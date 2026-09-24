1 trường ĐH kinh tế ở Hà Nội tuyển giảng viên lương 40 triệu đồng/tháng, thưởng 200 triệu đồng nếu đáp ứng điều kiện này

Trường đại học này cho biết còn sẵn sàng đầu tư 100 triệu đồng/tháng cho những giảng viên đáp ứng yêu cầu sau.

Theo thông tin từ trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (UEB), cơ sở giáo dục đại học này đang triển khai chương trình tuyển dụng tiến sĩ nhằm bổ sung đội ngũ giảng viên, nhà khoa học phục vụ định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu, định hướng quốc tế.

Ảnh: UEB

Dựa theo thông báo, nhà trường tuyển dụng giảng viên có trình độ Tiến sĩ ở 16 chuyên ngành, gồm: Kinh tế học, Kinh tế Truyền thông, Nghiên cứu phát triển, Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế giao thông vận tải, Khai thác vận tải, kinh tế vận tải, Quốc tế học, Khu vực học, Quan hệ quốc tế, Quản trị, Quản lý, Kinh doanh.

Nhà trường ưu tiên ứng viên có công bố quốc tế thuộc Web of Science (WoS) hoặc Scopus, trong đó là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ, có khả năng sử dụng tiếng Anh với IELTS từ 6.5 và có kinh nghiệm giảng dạy.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách tuyển dụng của UEB là cơ chế thu nhập và thưởng gắn với năng lực giảng dạy, nghiên cứu.

Theo thông tin nhà trường công bố, thu nhập của giảng viên tiến sĩ có thể từ 40 triệu đồng/tháng theo cơ chế 3P. Bên cạnh thu nhập thường xuyên, UEB áp dụng chính sách thưởng cho các công trình nghiên cứu, công bố quốc tế. Mức thưởng được giới thiệu lên đến 200 triệu đồng cho công bố quốc tế.

Nhà trường cũng có chính sách đầu tư, bồi dưỡng nhà khoa học xuất sắc, với mức đầu tư được giới thiệu lên tới 100 triệu đồng/tháng.

Ngoài tài chính, giảng viên được hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, đào tạo về công bố quốc tế, tham gia các nhóm nghiên cứu, đồng thời được hỗ trợ quá trình phấn đấu đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, giáo sư. UEB cũng cho biết giảng viên có thể linh hoạt đăng ký thời gian giảng dạy và nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) có tiền thân là Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, thành lập năm 1974 và chính thức trở thành trường đại học trực thuộc ĐHQGHN từ năm 2007. Trường định hướng đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Hiện tại, trường đang đào tạo 08 CTĐT bậc cử nhân (06 CTĐT chính quy và 02 CTĐT liên kết), 10 CTĐT bậc thạc sĩ, 05 CTĐT bậc tiến sĩ.