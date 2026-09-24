Lần đầu Việt Nam đăng cai Olympic Thiên văn quốc tế: vì sao đại học Phenikaa được chọn làm “sân khấu” chính?

Từ 26/9 đến 4/10/2026, Hà Nội trở thành chủ nhà của Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ 19, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sân chơi khoa học này.

Hơn 300 thí sinh đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng hội tụ tại Hà Nội với một điểm chung: niềm say mê khám phá bầu trời. Đại học Phenikaa được lựa chọn là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của kỳ thi.

Nhưng để trở thành "sân khấu" cho một Olympic thiên văn quốc tế, một khuôn viên đại học cần những gì ngoài phòng thi?

Điều đoàn IOAA ấn tượng khi đến Phenikaa

Trong chuyến khảo sát cơ sở vật chất trước thềm kỳ thi, GS. TS. Aniket Sule, Chủ tịch IOAA, chia sẻ: "Chúng tôi thực sự ấn tượng với một khuôn viên đẳng cấp thế giới như thế này, nơi có nhà chiếu hình vũ trụ và các văn phòng, tất cả đều đạt chuẩn của những đại học hàng đầu thế giới. Tôi tin đây sẽ là một trải nghiệm rất hữu ích cho tất cả các thí sinh."

TS. Natasha Stanic, Tổng Thư ký IOAA, trong lần đầu đến Việt Nam cũng đặc biệt nhắc tới Nhà chiếu hình Vũ trụ: "Việc trường đã có sẵn một nhà chiếu hình vũ trụ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phổ cập khoa học, điều tôi cho là quan trọng và cần bắt đầu từ khi còn nhỏ, xuyên suốt đến bậc đại học và xa hơn nữa."

GS. TS. Aniket Sule - Chủ tịch IOAA và TS. Natasha Stanic - Tổng Thư ký IOAA khảo sát cơ sở vật chất phục vụ IOAA 2026 tại Đại học Phenikaa.

Điều thú vị là cả hai đại diện IOAA đều cùng nhắc tới một công trình. Bởi với thiên văn học, đôi khi "phòng thi" chính là một bầu trời.

Một bầu trời dưới mái vòm 16 mét

Nhà chiếu hình Vũ trụ Phenikaa là một trong những hạ tầng đặc thù được huy động phục vụ phần thi Kính thiên văn tại IOAA 2026.

Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng thiết bị, mà ở khả năng tái tạo một bầu trời gần như hoàn chỉnh ngay dưới mái vòm đường kính 16 mét. Hệ thống 5 máy chiếu Sony GTZ380 kết hợp phần mềm SkyExplorer cho phép mô phỏng vị trí, chuyển động của các thiên thể và dữ liệu thiên văn theo thời gian thực. Những hiện tượng vốn phải quan sát ngoài trời hoặc qua thiết bị chuyên dụng vì thế có thể được đưa vào một không gian học thuật trực quan.

Nhà chiếu hình Vũ trụ Phenikaa với mái vòm đường kính 16 mét là một trong những hạ tầng quan trọng phục vụ IOAA 2026.

Trong bối cảnh IOAA, đây không chỉ là trải nghiệm thị giác, mà trở thành công cụ để thí sinh làm việc với tọa độ thiên thể, dữ liệu và các bài toán quan sát bầu trời. Khoa học, theo cách đó, bước ra khỏi sách giáo khoa để trở thành thứ người học có thể nhìn thấy, tương tác và giải quyết.

Một Olympic không chỉ có những giờ làm bài

IOAA kết hợp lý thuyết, phân tích dữ liệu và các nội dung quan sát thiên văn, đi kèm những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật đề thi, kỹ thuật, an ninh và vận hành. Phía sau các phần thi là hàng trăm nhà khoa học, giảng viên, kỹ thuật viên, cán bộ tổ chức và sinh viên tình nguyện.

