1 bài Toán lớp 1 khiến hội cha mẹ HOANG MANG!

Một bài Toán lớp 1 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Chỉ với một phép tính đơn giản và một ô trống cần điền số, bài tập tưởng như “dễ như ăn kẹo” lại khiến hàng trăm phụ huynh tranh cãi gay gắt.

Bài toán được chụp lại có nội dung:

3 + 3 > ☐ > 10 – 2

Bài Toán gây tranh cãi

Nhìn qua, nhiều người lập tức tính hai vế:

3 + 3 = 6

10 – 2 = 8

Khi đó, bất đẳng thức trở thành:

6 > ☐ > 8

Vấn đề nằm ở chỗ: không có số nào vừa nhỏ hơn 6 lại vừa lớn hơn 8. Điều này khiến không ít phụ huynh "đứng hình".

Người bảo đề sai, người khẳng định đáp án là 7

Dưới bài đăng, ý kiến chia thành hai luồng rõ rệt. Một số phụ huynh cho rằng đáp án là 7, vì nếu xét theo logic thông thường của dạng bài "điền số vào giữa", số nguyên nằm giữa 6 và 8 chính là 7. Theo họ, đây chỉ là lỗi in ngược dấu, lẽ ra đề phải là:

3 + 3 < ☐ < 10 – 2

Tức là: 6 < ☐ < 8, và khi đó 7 là đáp án chính xác.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác phản bác mạnh mẽ: nếu đề in như hình thì rõ ràng là sai. Không thể yêu cầu học sinh lớp 1 tự suy luận rằng "máy in bị ngược dấu" để sửa đề rồi làm tiếp. Nhiều phụ huynh cho biết con họ loay hoay rất lâu, không hiểu vì sao làm mãi không ra. Khi trẻ chưa đủ khả năng phản biện đề bài, việc gặp lỗi như vậy dễ tạo tâm lý hoang mang.

Một phụ huynh chia sẻ: "Dạng bài này rất quen thuộc với học sinh lớp 1. Nếu đề in đúng như hình (dấu ">" ở cả hai phía) thì đề sai, không có đáp án. Nếu dấu đúng là '<' thì đáp án duy nhất là 7. Khả năng cao là đề bị in ngược dấu".

Người khác diễn giải chi tiết: "Tìm số nguyên thích hợp để điền vào ô trống sao cho số đó nhỏ hơn 6 và lớn hơn 8. Tuy nhiên, không có số nguyên nào thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện này, vì 6 nhỏ hơn 8. Có thể đề bài có lỗi hoặc ký hiệu >> có ý nghĩa khác không phải "lớn hơn".

Nếu giả định dấu là > và yêu cầu tìm một số nằm giữa 6 và 8 (ví dụ: nếu dấu lớn hơn đầu tiên bị sai), thì số nguyên duy nhất là 7. Nếu giả định dấu là < thì biểu thức là (6<... <8), và số nguyên thích hợp là 7. Không có số nguyên nào thỏa mãn biểu thức (6>....>8). Nếu dấu đầu tiên là<, đáp án là 7".

Với người lớn, việc phát hiện lỗi in có thể đơn giản. Nhưng với trẻ lớp 1 – độ tuổi mới làm quen với phép tính và ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn thì một dấu sai có thể khiến các em bối rối, thậm chí nghi ngờ chính mình.

Điều đáng nói, thay vì dừng lại ở việc phân tích lỗi kỹ thuật, cuộc thảo luận nhanh chóng trở nên căng thẳng. Sự việc cho thấy chỉ một lỗi ký hiệu nhỏ cũng có thể gây tranh cãi lớn. Trong giáo dục tiểu học, tính chính xác của đề bài đặc biệt quan trọng vì học sinh đang ở giai đoạn hình thành tư duy nền tảng.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng phản ánh một thực tế khác: mạng xã hội đôi khi khiến những tranh luận học thuật đơn giản trở thành cuộc khẩu chiến không cần thiết. Thay vì công kích nhau, nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh có thể nhẹ nhàng trao đổi với giáo viên để xác nhận lỗi và hướng dẫn con hiểu đúng.