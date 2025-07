1 Hoa hậu Việt mất suất thi quốc tế, BTC lên tiếng thông tin mua bán giải

Ngày 7/7, BTC Miss Earth Vietnam đã tổ chức sự kiện ra mắt Hoa hậu và 3 Á hậu. Đây cũng là lần đầu tiên Top 4 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 đứng trước truyền thông và khán giả, để có những chia sẻ đầu tiên sau khi đăng quang.

Tại sự kiện, Top 4 lộ diện trong trang phục lộng lẫy. Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh mặc thiết kế màu trắng với chi tiết uốn lượn xếp lớp thu hút ánh nhìn. Trong khi đó, 3 Á hậu Miss Earth Vietnam không ngại "chặt chém" trong các bộ đầm khoe vóc dáng gợi cảm, nuột nà. Gây chú ý, BTC chính thức công bố về đại diện thi nhan sắc Việt thi Miss Earth 2025. Bất ngờ thay, người đăng quang cuộc thi trong nước không được cử thi quốc tế, thay vào đó là Á hậu 3 - Trịnh Mỹ Anh.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh và Á hậu Bùi Lý Thiên Hương đọ sắc

Á hậu Trịnh Mỹ Anh nhận sash chính thức đại diện nhan sắc Việt thi Miss Earth 2025

Về việc không cử Hoa hậu đăng quang thi quốc tế, đại diện BTC lên tiếng: "Khi lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Miss Earth, chúng tôi nghĩ đến Thiên Hương. Tuy nhiên theo quy định cuộc thi quốc tế, thí sinh chỉ giới hạn độ tuổi từ 18-28, nên hơi tiếc nuối cho Thiên Hương khi lỡ mất cơ hội này.

Cái tên tiếp theo chắc chắn là Trâm Anh, rồi đến Mỹ Anh. Nhưng sau khi ekip làm việc với các bạn, chúng tôi nghĩ rằng Trâm Anh cần có thời gian rèn luyện bản thân mình cũng như những kỹ năng. Khi một tổ chức lựa chọn Hoa hậu đều có lý do, và việc chọn Trâm Anh không phải vì cô ấy trẻ, Trâm Anh là người chưa có kinh nghiệm nhưng cô ấy thông minh và có sự cầu tiến. Trong quá trình thi, bạn thể hiện rất tốt và phù hợp ở thời điểm đó để đội chiếc vương miện.

Còn để khía cạnh thí sinh thi quốc tế thì chúng ta cần có nhiều yếu tố hơn, đó là kinh nghiệm trên sân khấu. Nhắc đến kinh nghiệm thì ai cũng nhắc Thiên Hương. Tôi và BTC rất hài lòng với Thiên Hương thể hiện ở Miss Earth Vietnam. Việc không thi Miss Earth chưa phải là hết cơ hội với Thiên Hương mà trong năm 2026, sẽ có một cuộc thi tầm cỡ phù hợp với Thiên Hương. Tôi cũng kỳ vọng trong năm 2026, Trâm Anh sẽ là là đại diện thi Miss Earth. Còn trong năm 2025 thì Mỹ Anh là người đủ tố chất, kỹ năng, sự thể hiện để đến với Miss Earth 2025. Tôi mong cô gái đến cô gái mà chúng tôi lựa chọn sẽ là người thứ 2 mang chiếc vương miện về cho Việt Nam.

Đại diện BTC giải thích việc không chọn Hoa hậu thi quốc tế

Ngoài ra, về tin đồn mua bán giải và can thiệp kết quả chung cuộc, đại diện BTC Miss Earth Vietnam khẳng định: "Nếu có can thiệp thì tôi sẽ chọn Thiên Hương làm Hoa hậu. Tất cả điểm trong đêm thi chung kết do BGK đưa ra, và mỗi giám khảo có cho mình ý kiến khác nhau để chọn ra Hoa hậu đăng quang và tôi là BTC hoàn toàn không can thiệp vào quyết định đó. Tôi chỉ can thiệp vào quyết định ai sẽ là người thi quốc tế.

Về câu hỏi có mua bán giải hay không, đây là câu hỏi lúc nào cũng gắn với cuộc thi Hoa hậu. Tôi không quá quan tâm đến vấn đề này và BTC chỉ tập trung vào cuộc thi cho tốt để đưa ra kết quả rõ ràng nhất.

Về việc các thí sinh có biết trước câu hỏi không, tôi chia sẻ ở các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, các thí sinh sẽ có bộ câu hỏi để học hết. Top 5 nào cũng sẽ có bộ câu hỏi, 5-10 câu gì đó, và nếu thuộc lòng thì các bạn thể hiện tốt hơn. Tôi khẳng định cuộc thi nào ở Việt Nam cũng có sự chuẩn bị, các bạn được học, tự soạn ý kiến cá nhân còn truyền tải ra sao trên sân khấu là chuyện khác nữa. Có bạn thông minh, có bạn may mắn để hoàn thành tốt bài thi của mình, nhưng ngoài ra các bạn cũng đối diện với nhiều áp lực trên sân khấu nữa".

Top 4 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025

Tối 28/6, đêm chung kết (Miss Earth Vietnam) diễn ra tại Hải Phòng, khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ngô Thị Trâm Anh (Hải Dương). 3 danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho Bùi Lý Thiên Hương (An Giang), Phan Trần Linh Đan (Điện Biên) và Trịnh Mỹ Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh phần thi ứng xử của tân Hoa hậu.

Tại vòng thi ứng xử dành cho top 4, Ngô Thị Trâm Anh nhận được câu hỏi: “ Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng thế nào đến hành tinh và chúng ta có thể làm gì để hạn chế?”. Người đẹp sinh năm 2006 chọn trả lời bằng song ngữ, mở đầu bằng tiếng Việt khá trôi chảy.

Người đẹp cho rằng câu trả lời không nằm ở những chính sách vĩ mô, những giải pháp công nghệ cao mà phải bắt đầu bằng hành động, ý thức của con người.

"Nếu mỗi người đều tự giác biết mình là một phần của Trái đất thì hành động không còn là sự lựa chọn mà đó là trách nhiệm của mỗi người. Tôi tin rằng bảo vệ Trái đất chính là bảo vệ tương lai của chúng ta sau này", người đẹp chia sẻ.

Tuy nhiên, đến phần tiếng Anh – vốn được kỳ vọng là điểm cộng – Trâm Anh lại gây thất vọng. Nhiều khán giả cho rằng cô đọc chậm rãi, rời rạc từng từ như đang "học thuộc bài", không làm chủ được ngữ điệu và ngôn ngữ, khiến phần trình bày mất tự nhiên. Đặc biệt, cô còn bị cắt ngang vì trả lời quá thời gian quy định.