4 mẫu quần vải mát đáng sắm nhất: Diện lên dễ chịu, trẻ ra vài tuổi

Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, những mẫu quần dày dặn như quần jeans, quần skinny không phải là lựa chọn lý tưởng để mặc. Thay vào đó, chị em nên hoàn thiện phong cách với các mẫu quần dài vải mát để vừa giải nhiệt, vừa che nắng hiệu quả. Tuy nhiên, không phải mẫu quần vải mát nào cũng đáng sắm cho tủ đồ, chị em cần quan tâm đến yếu tố thời trang của item này. Như vậy, phong cách mùa hè của chị em sẽ thêm trẻ trung, thời thượng. Sau đây là 4 mẫu quần vải mát đang rất thịnh hành, các nàng nên bổ sung ngay cho tủ đồ mùa hè.

Quần trắng ống suông

Quần trắng là món thời trang không còn xa lạ với chị em. Mẫu quần này ghi điểm ở sự nữ tính, dịu dàng, giúp chị em hoàn thiện những bộ cánh công sở thanh lịch và cả các outfit đi dạo phố trẻ trung. Bên cạnh nét thời thượng, quần trắng còn tạo cảm giác nhẹ nhõm, mát mắt.

Chị em nên ưu tiên các mẫu quần trắng ống suông để tăng hiệu quả giải nhiệt trong ngày nắng nóng đỉnh điểm. Quần trắng ống suông giúp tổng thể trang phục của chị em trở nên "cool ngầu" và nổi bật hơn. Các nàng có thể kết hợp quần trắng ống suông với áo blouse, áo sơ mi màu nổi bật, áo thun để tạo nên những bộ trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Quần linen (thô đũi)

Các món thời trang có chất vải linen luôn được ưa chuộng trong mùa hè và quần thô đũi cũng không phải là ngoại lệ. Quần linen tạo cảm giác thoải mái, nhẹ mát khi diện. Mẫu quần này thường có thiết kế suông rộng, cạp chun nên không hề kén dáng, ai cũng có thể mặc được.

Quần linen thường xoay quanh các màu sắc trang nhã như trắng, be, xám nhạt, xanh rêu… Không khó để chị em mặc đẹp với mẫu quần này. Chị em có thể diện quần linen theo cách đơn giản nhất như kết hợp cùng áo sơ mi oversized, áo tank top, áo thun để tạo nên các bộ trang phục trẻ trung, năng động. Quần linen diện xuống phố hay mặc đi du lịch đều hợp, chị em nên bổ sung món thời trang này cho tủ đồ.

Quần kaki

Cứ sang đến mùa hè, quần kaki lại phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu. Mẫu quần này nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt. Nhờ nét năng động và phóng khoáng, quần kaki có thể trở thành "bảo bối" giúp chị em trẻ hóa phong cách.

Phiên bản quần kaki phổ biến nhất là thiết kế mang tông màu be. Mẫu quần này giúp bạn ghi điểm ở sự trang nhã, tinh tế nhưng vẫn "hack" tuổi hiệu quả. Quần kaki màu be kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ để bạn có được vẻ ngoài hài hòa, đẹp mắt. Bên cạnh quần kaki màu be, chị em hãy lưu tâm tới quần kaki túi hộp nếu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm.

Quần âu sáng màu

Khi lên đồ tới công sở, chị em vẫn có lựa chọn nhẹ mát để mặc trong những ngày nắng nóng, đó là quần âu sáng màu. Trang phục tông màu sáng sẽ không hấp thụ nhiệt như những item màu đen, từ đó tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ hơn. Đây cũng chính là lý do, chị em nên ưu tiên quần âu sáng màu thay vì chọn quần âu tông màu đen hay nâu trong mùa hè. Quần âu sáng màu mang đến công dụng "hack" tuổi nhưng vẫn đảm bảo vẻ ngoài trang nhã, tinh tế cho nàng công sở.

Một số kiểu quần âu sáng màu đang là mốt bao gồm quần trắng, be và quần màu pastel. Để nhân đôi hiệu quả trẻ hóa phong cách, đồng thời giải nhiệt tốt hơn, chị em hãy kết hợp quần âu sáng màu với áo sơ mi trắng, sơ mi màu pastel hoặc áo thun sáng màu đơn giản.

Ảnh: Sưu tầm