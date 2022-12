Zeus chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất CKTG 2022 khi đánh bại hai nhà vô địch từ LPL

Một trong những tuyển thủ đã có mùa giải thành công cùng T1 chính là Zeus. Dù trẻ tuổi nhất trong dàn sao, nhưng Zeus lại là cái tên giữ được phong độ ổn định xuyên suốt năm 2022. Ngay cả trong lần đầu tiên tham dự các giải quốc tế như MSI 2022 hay CKTG 2022, Zeus cũng không tỏ ra bỡ ngỡ hay bị áp lực tâm lý. Chính anh là niềm hy vọng của không ít khán giả, nhất là fan T1, mỗi khi đội nhà gặp khó khăn.

Zeus là tuyển thủ trẻ nhất nhưng phong độ ổn định nhất T1 trong năm 2022 - nguồn: LoL Esports

Tại LCK Awards 2022, Zeus đã vinh dự nhận giải Đường Trên của năm, vượt qua những tên tuổi lẫy lừng và giàu kinh nghiệm khác như Nuguri, Doran hay Kiin. Đáng chú ý, chính những tuyển thủ trên đều không có kết quả thực sự quá tốt khi đối đầu với Zeus. Và có thể nói, ở thời điểm hiện tại, không nhiều Đường Trên có thể chiến thắng ngôi sao sinh năm 2004 của T1.

Zeus đạt giải Đường Trên của năm tại LCK Awards 2022 - nguồn: Twitter Ashley Kang

Trong phần trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải, Zeus đã chia sẻ về khoảnh khắc mà anh nhớ nhất tại CKTG 2022 vừa qua. Cụ thể, Zeus cho biết: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tôi đánh bại các nhà vô địch của LPL như Royal Never Give Up và JD Gaming. Họ là những đội rất mạnh, có những tuyển thủ Đi Rừng và Đường Trên rất tài năng, do đó tôi đã rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đánh bại họ. Chúng tôi đã loại các đội LPL để LCK lên ngôi vô địch".

Đối với Zeus, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi anh cùng T1 hạ gục cả RNG lẫn JDG - nguồn: LoL Esports

Tại CKTG 2022, T1 của Zeus đã đi đến trận Chung kết nhưng không thể giành chiến thắng cuối cùng. Đó là kết quả đáng tiếc, nhất là khi Faker đã khao khát chức vô địch CKTG lần thứ tư trong sự nghiệp quá lâu. Zeus cũng là một trong hai tuyển thủ (cùng với Keria) đã không kiềm được nước mắt sau khi trận đấu kết thúc.

Khoảnh khắc Zeus rơi nước mắt khiến khán giả xúc động - nguồn: LoL Esports

Nhưng Zeus còn rất trẻ và với những màn thể hiện đã qua, có thể khẳng định anh thực sự đang trở thành tương lai của T1, của LCK và cả làng LMHT. Những tuyển thủ như Zeus sẽ còn nhiều trận đấu để chứng tỏ bản thân, chỉ cần anh luôn nỗ lực không ngừng và thể hiện tốt nhất mỗi khi cơ hội xuất hiện.