Giày búp bê vẫn đang là món rất dễ diện trong mùa thu, đặc biệt với những set đồ nữ tính. Mẫu của EROSSKA có thiết kế mũi tròn, nơ nhỏ xinh, bảng màu khá nhiều lựa chọn từ đen, đỏ, kem, hồng, trắng đến vàng và một số phiên bản chất liệu nỉ. Size cũng trải từ 35-40. Giá khoảng 220.000 đồng, trong khi sản phẩm đã có hơn 2.000 lượt bán. Một mức giá khá dễ chốt cho đôi giày có thể phối từ jeans, chân váy đến váy liền.

6. Túi Hobo - thêm một món phụ kiện là outfit có điểm nhấn ngay

Quần áo, giày dép đã đủ thì tất nhiên không thể thiếu một chiếc túi xách để hoàn thiện set đồ. HAPAS vốn là local brand khá quen thuộc với chị em, còn mẫu túi hobo đáy vuông Love Charm lần này đặc biệt nổi bật ở phiên bản màu jeans, vừa cá tính vừa sành điệu, phối cùng denim càng đẹp. Nếu chuộng phong cách basic, nàng vẫn có thể chọn màu đen hoặc kem để dễ kết hợp với nhiều trang phục hơn. Mẫu túi đang giảm 21%, từ 1.183.000 đồng còn 934.570 đồng. Nếu yêu thích brand và item này chị em hãy tranh thủ hôm nay để shopping nhé!