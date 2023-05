1 nam idol và CEO bị kết tội lừa đảo học sinh 890 triệu đồng

Vào ngày 18/5, Fnnews đưa tin CEO công ty giải trí A (45 tuổi) bị kết án 1 năm rưỡi tù giam vì tội lừa đảo. Quản lý B trong công ty (34 tuổi) bị kết án 6 tháng tù giam và nam idol C (24 tuổi) nhận mức án 1 năm tù treo vì là đồng phạm trong vụ án.

Được biết, bộ 3 này đã cấu kết để lừa đảo nạn nhân D, là 1 học sinh cấp 3. Nạn nhân là đàn em của nam idol C, được công ty hứa hẹn sẽ cho ra mắt trong 1 nhóm nhạc thần tượng. Từ tháng 6-9/2020, bộ 3 đã yêu cầu D chuyển tiền 16 lần, với tổng số tiền lên đến 50,7 triệu won (890 triệu đồng). Lý do được đưa ra là do quản lý B gặp khó khăn tài chính nên việc ra mắt của D bị ảnh hưởng: "Nếu cậu cho chúng tôi vay 1 khoản tiền, chúng tôi sẽ trả lại sau 6 tháng".

CEO, quản lý và nam idol đã cấu kết lừa tiền 1 học sinh trung học

Quản lý và nam idol đã đưa toàn bộ số tiền lừa đảo cho CEO A để duy trì hoạt động công ty. Kết quả điều tra cho thấy CEO A từng nhiều lần chịu án treo vì tội lừa đảo tương tự.

Về phía nạn nhân D, học sinh này cho biết sẽ tiến hành hòa giải vì không muốn quản lý B và nam idol C nhận tiền án. Danh tính của nam idol C hiện vẫn đang là ẩn số.

Vấn nạn lừa đảo trong làng giải trí đã không còn là điều xa lạ. Nhiều kẻ gian đã lợi dụng ước mơ trở thành ngôi sao của nhiều người trẻ, thành lập công ty ma để lừa tiền họ. IU, Mino (WINNER)... là những idol đã bị lừa đảo trong quá trình tìm kiếm công ty giải trí để theo đuổi ước mơ.

Mino (WINNER) và IU từng bị lừa đảo trước khi thành người nổi tiếng

Nguồn: Fnnews