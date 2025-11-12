Zalo ra thông báo mới, tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay

Mới đây, Zalo vừa chính thức mang đến nhiều thay đổi thú vị, giúp người dùng thể hiện bản thân dễ dàng hơn và thực hiện giao dịch tiện lợi ngay trên ứng dụng. Ba nâng cấp nổi bật lần này gồm: cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc sinh động, bộ sticker Zapy dô tri “khoác áo mới” cực ngầu và tính năng chuyển khoản nhanh qua 27 ngân hàng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc. Người dùng không cần viết chữ mà chỉ cần chọn một biểu tượng để thể hiện tâm trạng hoặc hoạt động hiện tại.

Bộ sưu tập biểu tượng mà Zalo mang đến vô cùng phong phú - từ các cảm xúc như vui, buồn, ngạc nhiên cho đến những hoạt động đời thường như đang học bài, bận rộn hay chơi game. Nhờ đó, người dùng có thể truyền tải cảm xúc một cách sinh động và sáng tạo hơn. Tính năng này hiện đang được triển khai thử nghiệm và sẽ sớm mở rộng cho toàn bộ người dùng.

Bên cạnh đó, bộ sticker Zapy dô tri, một trong những sticker được yêu thích nhất trên Zalo, cũng chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Với biểu cảm sống động, phong cách hài hước và thần thái “cực ngầu”, phiên bản nâng cấp của Zapy hứa hẹn mang đến những cuộc trò chuyện vui nhộn và cá tính hơn. Người dùng có thể tải bộ sticker này trực tiếp tại Kho sticker Zalo.

Ngoài các tính năng giải trí, Zalo còn chú trọng nâng cấp trải nghiệm giao dịch với tính năng chuyển khoản nhanh qua 27 ngân hàng, chiếm tới 97% độ phủ thị trường. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện chuyển tiền ngay trong khung chat mà không cần ghi nhớ số tài khoản người nhận. Giao dịch sẽ được xử lý an toàn, nhanh chóng thông qua ứng dụng ngân hàng liên kết.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần chọn “Chuyển khoản” từ thông tin tài khoản trong tin nhắn, nhập số tiền, chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch. Tất cả thao tác đều được thực hiện thuận tiện chỉ trong vài bước.

Với những cải tiến lần này, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng liên lạc hàng đầu Việt Nam, không chỉ phục vụ nhu cầu giao tiếp mà còn mang đến những trải nghiệm tiện ích và hiện đại hơn cho người dùng. Hãy cập nhật phiên bản mới nhất của Zalo để khám phá ngay những tính năng hấp dẫn này.