1 Á hậu Vbiz lần đầu khoe ảnh bên bạn trai trước thềm Valentine

Chiều ngày 7/2, Á hậu Hoàng My đích thân khoe bức ảnh ôm chặt một người đàn ông kèm chia sẻ: "Anh có muốn trở thành Valetine của em?". Có thể thấy Á hậu Hoàng My trông rất hạnh phúc, vui vẻ khi khoe khoảnh khắc này. Là người kín tiếng, động thái của Á hậu Hoàng My trước thềm Valetine khiến dân tình hào hứng.

Ngay lập tức, Hoa hậu Mai Phương Thuý cùng nhiều bạn bè, người hâm mộ của Hoàng My đã để lại lời chúc mừng. Thậm chí, Hoàng My còn tỏ ra thích thú khi được bạn bè hối thúc chuyện kết hôn.

Á hậu Hoàng My lần đầu chia sẻ ảnh bên bạn trai trước thềm Lễ tình nhân

Hoàng My là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Mỹ nhân sinh năm 1988 là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Dù không mang về thành tích cao nhưng Á hậu Hoàng My cũng để lại những ấn tượng đặc biệt trong mắt công chúng.

Về chuyện đời tư, Á hậu Hoàng My từng hẹn hò em chồng Hà Tăng nhưng cặp đôi kết thúc vào năm 2013. Á hậu Hoàng My từng gửi lời chúc mừng khi người yêu cũ thông báo sắp kết hôn.