Chia sẻ này được đưa trong một sự kiện diễn ra vào chiều 8/6.

Chiều 8/6 tại Hà Nội, Trường Đại học Intracom tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và khởi công phân hiệu tại Hà Nội. TS Trần Ái Cầm (Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom) chia sẻ tại buổi lễ, trường Đại học Intracom đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, kinh tế, quản trị, kiến trúc xây dựng... Trong đó có 1 lĩnh vực mà nhà trường đặc biệt quan tâm. Đó là lĩnh vực sức khoẻ.

"Kế hoạch sắp tới của nhà trường là mở rộng, đào tạo khối sức khoẻ. Đó cũng là 1 trong những kế hoạch đầu tiên đáp ứng nguồn nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Đứng ở khía cạnh khác, Đại học Intracom có nhiều thế mạnh hơn khi có 1 bệnh viện đồng hành trong quá trình tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực", TS.Trần Ái Cầm chia sẻ.

TS Trần Ái Cầm chia sẻ tại buổi lễ.

Trường Đại học Intracom tiền thân là Trường Đại học Chu Văn An, được thành lập năm 2006 tại Hưng Yên. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Tháng 7/2025, Tập đoàn Intracom trở thành nhà đầu tư chiến lược của nhà trường. Đến tháng 11/2025, theo Quyết định số 2445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường chính thức đổi tên thành Trường Đại học Intracom.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Intracom vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, quản trị đại học và phát triển môi trường học tập hiện đại, hội nhập.

Nhà trường cũng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với tên gọi viết tắt INU (Intracom University). Bộ nhận diện mới thể hiện tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và kết nối thực tiễn, đồng thời phản ánh triết lý giáo dục "Khai phóng tiềm năng" mà nhà trường theo đuổi. Thương hiệu INU hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi sinh viên được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và năng lực hội nhập.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công phân hiệu Intracom tại Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là lễ tiếp nhận gần 20 tỷ đồng học bổng cho Quỹ học bổng "Hạt nhân Tri thức Intracom" từ các doanh nghiệp đồng hành, các đối tác chiến lược. Nguồn học bổng sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên vượt khó và các tài năng trẻ, góp phần tạo điều kiện học tập và phát triển nghề nghiệp cho người học.

Cũng trong ngày 08/6, Trường Đại học Intracom chính thức khởi công xây dựng phân hiệu tại Hà Nội. Phân hiệu được đặt trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, hướng tới mô hình đào tạo gắn với môi trường thực hành thực tế ngay từ những năm học đầu tiên.

Đây là lợi thế đặc biệt để nhà trường xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, tạo điều kiện cho người học được tiếp cận sớm với môi trường nghề nghiệp, công nghệ hiện đại và những yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

TS. Trần Ái Cầm cho biết: "Phân hiệu tại Hà Nội được định hướng xây dựng theo mô hình đại học hiện đại, xanh, thông minh và lấy người học làm trung tâm; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo - phục vụ cộng đồng và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, xã hội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Phân hiệu Trường Đại học Intracom tại Hà Nội được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, với tổng diện tích sàn hơn 57.000 mét vuông, quy mô 15 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bao gồm hệ thống giảng đường hiện đại, trung tâm nghiên cứu khoa học, thư viện, phòng thực hành, không gian học tập sáng tạo, khu sinh hoạt học thuật và các tiện ích phục vụ người học theo tiêu chuẩn tiên tiến".

Việc xây dựng phân hiệu Hà Nội là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống đại học đa cơ sở. Đây cũng là nền tảng để Trường Đại học Intracom tiếp tục phát triển theo định hướng đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Về trường đại học Intracom: Trường Đại học Intracom là cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đào tạo các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, luật, ngoại ngữ và sức khỏe. Với sự đồng hành của Tập đoàn Intracom và hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành, nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực hành, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với nền kinh tế số.