YouTuber đối mặt với 3 năm tù giam vì review máy chơi game cổ

Trong bối cảnh nội dung game tiếp tục bùng nổ trên các nền tảng như YouTube và Twitch, vấn đề bản quyền vẫn còn tồn đọng và gây khó dễ cho cả người làm nội dung cũng như các nhãn hàng, tập đoàn lớn. Một vụ việc mới tại Ý đã khiến cộng đồng sáng tạo nội dung về game rúng động, khi một YouTuber chuyên đánh giá máy chơi game cổ điển bất ngờ bị lực lượng chức năng khám xét nhà riêng.

Kênh Once Were Nerd, do một YouTuber người Ý điều hành, vốn được biết đến qua những video phân tích các thiết bị chơi game cổ như ANBERNIC, Powkiddy hay TrimUI. Tuy nhiên, việc đánh giá những chiếc máy này, đặc biệt là mẫu RG Slide, đã trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra hình sự. Ngày 15 tháng 4, lực lượng Guardia di Finanza bất ngờ xuất hiện tại nhà và văn phòng của anh với lệnh khám xét, thu giữ hơn 30 máy chơi game cầm tay và cả điện thoại cá nhân.

YouTube Once Were Nerd - Ảnh chụp màn hình.

Dù tin rằng mình không làm gì sai, chủ kênh đã hợp tác toàn diện, cung cấp toàn bộ lịch sử trò chuyện với các hãng sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, theo luật Ý, cơ quan chức năng không buộc phải tiết lộ cáo buộc hay người tố cáo cho đến khi điều tra sơ bộ hoàn tất. Trong thời gian đó, họ có quyền đình chỉ kênh YouTube của anh, bất chấp việc chưa có kết luận sai phạm.

Tâm điểm của vụ việc nằm trong Luật Bản quyền Ý được ban hành từ năm 1941. Điều khoản này cho phép xử phạt đến 15.000 euro và ba năm tù đối với hành vi liên quan đến phát tán hoặc hỗ trợ sử dụng nội dung có bản quyền trái phép. Trường hợp của Once Were Nerd bị liên hệ đến khả năng “quảng bá” các thiết bị có chứa sẵn ROM vi phạm bản quyền, dù bản thân anh chưa từng đăng tải nội dung tài trợ, cũng như không sử dụng liên kết tiếp thị trong các video.

Vụ việc cho thấy ranh giới mong manh giữa nội dung đánh giá công nghệ và hành vi vi phạm bản quyền, đặc biệt trong bối cảnh luật pháp tại nhiều quốc gia chưa bắt kịp tốc độ phát triển của ngành nội dung số. Cộng đồng sáng tạo nội dung về game hiện đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, vì nó có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong tương lai.