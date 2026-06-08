1 nhân vật ở bên cạnh với Lâm Minh bỗng đăng đàn ẩn ý bị đối xử tệ, nói “thương Decao”: Chuyện gì đây?

Loạt động thái lạ đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Nhắc đến những cặp đôi từng gây chú ý trong giới fashionista Việt, Decao và Lâm Minh là cái tên quen thuộc. Cả hai từng có nhiều năm gắn bó, xây dựng cuộc sống riêng và có con trai chung. Tuy nhiên vào giữa năm 2024, mối quan hệ của cả hai bất ngờ vướng nhiều ồn ào, cả hai “đường ai nấy đi” và không còn nhắc đến nhau công khai. Decao cũng sống kín tiếng hơn sau loạt lùm xùm đời tư.

Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2026, Lâm Minh lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện thân thiết bên Trần Dương (Tey) - “cô nàng đẹp trai” từng nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016. Cả hai nhiều lần đăng clip cùng nhau trên TikTok, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ.

Mới đây, Trần Dương gây chú ý khi bất ngờ đăng tải loạt status nhắc trực tiếp đến cả Lâm Minh và Decao với những chia sẻ đầy ẩn ý.

Trần Dương đăng bài "ẩn ý" mối quan hệ với Lâm Minh.

Theo đó, đầu tiên, Trần Dương đăng tải ảnh chụp cùng Lâm Minh kèm caption: “Cô nói mình chỉ là ‘trợ lý cá nhân’. Trộm vía cũng có chụp ảnh cùng thế kia luôn”.

Không dừng lại ở đó, Trần Dương còn liên tục đăng thêm story và bài viết nhắc đến Decao - người cũ của Lâm Minh. Trong một story, Trần Dương viết : “Sau tất cả mọi chuyện, người trong cuộc trải qua sẽ hiểu được người bên cạnh mình như thế nào tôi thấy thương ông anh này. Tôi cảm nhận ngoài đời tiếp xúc bao lần với ông anh, với người khác tôi không biết nhưng với tôi ông ấy lịch sự và tử tế, hơi bị dễ thương, luôn mở miệng cám ơn em mỗi khi đưa gì đến tay ảnh”.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Dương còn đăng status nói "thương Decao".

Những chia sẻ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý bởi trước đó, Trần Dương được cho là có mối quan hệ thân thiết với Lâm Minh. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong một số clip TikTok viral hồi đầu năm 2026, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ. Đời thường, cả hai thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, chụp ảnh chung.

Trong lúc dân mạng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trần Dương tiếp tục đăng thêm một bài viết đầy ẩn ý:

“Anh cứ tưởng bóc được secret của đời mình, cho đến khi…

Anh bỏ chạy không kịp

Sau những lần cãi vã và bỏ đi và y như rằng bị tương tác”.

Khi dân mạng đặt dấu hỏi, thì Trần Dương không giải đáp. Nhiều netizen cũng đặt nghi vấn liệu mối quan hệ giữa Trần Dương và Lâm Minh đang xảy ra trục trặc hay chỉ đơn giản là những dòng trạng thái mang tính cảm xúc cá nhân?

Đáng chú ý, toàn bộ các chia sẻ nói trên chỉ xuất hiện trên tài khoản TikTok phụ - nền tảng chủ yếu được Trần Dương dùng để bán hàng online. Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội chính, Lâm Minh vẫn hoạt động bình thường. Bài đăng gần nhất của cô được cập nhật khoảng 1 ngày trước.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện cả hai hiện không còn follow nhau trên mạng xã hội.

Cho những ai chưa biết, Trần Dương (nickname Tey, sinh năm 1992) từng là một trong những “cô nàng đẹp trai” nổi tiếng của cộng đồng LGBT Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016. Sở hữu ngoại hình cá tính cùng gu thời trang nổi bật, Trần Dương từng được cộng đồng mạng gọi tên trong danh sách những tomboy đình đám nhất MXH thời điểm đó.

Lâm Minh và Trần Dương.

Trong khi đó, Lâm Minh (tên thật: Bùi Ngọc Minh Anh, sinh năm 1998) là người mẫu, fashionista và đồng sáng lập thương hiệu thời trang Colkids Club tại TP.HCM. Cô được nhiều người biết đến nhờ phong cách thời trang cá tính, cuộc sống tự lập từ sớm cũng như mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Decao.

Decao (tên thật: Cao Minh Thắng, sinh năm 1990) là fashionista có tiếng trong giới thời trang đường phố. Anh và Lâm Minh bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, có một con trai chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau khoảng 4 năm chung sống, cặp đôi vướng nhiều ồn ào đời tư và chính thức đường ai nấy đi sau biến cố xảy ra vào năm 2024. Kể từ sau biến cố, cả Lâm Minh lẫn Decao đều không nhắc đến nhau trên MXH. Decao thỉnh thoảng cập nhật story gặp gỡ con và có cuộc sống kín tiếng hơn.

Lâm Minh và Decao "đường ai nấy đi", hạn chế nhắc đến nhau.

Chúng tôi đã liên hệ với Tey và Lâm Minh, nhưng chưa nhận được phản hồi về động thái đang gây xôn xao này.