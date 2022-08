YouTuber gây sốt khi tự dùng bán tải điện kéo thuyền xuống biển

Một chủ xe điện Rivian R1T đã quyết định đưa thuyền xuống nước theo phong cách khác thường ở hồ Bear, bang Idaho, Mỹ. Video đang thu về hơn 400.000 lượt xem - Ảnh: Rivvit . blog/YouTube

Nổi tiếng với bãi cát đẹp, làn nước xanh như ngọc do ảnh hưởng của bụi đá vôi lững lờ trong hồ phản chiếu ánh mặt trời, nước hồ đẹp đến nỗi người ta đặt tên hồ này là “Caribbean of the Rockies” (Caribbean của vùng núi Rocky).

Nơi đây cũng là điểm đến phổ biến của những người đam mê thuyền, đồng nghĩa với việc có khi phải xếp hàng hàng tiếng đồng hồ tại một số bến để được xuống nước.

Để không phải chờ đợi, chủ nhân chiếc xe bán tải điện Rivian R1T đã quyết định hạ thủy chiếc thuyền của mình từ bờ biển.

Thông thường, những người đủ can đảm để thử điều này sẽ phải sử dụng những chiếc xe đặc biệt được thiết kế riêng hoặc dùng máy kéo. Làm điều này với một chiếc xe bán tải bình thường không phải điều mọi người nên thử.

Nhưng chủ xe R1T đã chia sẻ trong phần mô tả video được đăng lên tài khoản Rivvit . blog trên YouTube: “Khi tôi được biết R1T có thể lội nước với độ sâu 1.092 mm, ngay lập tức, tôi rất muốn biết liệu có thể hạ thủy con thuyền của mình ở hồ Bear, Idaho hay không”.

Nơi anh chọn để làm điều đó là bãi biển Bear Lake với bờ cát cứng và không có bùn. Thuyền của anh là chiếc Malibu 23 LSV đời 2004, cần ra chỗ sâu ít nhất 914 mm để nổi. Chiếc thuyền nặng 1.814 kg, rơ mooc nặng 680 kg, như vậy chiếc xe điện của Rivian phải kéo/đẩy khoảng 2.721 kg.

Anh ta ngắt đèn rơ mooc để xe không bị nhầm lẫn, chuyển sang chế độ kéo Towing Mode, cài đặt vượt địa hình cát Off Road Deep Sand. “Chế độ Off Road Deep Sand tốt hơn so với chế độ All Purpose thông thường, bởi truyền sức mạnh đến bánh trước nhiều hơn”, Rivvit . blog viết trên YouTube.

Đầu tiên anh ta lùi thuyền cho đến khi lốp địa hình 20 inch nằm dưới nước một chút, và cứ thế đẩy thuyền xuống. Tuy nhiên, anh không đi đến điểm sâu 1.092 mm, được đánh dấu ở phần trên cùng của đường viền màu đen xung quanh giếng bánh xe. Bởi từ điểm đó, chiếc xe sẽ bắt đầu nổi chứ không chìm, có thể làm mất lực kéo/đẩy, chủ xe cho biết.

Hạ thủy thuyền bằng bán tải điện Rivian R1T - Video: Rivvit . blog/YouTube

Có thể thấy trong video mọi chuyện diễn ra khá ổn và chủ xe cho biết anh cùng vợ đã làm như vậy “3-4 lần trong vài ngày”. Dù vậy, anh cũng viết rằng: “Tôi đoán đây là lần đầu có người dùng Rivian hạ thủy thuyền. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các kỹ sư ô tô thậm chí từng nghĩ đến việc hạ thủy một chiếc thuyền từ bờ biển”.

Để thực hiện một pha nguy hiểm như thế này, phải thử nghiệm rất nhiều lần, và cũng phải đủ tự tin rằng nước sẽ không lọt vào động cơ, pin hay các bộ phận quan trọng khác.