MC SN 1990 lấy chồng Phó chủ tịch: Giờ ở căn hộ hạng sang, rộng 120m² có view triệu đô ngắm toàn thành phố

Căn hộ được thiết kế với tông nâu hợp mệnh hai vợ chồng, mang phong cách hiện đại, sang xịn trong từng góc nhỏ

Vũ Thu Hoài (SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, được biết đến với vai trò MC thể thao của kênh K+ và từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV. Ở tuổi 36, nữ MC vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã doanh nhân, hiện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm đồng sáng lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực golf. Cặp đôi bén duyên sau lần tình cờ gặp gỡ trên sân golf, chính thức về chung nhà vào năm 2020 và hiện có một quý tử kháu khỉnh.

Sau khi về chung nhà, vợ chồng Thu Hoài xây dựng tổ ấm trong căn hộ rộng 120m² tại Hà Nội. Cặp đôi nhận bàn giao nhà vào năm 2022 và chuyển về sinh sống từ giữa tháng 12 cùng năm. Cơ ngơi của nữ MC và chồng Phó chủ tịch nằm ngay sát nhà bố mẹ chồng, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc chăm sóc con nhỏ. Không chỉ sở hữu vị trí thuận tiện, tổ ấm của nữ MC còn được đầu tư chăm chút về thiết kế, mang phong cách hiện đại, tinh tế với cách bài trí hài hòa, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và dấu ấn riêng của gia chủ.

Căn hộ của vợ chồng MC Thu Hoài vốn có 3 phòng ngủ, nhưng cả hai đã quyết định cải tạo thành 2 phòng nhằm dành thêm diện tích cho phòng khách. Sự thay đổi này giúp không gian tiếp khách trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn, đồng thời tạo điều kiện để gia chủ chăm chút cách bài trí, tôn lên vẻ sang trọng và tinh tế cho tổng thể căn hộ.

Tông nâu được lựa chọn làm gam màu chủ đạo bởi đây là màu sắc hợp mệnh với vợ chồng MC Thu Hoài. Trong đó, phòng khách gây ấn tượng với bộ sofa nâu kích thước lớn, đặt gần hệ cửa kính rộng, vừa tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, vừa mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra khung cảnh thành phố. Hệ tủ và khu vực tường tivi cũng được thiết kế với sắc nâu đồng điệu, tạo nên sự liền mạch trong màu sắc, giúp không gian tiếp khách thêm hài hòa, ấm cúng mà vẫn toát lên nét hiện đại, đẳng cấp.

Khu vực bàn ăn được bố trí ngay phía sau sofa, vừa tận dụng hiệu quả diện tích, vừa tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt. Nhờ nằm gần hệ cửa kính lớn, góc ăn uống không chỉ đón ánh sáng tự nhiên mà còn mở ra tầm nhìn hướng về thành phố. Từ đây, gia đình có thể vừa thưởng thức bữa ăn, ngắm cảnh bên ngoài, vừa theo dõi các chương trình giải trí trên tivi. Đèn chùm trang trí phía trên cùng bức tranh treo tường góp phần tạo điểm nhấn thẩm mỹ, giúp khu vực dùng bữa thêm sinh động và tinh tế.

Với thiết kế mở, khu bếp được bố trí liền kề phòng khách và bàn ăn, tạo nên tổng thể thống nhất, rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian nấu nướng có diện tích khá thoải mái, nổi bật với đảo bếp vừa tăng thêm mặt bàn thao tác, vừa hỗ trợ việc chuẩn bị món ăn và kết nối các thành viên trong gia đình. Có thể thấy thay vì sử dụng sàn gỗ, vợ chồng MC Thu Hoài đã lựa chọn gạch lát nền sáng màu để cân bằng bảng màu nâu chủ đạo của căn hộ. Sự kết hợp này không chỉ giúp các món đồ nội thất thêm nổi bật mà còn mang lại cảm giác sáng sủa, thoáng mắt cho toàn bộ không gian.

Phòng ngủ master của vợ chồng MC Thu Hoài sở hữu diện tích rộng rãi, tiếp tục được thiết kế theo tông trắng - nâu chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp mà vẫn thanh lịch, hiện đại. Căn phòng có ban công riêng cùng hệ cửa sổ lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang đến không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, dễ chịu. Các món đồ nội thất như giường ngủ, hệ tủ lưu trữ, kệ tivi và bàn trang điểm đều được bố trí khoa học, hài hòa với tổng thể thiết kế. Cách sắp xếp khéo léo không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt mà còn giúp phòng ngủ luôn gọn gàng, ngăn nắp, giữ trọn cảm giác thư thái và riêng tư.

Phòng ngủ của con cũng được vợ chồng MC Thu Hoài thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại, ưu tiên sự gọn gàng và tiện nghi. Hệ cửa kính lớn giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Tương tự các khu vực khác trong nhà, không gian này được chăm chút hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, mang đến môi trường nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái cho bé.