ZaloPay và KOC Vietnam: Song hành vì kỷ nguyên mua sắm online khác biệt

ZaloPay là nền tảng thanh toán trực tuyến hàng đầu hiện nay, phát triển bởi Công ty Cổ phần ZION và được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. ZaloPay được xây dựng chuyên biệt, tích hợp nhiều tính năng độc đáo nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thanh toán trong cuộc sống và kinh doanh của người dùng. Với nỗ lực mang đến các dịch vụ thanh toán và giải pháp tài chính đa dạng, toàn diện, ZaloPay vinh dự trở thành đại diện Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng top 200 công ty fintech toàn cầu do CNBC công bố vào năm 2023. ZaloPay cũng là Top 2 ví điện tử có tỷ lệ thâm nhập thị trường (penetration rate) lớn nhất tại Việt Nam, theo Báo cáo Người tiêu dùng số - The Connected Consumer Quý 1/2023 do Decision Lab và Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam (MMA) thực hiện.