YouTuber xây mô hình ngôi nhà Trung Cổ để làm thùng máy tính, vừa đẹp mắt vừa thông thoáng, không lo quá tải nhiệt

Máy tính hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người và là một công cụ đắc lực giúp đáp ứng mọi nhu cầu về học tập, công việc hay giải trí của họ. Và không ít người đặc biệt hứng thú với quá trình “build PC” - tự tìm hiểu, lựa chọn các linh kiện cần thiết và lắp ráp bộ máy tính cho riêng mình.

Thông thường, mục đích tối cao của “build PC” là lựa chọn được những bộ phận máy tính để mang lại hiệu năng cao nhất có thể trong một giới hạn kinh phí nhất định. Tuy nhiên, với nhiều người kỹ tính hơn, họ cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về mặt thẩm mỹ, đồng nghĩa với việc vỏ case máy tính phải được lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ và đẹp mắt.

Lựa chọn thùng máy tính độc đáo, đẹp mắt cũng là 1 tiêu trí quan trọng trong quá trình "build PC".

Tuy nhiên, phải làm thế nào nếu chúng ta đã tìm hiểu quá nhiều thương hiệu mà vẫn không thể lựa chọn được thùng máy ưng ý? Đó có lẽ là lúc chúng ta cần phát huy khả năng sáng tạo của bản thân và tự mình “to son điểm phấn” để tạo ra chiếc vỏ case máy tính vừa mắt nhất. Ví dụ như tác phẩm dưới đây của YouTuber Martina, chủ nhân kênh Nerdforge với hơn 1,6 triệu lượt đăng ký.

Là 1 người yêu thích hội họa, lại thường xuyên chia sẻ video về các sản phẩm DIY (những món đồ thủ công tự làm), Martina đã quyết định tự chế ra vỏ case cho bộ máy tính của mình. Ý tưởng mà nữ YouTuber trẻ tuổi theo đuổi cũng khá độc đáo, lấy cảm hứng từ các tác phẩm viễn tưởng kinh điển như The Lord of the Rings. Nhờ đó, case máy tính của cô mang hình hài của một ngôi nhà mang đậm phong cách Trung Cổ.

Đây không phải mô hình đồ chơi mà là một thùng máy tính tự chế của YouTuber Martina, lấy cảm hứng từ các tác phẩm viễn tưởng có bối cảnh Trung Cổ.

Về cơ bản, “ngôi nhà” này có 3 tầng, được làm bằng gỗ, kết hợp với các chất liệu khác như sỏi, đá để trang trí và tạo cảm giác chân thật. Trong đó, tầng 1 sẽ là nơi chứa nguồn máy tính, tầng 2 được dành cho bo mạch chủ, card màn hình và túi nước tản nhiệt, và tầng trên cùng là không gian của quạt tản nhiệt. Martina cũng đục rất nhiều cửa sổ để có thể lưu thông không khí để tránh tình trạng máy quá nóng trong quá trình hoạt động.

Được biết, dự án này đã ngốn của Martina khoảng gần 1 tháng, và tự tay cô đã thực hiện mọi công đoạn từ thiết kế, thi công, trang trí và lắp ráp máy tính. Và rõ ràng, sản phẩm đẹp mắt mà nữ YouTuber thu được hoàn toàn xứng đáng với thời gian và công sức mà cô đã bỏ ra, cùng với đó là đoạn video thu hút gần 3 triệu lượt xem trên kênh Nerdforge.

Martina đã tốn gần 1 tháng để hoàn thành chiếc thùng máy tính độc đáo này.

Vậy cụ thể quá trình hô biến ra chiếc case máy tính trong hình hài một ngôi nhà 3 tầng theo phong cách Trung Cổ này diễn ra như thế nào, mời bạn theo dõi đoạn video dưới đây.

[Phụ đề] Quá trình tạo ra thùng máy tính độc đáo của YouTuber Martina.

Theo Nerdforge