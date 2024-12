1 điểm tưởng là hạt sạn nhưng lại khiến netizen "đổ rạp" trước tổng tài When The Phone Rings

Không thể phủ nhận sức nóng của When The Phone Rings khi liên tục phủ sóng MXH thời gian gần đây dù mới chỉ lên sóng được vài tập đầu. Visual nổi bật, tình tiết bá đạo cùng phản ứng hóa học của cặp đôi chính khiến người xem không khỏi phấn khích, đồng thời tích cực "mổ xẻ" từng chi tiết. Tiêu biểu phải kể tới điểm "bất thường" trong phân cảnh nhân vật Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai) đi giày cao gót trong nhà. Tưởng chừng như vô lý nhưng sau khi biết lý do, khản giả lại được 1 phen "quắn quéo" vì độ quan tâm, săn sóc vợ của tổng tài Baek Sa Eon.

Phân cảnh khiến nhiều người xem không khỏi thắc mắc trong When The Phone Rings. Cụ thể, nhân vật Hong Hee Joo xuất hiện với diện mạo ngơ ngác, đầu bù tóc rối khi vừa ngủ dậy nhưng cô lại đang đi giày cao gót. Đáng chú ý, nữ chính diện bộ đồ ngủ khá rộng rãi, thoải mái nhưng dưới chân lại không mang dép bệt làm nhiều người lầm tưởng đây là "hạt sạn" trong phim.

Tuy nhiên, đây lại là 1 dụng ý của bộ phim. Vì Baek Sa Eon khi đó vẫn nghĩ Hong Hee Joo bị câm nên đã chọn cho vợ 1 đôi kitten heels (loại giày casual đảm bảo đủ tiêu chí dễ mang, dễ phối nhưng lại vô cùng thuận tiện vì gót chỉ cao khoảng 2-4 cm) để tạo ra tiếng động, giúp anh có thể biết được cô đang ở nhà. Hành động đầy tinh tế, quan tâm này của tổng tài tiếp tục khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Cộng đồng mạng đều "đổ rạp" trước sự tinh tế của tổng tài hot nhất nhì màn ảnh Hàn hiện nay.