Với nhiều sinh viên Phenikaa, đây cũng là một "lớp học" không có trong giáo trình. Họ giao tiếp bằng ngoại ngữ, làm việc với những người đến từ nhiều nền văn hóa, hỗ trợ các đoàn quốc tế và xử lý những tình huống thực tế của một sự kiện quy mô lớn.

Thay vì chỉ học về hội nhập quốc tế, họ trực tiếp làm việc trong môi trường quốc tế. Thay vì chỉ học kỹ năng giải quyết vấn đề, họ gặp những vấn đề thật cần được giải quyết.

Đó cũng là cách Đại học Phenikaa đưa người học vào những trải nghiệm thực tế để từ việc tiếp nhận tri thức, họ có thể chủ động tham gia và tạo ra giá trị.

Phía sau một đại học là cả một hệ sinh thái

Nếu Đại học Phenikaa là nơi trực tiếp diễn ra nhiều hoạt động IOAA, phía sau trường là hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa, kết nối giáo dục, nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp.

Từ nền tảng công nghiệp, Phenikaa đã mở rộng sang khoa học – công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với các trường học, đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, spin-off và startup.

Đại học Phenikaa trong hệ sinh thái kết nối giáo dục, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng kết nối giữa các cấu phần: một câu hỏi trong giảng đường có thể trở thành đề tài nghiên cứu; một nghiên cứu có thể bước vào thử nghiệm; một công nghệ có thể rời phòng R&D để giải quyết bài toán thực tế. Và người học có cơ hội nhìn thấy cả hành trình từ tri thức đến ứng dụng.

Với IOAA 2026, hạ tầng học thuật, nghiên cứu, công nghệ và con người của hệ sinh thái được huy động cùng lúc cho một sự kiện khoa học quốc tế.

Lần này, thế giới đến Việt Nam

IOAA 2026 diễn ra trong bối cảnh học sinh Việt Nam nhiều năm duy trì thành tích nổi bật tại các Olympic khoa học quốc tế. Riêng tại Olympic Toán học quốc tế năm 2025, cả 6 thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, đưa Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn đoàn.

Nhưng lần này, vai trò đã khác. Việt Nam không chỉ đưa những học sinh xuất sắc của mình đến với thế giới.

Thế giới đến Việt Nam

Hàng trăm tài năng trẻ cùng các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn quốc tế sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thi đấu, trao đổi và chia sẻ niềm say mê với khoa học. Sự hội tụ này cũng mở ra những cơ hội kết nối học thuật, trao đổi chuyên môn và hình thành các mối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng khoa học Việt Nam với các đối tác quốc tế.

PGS.TS Lê Anh Sơn, Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ: "Với chúng tôi, đồng hành đăng cai IOAA không đơn thuần là một vinh dự. Đó còn là trách nhiệm: phụng sự cộng đồng khoa học, hỗ trợ những người trẻ đã lựa chọn con đường khám phá và, theo cách của mình, đóng góp vào tương lai của đất nước."

Ông cũng nhấn mạnh: "Thiên văn học nhắc chúng ta một điều quan trọng: dù nhìn xa đến đâu, vẫn luôn còn những điều để khám phá. Và dù đến từ những quốc gia khác nhau, tất cả chúng ta vẫn cùng chung một bầu trời."

Rồi các phần thi sẽ kết thúc. Những tấm huy chương sẽ tìm được chủ nhân. Các đoàn sẽ rời Hà Nội. Nhưng với một số bạn trẻ, IOAA có thể là lần đầu tiên thiên văn học không còn là những vì sao rất xa trên bầu trời, mà trở thành một con đường tương lai có thật.

Một trường đại học có thể giúp người trẻ hiểu thế giới. Còn một đại học đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra môi trường để người học trải nghiệm, làm chủ tri thức và phát triển năng lực để tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Và đôi khi, hành trình ấy có thể bắt đầu rất giản dị, từ một buổi chiều dưới mái vòm vũ trụ ở Hà Nội, khi một người trẻ lần đầu nhận ra bầu trời không chỉ để ngước nhìn, mà còn để khám phá.