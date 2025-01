1/5 dân số Đức tiếp tục bị đói nghèo đe dọa

Số liệu từ báo cáo kinh tế thường niên do Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck trình bày cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này dự kiến chỉ tăng 0,3% trong năm 2025, giảm mạnh so với mức dự kiến trước đó là 1,1%. Tỷ lệ lạm phát có thể sẽ tiếp tục ở mức 2,2% như năm 2024. Chính phủ cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng đáng kể lên 6,3%, so với mức 6% năm 2024.

Xuất khẩu có khả năng sẽ lại bị ảnh hưởng nặng nề và chính phủ dự báo kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm nhẹ năm thứ ba liên tiếp. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan đặc biệt đối với Liên minh châu Âu (EU) như đã đe dọa, các chuyên gia thậm chí cho rằng xuất khẩu sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Trong báo cáo kinh tế thường niên dài 147 trang, Chính phủ Đức đã chỉ ra những thiếu sót của mình. Cái gọi là sáng kiến tăng trưởng, gồm một gói các biện pháp nhằm củng cố vị thế của kinh tế Đức, chỉ được thực hiện một phần do chính phủ liên minh ba đảng tan rã hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, báo cáo cho biết, rủi ro thương mại nước ngoài đã tăng đáng kể do chính sách thương mại mới của Mỹ đang làm giảm triển vọng xuất khẩu.

Đồng thời, Chính phủ Đức nhấn mạnh rằng Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách thương mại châu Âu, phải nhanh chóng đạt được tiến triển trong ký kết thêm các hiệp định thương mại. Báo cáo viết: "Mối quan hệ thương mại chặt chẽ và sâu rộng với Mỹ phải được duy trì và nếu có thể, phải mở rộng về mặt chiến lược".

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Việc làm (IAB) cũng đưa ra những tín hiệu bi quan, thông báo rằng chỉ số thị trường lao động đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Chỉ số này giảm xuống còn 98,8 điểm vào tháng 1/2025, thấp hơn nhiều so với mức trung lập là 100.

Tình trạng đơn hàng yếu kém cũng đang gây ra vấn đề cho nhiều công ty cơ khí ở Đức. Trong một cuộc khảo sát do Hiệp hội ngành cơ khí Đức (VDMA) thực hiện, 34% trong số 1.021 công ty thành viên được khảo sát đã xếp loại tình hình đơn hàng của họ trong 6 tháng tới là rủi ro "lớn" hoặc "rất lớn". Kết quả là nhiều công ty đang trì hoãn đầu tư và 25% buộc phải cắt giảm nhân sự trong sáu tháng tới.

Các ngành công nghiệp điện và kỹ thuật số của Đức cũng đang chuẩn bị cho tình trạng suy giảm sản lượng. Hiệp hội công nghiệp ZVEI dự kiến sản lượng sau khi điều chỉnh giá sẽ giảm 2% ở quốc gia này. Chủ tịch ZVEI Gunther Kegel cho biết Đức có những quy định công nghiệp quá chặt chẽ và quá đắt đỏ, làm cản trở sáng kiến kinh doanh và giảm khả năng cạnh tranh quốc tế của nước này.