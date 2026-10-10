Nguyễn Hiếu Yoga đồng hành cùng NatureWorks: Chăm sóc bản thân bắt đầu từ sự thấu hiểu

Nhiều năm gắn bó với Yoga giúp Nguyễn Hiếu hình thành quan điểm rằng chăm sóc sức khỏe là một hành trình lâu dài, được xây dựng từ những thói quen phù hợp và bền bỉ. Đây cũng là lý do cô dành thời gian tìm hiểu thành phần, nguồn nguyên liệu và chất lượng trước khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trong đó có NatureWorks.

‎ Nguyễn Hiếu Yoga duy trì tập luyện và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cuộc sống hằng ngày.

Từ Yoga đến thói quen chủ động chăm sóc bản thân

Với Nguyễn Hiếu, Yoga không chỉ là một bộ môn vận động mà còn thay đổi cách cô nhìn nhận về sức khỏe. Việc duy trì tập luyện đều đặn khiến cô quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và những sản phẩm sử dụng hằng ngày.

"Sau nhiều năm tập luyện, tôi nhận ra chăm sóc sức khỏe là một hành trình lâu dài. Điều quan trọng là mình hiểu cơ thể và lựa chọn những gì phù hợp với nhu cầu của mình", Nguyễn Hiếu chia sẻ.

Theo cô, trước khi lựa chọn một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, người dùng nên tìm hiểu thông tin về thành phần, nguồn nguyên liệu, cách sử dụng và đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm thay vì chỉ dựa vào quảng cáo.

Quan tâm đến dược liệu Việt

Trước khi đồng hành cùng NatureWorks, Nguyễn Hiếu từng tìm hiểu một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc nước ngoài. Khi tiếp cận NatureWorks, cô chú ý đến định hướng kết hợp nguyên liệu tự nhiên, dược liệu với quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Sự gần gũi của những nguyên liệu quen thuộc với người Việt tạo nên sự quan tâm ban đầu, nhưng theo Nguyễn Hiếu, chất lượng và sự phù hợp với nhu cầu cá nhân mới là yếu tố quyết định lựa chọn lâu dài.

Nguyễn Hiếu tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm NatureWorks trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NatureWorks Women Beauty – 45 viên. Công dụng: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ; hỗ trợ giảm các biểu hiện thường gặp liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ như bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ, mệt mỏi; hỗ trợ chăm sóc da và tóc.

Sau quá trình tìm hiểu và trải nghiệm, Nguyễn Hiếu cho biết sản phẩm phù hợp với cách cô đang xây dựng thói quen chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng sản phẩm bổ sung chỉ là một phần trong hành trình này; dinh dưỡng cân bằng, vận động và nghỉ ngơi vẫn là nền tảng.

Chất lượng cần được nhìn từ nhiều yếu tố

Với Nguyễn Hiếu, thành phần là một trong những thông tin cần quan tâm khi lựa chọn sản phẩm, nhưng chưa phải yếu tố duy nhất. Người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu nguồn nguyên liệu, thông tin công bố, quy trình sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm.

Đây cũng là hướng NatureWorks theo đuổi khi phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chú trọng nguyên liệu, nghiên cứu và kiểm soát chất lượng.

Hệ thống tiêu chuẩn mà thương hiệu giới thiệu bao gồm GMP và CGMP được sử dụng làm nền tảng cho việc quản lý chất lượng và thực hành sản xuất theo phạm vi áp dụng.

‎Hình ảnh dây chuyền sản xuất, thể hiện quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Thay vì chỉ dựa vào thông điệp truyền thông, những thông tin có thể kiểm chứng giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để tìm hiểu trước khi lựa chọn. Đây cũng là cách Nguyễn Hiếu tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong quá trình sử dụng.

Khi dược liệu Việt được tiếp cận theo hướng hiện đại

Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú và nhiều nguyên liệu quen thuộc trong đời sống. Tuy nhiên, để đưa các nguyên liệu này vào sản phẩm dành cho người tiêu dùng hiện đại, việc lựa chọn nguyên liệu, xây dựng công thức và kiểm soát chất lượng vẫn là những yếu tố quan trọng.

Nguyễn Hiếu tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm NatureWorks trong hành trình xây dựng routine chăm sóc bản thân.

Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên uống Bổ não NatureWorks. Công dụng: Hỗ trợ tuần hoàn máu não, hỗ trợ lưu thông máu; hỗ trợ giảm các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu theo thông tin công bố/hồ sơ sản phẩm.

"Việc sử dụng nguyên liệu Việt Nam khiến tôi có thêm sự gần gũi, nhưng để lựa chọn lâu dài thì chất lượng và sự phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng nhất", Nguyễn Hiếu chia sẻ.

Đồng hành từ trải nghiệm thực tế

Một điểm nhất quán trong quan điểm của Nguyễn Hiếu là không đặt một sản phẩm riêng lẻ ở trung tâm của hành trình chăm sóc sức khỏe. Yoga, dinh dưỡng phù hợp, nghỉ ngơi và chủ động quan sát những thay đổi của cơ thể vẫn là những yếu tố cô ưu tiên.

Việc Nguyễn Hiếu đồng hành cùng NatureWorks được xây dựng từ quá trình biết đến, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Từ góc nhìn của một người nhiều năm theo đuổi Yoga, cô chia sẻ cách lựa chọn dựa trên sự tìm hiểu, chất lượng và mức độ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

‎ Nguyễn Hiếu đồng hành cùng NatureWorks trong vai trò đại sứ thương hiệu, cùng chia sẻ thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động.

NatureWorks định hướng phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dựa trên nguyên liệu tự nhiên, dược liệu và quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI.

Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3, Khu công nghiệp công nghệ cao 1 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin về NatureWorks tại NatureWorks.

