Vợ chồng Khánh Thi cùng dàn sao dự đám cưới Hà Lê và bà xã kém 13 tuổi

Tối ngày 5/2, Hà Lê đã tổ chức đám cưới với bà xã tên Gia Linh. Sự kiện trọng đại của cặp đôi quy tụ nhiều sao Việt như vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Lam, Cường Seven,...

Theo đó, cặp đôi dự định tổ chức tiệc cưới ngoài trời nhưng vì điều kiện thời tiết không cho phép nên phải thay đổi kế hoạch vào bên trong sảnh cưới. Ngoài ra, cô dâu chú rể lên kế hoạch "chơi lớn" bằng màn bay trên khinh khí cầu nhưng cũng không thực hiện được.

Trong ngày cưới, vợ của Hà Lê diện váy cưới lộng lẫy, khoe nhan sắc nổi bần bật. Vốn là biên đạo, cô dâu Gia Linh đã chuẩn bị nhiều tiết mục nhảy đặc sắc để tặng chồng và dàn khách mời. Cặp đôi trao nhẫn cưới và lời thề nguyện trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân và bố mẹ 2 bên gia đình.

Vợ chồng Hà Lê phải thay đổi kế hoạch tổ chức đám cưới vào phút cuối vì thời tiết xấu (Ảnh: Cam Studio)

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có mặt để chung vui với vợ chồng Hà Lê. Được biết, vợ kém 13 tuổi của Hà Lê hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng

Vợ chồng Thanh Lam tình tứ trong tiệc cưới của Hà Lê

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven cũng góp mặt để chúc mừng cặp đôi

Gia Linh chọn chiếc váy cưới màu hồng nổi bật giữa dàn khách mời

Hà Lê và Gia Linh đã tổ chức lễ gia tiên vào hôm 28/1 tại Hà Nội và đến nay mới làm tiệc báo tin vui với bạn bè. Tân lang tân nương đã có hơn 6 năm gắn kết trước khi quyết định về chung nhà.

Vào dịp kỷ niệm 6 năm, Gia Linh chia sẻ: "Cảm ơn bản thân đã luôn cố gắng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Và đây chắc sẽ là quyết định lớn nhất từ trước đến giờ".

Theo như cặp đôi chia sẻ, cả hai quen nhau từ 10 năm trước tại chương trình Thử thách cùng bước nhảy, khi đó Gia Linh là thí sinh còn Hà Lê đảm nhận vai trò giám khảo và biên đạo. Đến 4 năm sau lần gặp đầu tiên thì cả hai mới chính thức hẹn hò và gắn kết cho đến hiện tại. Dù chênh lệch 13 tuổi nhưng Hà Lê vẫn được khen ngợi là "xứng đôi vừa lứa" với bà xã. Nam ca sĩ tiết lộ cả hai có chung đam mê nghệ thuật, vì muốn "chuyển sắc thái" nên quyết định kết hôn.

Hà Lê sinh năm 1984, hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, vũ công. Hồi năm 2018, Hà Lê ra mắt dự án làm mới các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Mưa hồng,... Hà Lê từng làm giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Cặp đôi đã chính thức bước sang trang mới sau 1 thập kỷ từ quen biết đến yêu đương

Ảnh: FBNV